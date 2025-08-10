Lý Liên Kiệt có cuộc hôn nhân đầu tiên với nữ diễn viên Hoàng Thu Yến, sau đó ly hôn và đến với cựu Hoa hậu Lợi Trí. Kết quả của 2 cuộc hôn nhân này là 4 cô con gái, đều khá nổi tiếng và sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp.

Trước đây, Lý Liên Kiệt thường khoe 2 con gái sau, kết quả tình yêu của ông và Lợi Trí. Hai con gái riêng của tài tử họ Lý ít được ông nhắc đến. Tuy nhiên, nam diễn viên khẳng định, tình cảm của ông với 4 con gái đều rất sâu sắc.

Lý Liên Kiệt vừa thông báo tặng con gái Lý Tư chiếc xe hơi làm của hồi môn (Ảnh: Sohu).

Ngày 8/8, Lý Liên Kiệt hạnh phúc thông báo con gái lớn, Lý Tư, sắp kết hôn. Nam diễn viên gửi lời chúc phúc con gái và khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của gia đình ông.

Theo Sina, Lý Liên Kiệt vừa tặng con gái Lý Tư (37 tuổi) chiếc xe hơi trị giá khoảng 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) làm của hồi môn. Lý Tư là con gái của Lý Liên Kiệt với vợ cũ Hoàng Thu Yến.

Nói về lý do tặng xe hơi cho con gái, Lý Liên Kiệt cho biết, Lý Tư rất thích chiếc xe này. “Tôi mong sớm được nhận chiếc xe để cặp vợ chồng trẻ có thể đưa ông cụ này đi dạo”, nam diễn viên chia sẻ thêm.

Ngay khi thông tin Lý Liên Kiệt tặng quà hồi môn cho con gái được chia sẻ trên truyền thông, nam diễn viên đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc.

Lý Liên Kiệt và người vợ đầu tiên Hoàng Thu Yến từng là đồng môn (Ảnh: Sina).

Bên cạnh những lời chúc mừng hạnh phúc gia đình, cũng có những ý kiến cho rằng, với khối tài sản lớn, quà hồi môn của Lý Liên Kiệt cho con gái khá khiêm tốn.

Ý kiến này lập tức đối mặt với sự phản ứng của một số người, họ lập luận, người hâm mộ không nên can thiệp hay bình luận về cuộc sống riêng của nghệ sĩ. Trước những phản ứng của khán giả, Lý Liên Kiệt không lên tiếng.

Lý Tư là một trong hai cô con gái của Lý Liên Kiệt và người vợ đầu tiên Hoàng Thu Yến. Lý Liên Kiệt với Hoàng Thu Yến từng là đồng môn. Cô hơn nam diễn viên 2 tuổi.

Khi Lý Liên Kiệt còn là cái tên xa lạ, Hoàng Thu Yến đã khá nổi tiếng. Họ cùng trải qua những năm tháng vất vả thời mới khởi nghiệp. Năm 1987, cặp đôi đăng ký kết hôn và sau đó đón chào hai cô con gái là Lý Tư và Lý Đài Mật.

Lý Tư (trái) và Lý Đài Mật là con gái của Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến (Ảnh: Sina).

Sau đó, Lý Liên Kiệt ly hôn và đến với nữ diễn viên Lợi Trí. Từng có thời điểm, Lý Liên Kiệt vướng tin ngoại tình với Lợi Trí khi chưa ly hôn Hoàng Thu Yến. Việc đó khiến ông bị chỉ trích, thậm chí có tin đồn hai con gái đầu “quay lưng” với Lý Liên Kiệt vì vấn đề này.

Theo nguồn tin của Sohu, hậu ly hôn, Hoàng Thu Yến nhận quyền nuôi dưỡng hai con gái. Lý Liên Kiệt tặng vợ cũ chiếc xe hơi trị giá 50.000 USD để làm phương tiện đưa đón con.

Hai con gái lớn của Liên Kiệt từng theo học tại những ngôi trường tư đắt đỏ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) trước khi sang Mỹ du học.

Ở tuổi trưởng thành, hai con gái lớn của Lý Liên Kiệt cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Hai chị em thường đăng ảnh trên trang cá nhân và được nhận xét xinh đẹp. Lý Tư được khen giống mẹ trong khi Lý Đài Mật thừa hưởng nhiều đường nét giống bố.

Lý Liên Kiệt cùng vợ hiện tại, Lợi Trí, và hai con gái chung của họ (Ảnh: Weibo).

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, Lý Liên Kiệt tiết lộ con gái chưa bao giờ trách cứ ông. Gần đây, trong các bài đăng trên mạng xã hội, Lý Liên Kiệt thường nhắc tới các con gái. Nam diễn viên còn tiết lộ con gái thứ hai - Lý Đài Mật - hiện là bác sĩ nhãn khoa.

Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc nhờ những màn đấu võ lạ và đẹp mắt, thái độ lăn xả hết mình vì công việc. Tên tuổi của ông gắn liền với những bộ phim như: Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng…

Năm 2011, Lý Liên Kiệt là người duy nhất hoạt động trong làng giải trí lọt vào nhóm siêu giàu trên thế giới. Từng có thời điểm, thù lao của tài tử lên tới 100 triệu NDT (355 tỷ đồng) cho mỗi dự án.

Từ năm 2020, Lý Liên Kiệt không còn xuất hiện trước truyền thông. Những năm gần đây, sức khỏe của Lý Liên Kiệt giảm sút. Ông mắc khá nhiều bệnh và tuyên bố đã sẵn sàng chuẩn bị hậu sự cho bản thân.

Ngôi sao võ thuật Trung Quốc hiện không còn đóng phim, dành thời gian nghiên cứu đạo Phật và thực hiện các chuyến hành hương cùng người thân.

Khi Lý Liên Kiệt gặp vấn đề sức khỏe, lui về ở ẩn, bà xã Lợi Trí và các con là nguồn động viên tinh thần lớn của ngôi sao võ thuật.

Cuối năm 2023, Lý Liên Kiệt thông báo về việc lập di chúc. Theo một số nguồn tin, toàn bộ tài sản của ngôi sao võ thuật được cho là để lại cho vợ, Lợi Trí.

Tờ Celebrity Net Worth cho hay, ngôi sao võ thuật họ Lý hiện sở hữu khối tài sản 250 triệu USD. Ông nắm trong tay nhiều bất động sản tại Singapore, Hong Kong (Trung Quốc)...