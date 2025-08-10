Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos đâm đơn kiện anh trai, đòi đền bù 190.000 USD

Theo Page Six, luật sư đại diện cho tỷ phú Jeff Bezos đã nộp đơn lên Tòa Thượng thẩm bang California (Mỹ) vào ngày 28/7 và yêu cầu ông Michael Sánchez trả 182.374 USD phí luật sư và 8.182 USD phí phát sinh. Tổng số tiền phía ông Jeff đòi là 190.000 USD (gần 5 tỷ đồng).

Trước đó, ông Jeff Bezos và bà Lauren Sánchez vướng vào cuộc chiến pháp lý kéo dài với ông Michael. Luật sư đại diện cho cặp đôi nhận định, đây là chiến dịch kéo dài nhiều năm nhằm moi một khoản dàn xếp tài chính vô lý.

Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos đâm đơn kiện và đòi Michael Sánchez, anh trai của bà Lauren Sánchez, khoản tiền 190.000 USD (Ảnh: Getty Images).

Vụ kiện bắt đầu vào năm 2019 khi ông Jeff Bezos tuyên bố ly hôn vợ cũ MacKenzie Scott sau 25 năm chung sống và bắt đầu hẹn hò với bà Lauren Sánchez. Thời điểm đó, bà Sanchez đã ly thân, nhưng chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng thứ 2, ông Patrick Whitesell.

Ông Michael Sánchez, anh trai cùng mẹ khác cha của bà Sánchez, được cho là người cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa tỷ phú Bezos và bà Sánchez cho truyền thông. Vụ việc khiến cặp đôi phải nhận phản ứng tiêu cực từ công chúng.

Nguồn tin của tờ New York Times cho biết, ông Michael Sánchez và hãng tin American Media đã ký thỏa thuận bảo mật vào ngày 18/10/2018, liên quan đến một số thông tin, hình ảnh và tin nhắn liên quan tới mối quan hệ tình cảm giữa ông Jeff Bezos và bà Lauren Sánchez.

Năm 2020, ông Michael đâm đơn kiện tỷ phú Bezos tội phỉ báng. Đến tháng 11/2020, Tòa Thượng thẩm quận Los Angeles (Mỹ) ra phán quyết có lợi cho tỷ phú Bezos nhưng các hồ sơ kiện tụng vẫn tiếp diễn.

Tỷ phú Jeff Bezos và bà Lauren Sánchez đang đi nghỉ dưỡng tại Tây Ban Nha (Ảnh: DM).

Năm 2021, Jeff Bezos được tòa cho hưởng 218.385 USD (hơn 5,7 tỷ đồng) phí pháp lý nhưng tranh chấp giữa 2 bên vẫn chưa kết thúc. Mới đây, đội ngũ luật sư của tỷ phú Jeff tiếp tục nộp đơn đòi ông Michael khoản phí pháp lý 190.000 USD.

Jeff Bezos (61 tuổi) là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, tỷ phú đưa Amazon đã trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới.

Tỷ phú Jeff Bezos là người giàu thứ 3 trên thế giới, theo Forbes. Ông từng trải qua cuộc hôn nhân dài 25 năm và có 4 con chung với vợ cũ trước khi đến với bà Lauren.

Lauren Sánchez (56 tuổi) là diễn viên, MC kiêm bà chủ hãng sản xuất phim người Mỹ. Bà từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 con riêng trước khi gắn bó với Jeff Bezos vào năm 2018.

Ông Jeff Bezos và bà Lauren Sánchez công khai mối quan hệ vào năm 2019 và đính hôn vào năm 2023. Theo tờ L'Officiel (Mỹ), tỷ phú Jeff Bezos cầu hôn bà Lauren Sánchez với chiếc nhẫn kim cương 20 carat trị giá 2,5 triệu USD.

Tháng 6 vừa rồi, cặp đôi tổ chức hôn lễ tốn kém hàng chục triệu USD tại Venice (Italy) với sự góp mặt của dàn sao hạng A. Sau đám cưới, cặp đôi liên tục tiệc tùng và du ngoạn khắp châu Âu.

Gần đây, tỷ phú Jeff và bà Lauren đi nghỉ tại Ibiza (Tây Ban Nha) bằng du thuyền riêng trị giá gần nửa tỷ USD. Tỷ phú Jeff Bezos đang sở hữu khối tài sản hơn 220 tỷ USD trong khi bà Lauren Sánchez có trong tay 35 triệu USD.