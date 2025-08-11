Vật thể lạ rơi ra từ túi chồng, tôi bàng hoàng phát hiện một sự thật

Vợ chồng tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn từ khi vẫn còn là sinh viên. Chúng tôi quen nhau vì học chung lớp đại học. Tôi là lớp trưởng, anh là bí thư nên thường xuyên trao đổi công việc của lớp với nhau. Dần dần, đề tài nói chuyện của chúng tôi chuyển từ việc công sang việc riêng rồi bắt đầu cảm mến nhau.

Chúng tôi tổ chức đám cưới sau khi ra trường, ổn định công việc được một vài năm. Đến nay, chúng tôi kết hôn được 10 năm và có hai con trai. Nhưng gần đây, tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Anh hay về nhà muộn hơn mọi khi 2-3 tiếng, lấy lý do là bận dự án quan trọng. Cuối tuần, anh được bạn mời đi dạy thêm về chuyên môn ở trường đại học, thường đi từ sáng đến bữa tối mới về. Tôi quen người bạn đó nên không nghi ngờ gì.

Mỗi lần đi dạy, anh đều diện đồ chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng, xịt nước hoa thơm phức rồi xách cặp đi. Lúc ấy, tôi còn khen anh bảnh bao, chỉn chu ngoại hình. Nhưng tôi đâu biết rằng, anh chuẩn bị như vậy là để đi hẹn hò với cô gái 25 tuổi mới quen vài tháng.

Tôi sững sờ khi thấy một vật lạ rơi ra từ túi của chồng (Ảnh minh họa: TD).

Một lần anh đi dạy về, tôi đem quần áo đi giặt thì thoang thoảng thấy mùi nước hoa lạ. Chắc chắn, đó không phải là nước hoa dành cho nam. Tôi bất giác nghi ngờ nhưng không quá để tâm mà vẫn tin tưởng chồng. Nhưng sự thật như dao đâm vào tim khi tôi nhìn thấy thứ này trong cặp của chồng.

Tôi không bao giờ đụng vào cặp tài liệu của chồng. Cách đây không lâu, anh vội đi làm mà quên xách theo cặp nên nhờ tôi mang đến công ty. Rồi hộp bao cao su đột nhiên rơi ra từ túi của anh. Tôi sững sờ mất một lúc vì chúng tôi đang mong muốn sinh thêm con.

Tôi cố gắng bình tĩnh, đem đồ đến cho chồng rồi hẹn nói chuyện với anh sau khi tan làm. Tối đó, tôi mở đầu câu chuyện với mùi nước hoa và hộp bao cao su lạ.

Ban đầu, anh giải thích nước hoa lạ là từ đồng nghiệp khác dùng quá nồng nên bám sang người. Còn chuyện hộp bao cao su, anh được bạn nhờ mua hộ nhưng chưa kịp đưa. Dù anh giải thích thế nào, tôi nghe cũng thấy không hợp lý.

Bởi tôi còn thấy một tấm thiệp viết tay đầy tình cảm, đi kèm một nụ hôn. Bức thư đó còn có mùi giống với hương nước hoa lần trước bám trên áo anh. Khi không thể biện minh được, anh mới thú nhận về việc ngoại tình.

Cô gái đó mới 25 tuổi, là nhân viên mới đến ở công ty, dễ thương và có tính cách sôi nổi. Anh được phân công hướng dẫn cô gái đó và "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Mỗi lần anh báo về muộn hay đi dạy, thực chất là anh đang ở cùng cô ấy.

Cô gái kia biết anh đã có gia đình nhưng vẫn tiếp cận vì thấy anh là người vui vẻ, đẹp trai, được lòng nhiều đồng nghiệp. Họ đã quen nhau được 7 tháng. Tôi nghe anh kể mà thấy tai mình như ù đi, không thể tiếp nhận thêm thông tin. Sau một hồi, tôi đề nghị anh đưa ra phương án giải quyết vấn đề.

Chồng không hề nao núng, nói nhất quyết không từ bỏ gia đình. Nhưng anh vẫn thản nhiên buông lời sát thương, nói tôi nên nhìn lại bản thân. Anh khen cô gái kia xinh đẹp, trẻ trung và đầy sức sống, trái ngược với tôi. Tôi thầm nghĩ, điều đó đúng vì cô ấy chưa kết hôn, trong khi tôi đã có hai lần sinh nở.

Đặc biệt, cô gái kia luôn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, nói lời như rót mật vào tai. Cô ấy không đòi hỏi nhiều ở anh, chỉ cần hai người thấy vui vẻ. Còn tôi, người vợ hay trách anh dành ít thời gian cho gia đình, hỏi anh về chuyện tiền nong hàng tháng.

Tôi như chết lặng sau khi nghe những lời này từ chồng. Chúng tôi đã bên nhau từ thời thanh xuân, cùng trải qua nhiều cột mốc quan trọng trong đời. Nếu chia tay, tôi thấy thương cho các con, không biết nên giải thích thế nào với chúng. Nhưng tôi cũng không thể chịu đựng được cảnh chung chồng.

Tâm trí tôi thực sự chưa thể bình tĩnh để đưa ra quyết định gì. Nếu ở trong trường hợp của tôi, mọi người sẽ làm thế nào?