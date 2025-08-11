(S)TRONG Trọng Hiếu: "Âm nhạc giúp tôi chữa lành nỗi đau"

(S)TRONG hay còn gọi là (S)TRONG Trọng Hiếu (SN 1992, tên thật Nguyễn Trọng Hiếu), lớn lên ở Đức. Anh từng giành Quán quân cuộc thi Vietnam Idol 2015, Quán quân Sao đại chiến 2016, top 3 Eurovision Song Contest 2023.

Nam ca sĩ là một trong những nghệ sĩ đi đầu phong cách unisex (phong cách thời trang không phân biệt giới tính) tại Việt Nam, từng cho ra mắt các MV: Thú vị hơn vậy, Người bay...

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, (S)TRONG cho biết, giờ đây anh trở lại với hình ảnh điềm tĩnh và nhiều chiều sâu hơn. Không còn là chàng nghệ sĩ trẻ sôi nổi, năng động của những ngày đầu, (S)TRONG của hiện tại sống chậm hơn, suy nghĩ kỹ lưỡng hơn và đặc biệt là biết lắng nghe cảm xúc của chính mình.

Học lái xe máy, đi chợ, uống cà phê vỉa hè để tìm thấy chính mình trong nếp sống Việt

Về Việt Nam từ năm 2015 với danh hiệu Quán quân Vietnam Idol, (S)TRONG - khi ấy vẫn còn được biết đến với tên gọi Trọng Hiếu Idol - mang theo sự ngỡ ngàng, hào hứng và không tránh khỏi chút lạ lẫm.

(S)TRONG trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Sinh ra và lớn lên tại Đức, anh quen sống trong môi trường nơi cảm xúc được bộc lộ trực diện, suy nghĩ được diễn đạt rõ ràng và mọi vấn đề được giải quyết bằng lý trí. Ở đó, nói to, cười lớn hay khẳng định bản thân là điều bình thường. Nhưng khi về Việt Nam, anh sớm nhận ra mình đang ở một thế giới khác.

“Nhiều người không nói hết điều bản thân nghĩ, sống bằng cảm xúc nhiều hơn và âm nhạc là nơi họ gửi gắm những điều không tiện nói ra. Tôi phải học lại cách cảm và cách sống”, anh chia sẻ.

Dần dần, sự khác biệt văn hóa không còn là rào cản, mà trở thành động lực để anh quan sát, lắng nghe và điều chỉnh từng chút một. Những ngày đầu, (S)TRONG vẫn sống như một nghệ sĩ châu Âu giữa lòng Việt Nam, sôi nổi, thẳng thắn và nhiều năng lượng. Nhưng theo thời gian, anh dần thay đổi, từ âm nhạc, cách giao tiếp cho đến nhịp sống hằng ngày.

“Tôi yêu cảm giác được chạy xe máy lang thang khắp nơi, không cần Google Maps. Ăn vỉa hè, đi chợ, đi phà, uống cà phê… những điều nhỏ bé ấy khiến tôi thấy mình thuộc về mảnh đất hình chữ S này”, anh nói. Ánh mắt lấp lánh như cậu bé lần đầu khám phá thế giới.

(S)TRONG tiết lộ rằng, anh thích cảm giác chạy xe máy trên phố và tận hưởng những giây phút thư giãn bên ly cà phê sau những ngày làm việc bận rộn.

Hành trình Việt hóa ấy đạt đến một cột mốc mới vào năm 2025, khi anh quyết định đổi nghệ danh từ Trọng Hiếu thành (S)TRONG, với dấu ngoặc bao quanh chữ “S”.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, dấu ngoặc ấy như một cái ôm, biểu tượng cho việc anh muốn ôm lấy Việt Nam, ôm lấy khán giả, con người và đất nước nơi anh thuộc về. Không chỉ vậy, cái tên (S)TRONG còn mang một lớp nghĩa khác - sự mạnh mẽ.

“(S)TRONG còn mang ý nghĩa thể hiện sự mạnh mẽ, không phải vì tôi chưa từng bị tổn thương, mà vì tôi đủ can đảm để đối diện và chấp nhận mọi phiên bản của chính mình”, anh nói.

