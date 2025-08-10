Thu Quỳnh trở lại phim trường, khẳng định không áp lực kinh tế sau sinh con

Trong phim Có anh, nơi ấy bình yên trên VTV1, Thu Quỳnh vào vai Thanh Vân - chị gái của Huy (Tuấn Tú đảm nhiệm) - là cô giáo được kính trọng, có người chồng tên Bằng (nghệ sĩ Vĩnh Xương) - một doanh nhân thành đạt, giàu có và nổi tiếng làm từ thiện.

Tuy nhiên, sau những hào nhoáng bên ngoài như một gia đình hạnh phúc, Thanh Vân thường xuyên bị bạo hành tinh thần. Bằng không chỉ lạnh nhạt, vô tâm mà còn là người thao túng tâm lý, là "ông trùm" bảo kê, để rồi Thanh Vân trở thành nạn nhân trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Thu Quỳnh cho biết, vì là diễn viên chuyên nghiệp nên cô có thể đóng được nhiều dạng vai. "Dù vai chính hay vai phụ, nếu diễn xuất tốt, diễn viên vẫn có chỗ đứng trong lòng công chúng. Sau khi sinh con, tôi đã quay lại đoàn phim rất sớm và được ê-kíp hỗ trợ nên tôi rất tự tin", Thu Quỳnh chia sẻ.

Thu Quỳnh cho biết, cô từng tự ti vì tăng gần 20kg khi mang thai lần thứ hai. Khi đó, người cô tròn trịa hơn nên mặc trang phục nào cũng không thấy đẹp. Khi sức khỏe ổn định, Thu Quỳnh chơi pickleball và thấy môn thể thao này có lợi cho sức khỏe.

Thời gian đầu, cô ra sân mỗi ngày 1-2 tiếng, sau đó duy trì ở mức 3-4 buổi mỗi tuần. Nữ diễn viên nói, khi tập thể thao, cô thấy mình năng động, suy nghĩ tích cực hơn. Đến nay, Thu Quỳnh đã giảm 12kg nên tự tin mặc trang phục với những đường cắt may táo bạo.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thu Quỳnh cho biết, cô là người độc lập, chủ động trong cuộc sống của mình. "Sau khi sinh bé Tằm được 20 ngày, tôi đã bắt đầu làm những công việc nhẹ nhàng. Tôi chỉ làm khoảng 3-4 tiếng rồi về với con", cô nói.

Nữ diễn viên sớm quay lại công việc không phải do bị áp lực kinh tế mà vì cô muốn ra ngoài gặp mọi người. "Tôi thấy vui vẻ và thoải mái hơn nhiều khi nói chuyện với người khác", Thu Quỳnh tâm sự.

Thu Quỳnh khẳng định, cô sống được với nghề diễn. "Như mọi người đều biết, lương của nghệ sĩ rất thấp. Vào một vai chính, diễn 1-2 tiếng tại nhà hát, cát-xê chỉ rơi vào khoảng 200.000-250.000 đồng. Ngày xưa, tôi từng nhận cát-xê 90.000 đồng. Nhưng tôi tin rằng, cứ cống hiến hết lòng với nghề thì tổ nghề sẽ phù hộ cho mình", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên nói, cô không bao giờ so sánh mình với người khác mà luôn bằng lòng với sự cố gắng của mình. "Tôi thường đặt mục tiêu mình phải tốt hơn chính mình ở ngày hôm qua, chứ không đặt mục tiêu mình phải tốt hơn anh A, chị B", Thu Quỳnh cho hay.

Thu Quỳnh sinh năm 1988 tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là diễn viên múa, mẹ là diễn viên của Đoàn Kịch nói Quân đội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Thu Quỳnh về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Ngoài các vai diễn trên sân khấu kịch, cô ghi dấu ấn trong một số phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Hành trình công lý, Cuộc chiến không giới tuyến, Cha tôi, người ở lại...