Cũng từ tinh thần ấy, (S)TRONG cùng Cường Seven, người bạn đồng hành tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã thành lập nhóm Sx7. Tên gọi này được lấy cảm hứng từ âm - dương, biểu tượng cho sự đối lập nhưng hài hòa, bổ sung cho nhau.

“Chữ “x” không chỉ kết nối hai “anh tài”, mà còn truyền tải thông điệp: Dù khác biệt, chúng ta vẫn có thể gắn kết. Chính sự đa dạng của mỗi người khiến thế giới và bản thân chúng ta trở nên phong phú, đẹp đẽ hơn”, (S)TRONG chia sẻ.

(S)TRONG miệt mài tập luyện cùng các "anh tài" trong đêm tổng duyệt chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” gần đây.

Dù mang 2 cá tính âm nhạc riêng biệt, cả hai đều hướng đến sự chân thật, tận tâm và chuyên nghiệp. Với (S)TRONG, sự kết hợp này không chỉ đơn thuần là một dự án nghệ thuật, mà còn là sự đồng điệu trong cách nhìn cuộc sống và con người.

“Tôi quý Cường Seven ở sự điềm tĩnh và tận tâm. Vợ anh - ca sĩ Vũ Ngọc Anh - cũng luôn ủng hộ chúng tôi hết mình, chưa bao giờ tạo áp lực hay khiến Cường phải bận lòng vì đời sống riêng. Với tôi, điều đó rất đáng trân trọng trong ngành giải trí”, (S)TRONG nói.

Mang hình ảnh Việt ra thế giới bằng âm nhạc và lòng kiên định

Sở hữu ngoại hình sáng, phong cách âm nhạc hiện đại và khả năng trình diễn cuốn hút, (S)TRONG từng ghi dấu trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước. Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, tên tuổi anh được chú ý như một “idol kiểu mẫu” của thế hệ trẻ - nghệ sĩ có tư duy nghệ thuật rõ ràng và cá tính văn hóa đặc trưng.

Hình ảnh nam ca sĩ đội nón lá, biểu diễn trên đường phố Hàn Quốc thu hút người địa phương, khách du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2022, trong một dự án cá nhân, (S)TRONG trở lại Hàn Quốc và mang theo loa kéo đến khu phố Hongdae (Seoul) để biểu diễn. Đây là lần thứ hai anh chọn biểu diễn đường phố tại xứ sở kim chi, không còn khoảng cách sân khấu hay ánh đèn sân khấu lộng lẫy, chỉ có âm nhạc vang lên giữa dòng người tấp nập, anh gọi đó là một cách “giao lưu không ranh giới”.

Lần này, khán giả Hàn Quốc và cả du khách quốc tế dừng lại, nhún nhảy theo điệu nhạc Việt Nam. Một số người nhận ra anh, số khác tò mò vì tiết tấu lạ và phong cách trình diễn cuốn hút. “Tôi thấy âm nhạc Việt đang được đón nhận một cách rất tự nhiên. Không cần phông nền cầu kỳ, chỉ cần thật lòng và đúng nơi, đúng lúc”, (S)TRONG nói.

Những tràng vỗ tay, ánh mắt dõi theo, những người qua đường hát theo, nhảy theo… là động lực để anh tin rằng âm nhạc có thể kết nối con người vượt mọi khác biệt. “Âm nhạc thật kỳ diệu khi có thể kết nối con người nhanh đến thế”, (S)TRONG chia sẻ.

Sau chuyến đi ấy, anh trở về Việt Nam với một nhận thức rõ ràng hơn: Nghệ thuật không nằm ở sân khấu lớn hay tiếng reo hò, mà ở sự kết nối thật sự với khán giả. Để làm được điều đó, anh chọn kể những câu chuyện gần gũi hơn - bằng ngôn ngữ, hình ảnh và tinh thần Việt Nam.

Từ hình ảnh áo dài, nón lá, hoa sen đến âm thanh của đàn tranh, đàn T’rưng…, (S)TRONG chủ động đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào các phần trình diễn. Không đơn thuần là tạo dấu ấn bề nổi, anh xem đó là cách để trở về với cội nguồn.

“Tôi muốn ôm lấy Việt Nam bằng cả âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc - tất cả những gì là một phần trong con người tôi”, nam ca sĩ nói.

(S)TRONG cho biết, anh cảm thấy hạnh phúc khi đứng trên sân khấu, được nghe tiếng vỗ tay và reo hò cuồng nhiệt từ khán giả.

Tại Prague (Cộng hoà Czech), (S)TRONG từng biểu diễn giữa quảng trường trung tâm trong trang phục truyền thống, mang theo tiếng đàn dân tộc. Những khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, khiến cộng đồng người Việt tại châu Âu xúc động.

“Tôi muốn âm nhạc của mình không chỉ vang lên, mà còn mang theo hình ảnh và linh hồn Việt Nam”, (S)TRONG bày tỏ.

Bước ngoặt mang tên “Anh trai vượt ngàn chông gai” và lời công nhận xúc động từ NSND Tự Long

Sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật ở cả Việt Nam và quốc tế, đầu năm 2024, (S)TRONG bất ngờ tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai, gameshow quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nơi đề cao tinh thần đồng đội, sự chân thành và khả năng thích nghi. Với một nghệ sĩ từng biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn nhỏ trên thế giới, lựa chọn quay về một gameshow truyền hình Việt khiến không ít người bất ngờ.

Tuy nhiên, anh không tham gia để thắng thua, mà đơn giản chỉ để kết nối lại với công chúng. Khi nhận lời tham gia chương trình, (S)TRONG không đặt quá nhiều kỳ vọng. Thậm chí, anh từng nghĩ đó chỉ là một cuộc dạo chơi: “Tôi nhận lời với tâm thế cho vui. Cũng không nghĩ được là chương trình lại tạo ra được hiệu ứng lớn như vậy”.

Sau khi tham gia chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, (S)TRONG nhận được tình cảm chân thành và sự yêu mến từ khán giả.

Thực tế khiến (S)TRONG không khỏi bất ngờ, tình cảm khán giả dành cho các nghệ sĩ của chương trình, hay còn gọi là “anh tài” khiến anh vô cùng xúc động. Với nam ca sĩ, Anh trai vượt ngàn chông gai không còn đơn thuần là một gameshow giải trí mà đã trở thành chất xúc tác, mở ra một làn sóng cảm xúc mới, kết nối thế hệ trẻ với tinh thần Việt hiện đại, tươi mới mà vẫn giàu bản sắc.

Thế nhưng, hành trình ấy không trải hoa hồng. Ngay từ vòng 2, (S)TRONG rơi vào nhóm có số điểm thấp nhất, điều mà bản thân anh chưa từng trải qua trong suốt sự nghiệp. Là người từng bước ra từ nhiều sân khấu lớn, kết quả này khiến anh choáng váng.

“Cái tôi trong tôi gào lên: “Mày hát nhảy cả chục năm mà lại thua một người mới ư?”. Khi ấy, tôi đã rất buồn, và tự trách bản thân”, nam ca sĩ nhớ lại. Thế nhưng, chính những cú vấp đó lại là cơ hội để anh nhìn sâu vào chính mình. Anh nói: “Đôi khi, thua cũng là một món quà nếu ta biết học hỏi và trưởng thành từ nó”.

(S)TRONG xúc động vì câu nói chân thành của NSND Tự Long (trái).

Một bước ngoặt đặc biệt khác trong chương trình đến từ mối quan hệ với NSND Tự Long, người được xem là “anh cả” trong đội hình. (S)TRONG vui vẻ kể lại: “Anh Tự Long từng đùa rằng không ưa tôi vì tôi nói tiếng Anh nhiều quá, không giống người Việt Nam”.

Thế nhưng, sau nhiều ngày cùng tập luyện, biểu diễn, ăn uống và sẻ chia như những người anh em thực thụ, NSND Tự Long đã bất ngờ nói một câu khiến anh không thể quên: “Em có hồn Việt Nam đấy. Thằng này đúng là người Việt Nam rồi!”.

“Tôi xúc động kinh khủng. Với tôi, đó không chỉ là lời công nhận, mà còn là phần thưởng cho hành trình sau bao năm học cách sống, cảm và kết nối như một người Việt. Khi ấy, tôi cảm thấy mình thực sự đã thuộc về Việt Nam”, (S)TRONG xúc động nói.

Tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, anh buộc phải sống chung với sự khác biệt từ cá tính đến văn hóa, nếp sinh hoạt của khác nhau của các “anh tài”. Những cuộc tranh luận căng thẳng, các trò chơi mang tính thử thách, hay cả chuyện “nhậu nhẹt” - điều mà trước đây anh từng rất e ngại - đều trở thành một phần trong hành trình kết nối.

“Tôi không thích nhậu, vì uống vào là không biểu diễn được. Nhưng rồi tôi hiểu ra rằng, “nhậu” có nghĩa là ngồi với nhau, không cần rượu, không cần cồn, chỉ cần trò chuyện, tâm sự thật lòng, thế là đã đủ để kết nối”, (S)TRONG chia sẻ.

Với (S)TRONG, Anh trai vượt ngàn chông gai là một cột mốc quan trọng, nơi anh dừng lại để lắng nghe chính mình, và sống như một nghệ sĩ trọn vẹn. Một hành trình để trưởng thành thêm một lần nữa, từ trong chính những tổn thương và vấp ngã của chính mình.

Sau những ngày gắn bó bên nhau, các “anh tài” đã trở nên thân thiết như một gia đình, chia sẻ cùng nhau mọi khó khăn và niềm vui.

Sau thành công của Anh trai vượt ngàn chông gai, ngày 17/7, (S)TRONG đã chính thức trở lại với MV Kho báu, sản phẩm mở màn cho dự án đặc biệt nhân kỷ niệm 10 năm ca hát tại Việt Nam.

MV đánh dấu một bước chuyển mình trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ, đồng thời mở ra những khám phá mới mẻ về mặt cảm xúc và phong cách.

Đây là lần đầu tiên (S)TRONG hợp tác với bộ đôi nhạc sĩ - nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền và TDK trong một ca khúc đậm chất pop ballad, mang màu sắc hoài niệm của những năm 2000. Nam ca sĩ cũng bật mí, ca khúc Kho báu được Hứa Kim Tuyền sáng tác riêng, “đo ni đóng giày” cho (S)TRONG, vừa giữ trọn tinh thần US-UK vốn là bản sắc âm nhạc của anh, vừa gợi nhắc đến phong cách hoài cổ thời kỳ Làn sóng xanh.

Kho báu không chỉ tái hiện những âm thanh quen thuộc với thế hệ 8X, 9X, mà còn mang lại trải nghiệm âm nhạc gần gũi, dễ chạm đến khán giả trẻ ngày nay.

Hình ảnh đậm chất hoài niệm, thanh xuân của (S)TRONG trong MV “Kho báu”(Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bật mí về những dự án sắp tới, (S)TRONG cho biết anh đang thực hiện một EP gồm khoảng 5 ca khúc, tập trung vào chủ đề cảm xúc và chữa lành. Nam ca sĩ mong muốn thông qua âm nhạc để chạm đến những vùng tổn thương trong lòng người nghe, đồng thời truyền đi năng lượng tích cực.

(S)TRONG cũng tiết lộ, một trong những sáng tác đặc biệt nhất trong EP là ca khúc viết về sự mất mát người cha. Đây là một trải nghiệm cá nhân sâu sắc mà nam ca sĩ lần đầu tiên chia sẻ công khai.

“Tôi nghĩ nếu mình đủ can đảm để hát về nỗi đau, có thể khán giả khi nghe được cũng sẽ thấy đồng cảm và nhẹ lòng”, anh bộc bạch

Với (S)TRONG, âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn là phương tiện để kết nối với mọi người. Và trong cả âm nhạc lẫn đời sống cá nhân, anh luôn tin rằng tình yêu không cần khuôn mẫu.

“Tình cảm nam - nữ, nam - nam, nữ - nữ, bạn bè - bạn bè… tất cả đều là tình yêu. Và tình yêu là thứ mạnh mẽ nhất khiến con người trở nên phi thường”, (S)TRONG chia sẻ.

Nam ca sĩ cũng cho biết, anh không đặt ra hình mẫu lý tưởng cụ thể cho người bạn đời. Điều quan trọng nhất với anh là sự thấu hiểu và tôn trọng. “Chỉ cần người ấy hiểu tôi, không cố kiểm soát tôi và tử tế với mọi người xung quanh là đủ”, anh bộc bạch.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam