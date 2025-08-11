Quốc gia giàu có miễn phí xe công cộng, khách quốc tế không phải trả tiền

Luxembourg hay Đại công quốc Luxembourg (quốc gia nằm ở lục địa Tây Âu giáp với Bỉ, Pháp và Đức) liên tục được xếp hạng là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới với mức lương trung bình 75.919 euro mỗi năm (2,3 tỷ đồng).

Năm nay, quốc gia này cũng là nước giàu nhất thế giới, tính theo GDP bình quân đầu người, đạt 141.000 USD (gần 3,7 tỷ đồng).

Xe buýt, tàu hỏa và xe điện đều được miễn phí tại Luxembourg, hành khách chỉ phải trả tiền nếu sử dụng ghế hạng nhất (Ảnh: Martyn Jandula).

Mức lương của người dân rất cao nhưng hệ thống giao thông công cộng ở Luxembourg lại hoàn toàn miễn phí và ngay cả khách du lịch cũng không cần phải trả phí di chuyển.

Luxembourg là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu ô tô cao nhất thế giới. Theo Eurostat, vào năm 2022, Luxembourg có 678 ô tô trên 1.000 dân.

Tuy nhiên nhằm mục đích cắt giảm lượng khí thải carbon và khuyến khích người dân từ bỏ ô tô để di chuyển những chặng đường ngắn, chương trình giao thông công cộng miễn phí của quốc gia này đã được triển khai từ tháng 2/2020.

Cụ thể, khách di chuyển bằng xe buýt, tàu hỏa và xe điện đều được miễn phí. Nói cách khác, hành khách không cần mua vé nữa.

Ngoại lệ duy nhất là vé và thẻ theo tháng của hạng nhất vẫn phải trả phí theo mức giá hiện hành. Tuy nhiên, mọi hành khách phải xuất trình giấy tờ tùy thân cá nhân trong trường hợp nhân viên soát vé yêu cầu.

Khách quốc tế cũng được hưởng lợi khi di chuyển bằng phương tiện công cộng ở Luxembourg (Ảnh: DW).

Quốc gia này được đánh giá sở hữu mạng lưới giao thông công cộng kết nối liên hoàn giữa xe buýt, tàu hỏa và tàu điện, giúp di chuyển đến mọi điểm đến một cách thuận tiện.

Không chỉ các trung tâm đô thị như thủ đô Luxembourg hay các khu dân cư ở phía Bắc và Nam đất nước được kết nối tốt, mà cả vùng nông thôn cũng được bảo đảm dịch vụ, cả trong tuần lẫn cuối tuần.

Dù Luxembourg là một trong những quốc gia nhỏ nhất châu Âu, nhiều khách nước ngoài từ Đức, Bỉ hoặc Pháp vẫn tới đây du lịch. Vào dịp cuối tuần, khách được sử dụng hệ thống xe buýt đêm của quốc gia này mà không cần trả phí.

Tuy nhiên, nếu đi phương tiện công cộng vào Luxembourg, khách sẽ phải trả phí cho phần hành trình ở phía bên kia biên giới.

Bên cạnh đó, quốc gia này có kết nối xuyên biên giới thuận tiện với đường sắt trực tiếp sang Đức, Pháp và Bỉ. Tàu cao tốc ICE của Đức và TGV của Pháp đều dừng tại thủ đô Luxembourg, giúp hành khách di chuyển xuyên quốc gia một cách thoải mái. Để đồng bộ hóa hành trình xuyên biên giới, người dân có thể truy cập nền tảng ứng dụng của vùng đại đô thị (Greater Region).

Tại các thị trấn và làng mạc, hành khách có thể sử dụng dịch vụ CityBus. Nếu muốn về nhà an toàn sau khi đã uống bia, du khách có thể đi Night Bus hoặc Night Rider hoạt động vào cuối tuần. Nhiều đô thị còn cung cấp dịch vụ xe buýt theo yêu cầu (Ruffbus) đón khách tận nhà, với thông tin chi tiết do chính quyền địa phương cung cấp.

Nếu thích đi xe đạp, du khách vẫn có thể mang phương tiện này lên bất cứ chuyến tàu nào của Luxembourg (tùy theo số chỗ trống). Muốn gửi xe đạp ở nhà ga, du khách có thể vào hệ thống Bikebox cho phép để xe an toàn tại nhà ga cho tới khi quay lại.

Quốc gia này cũng áp dụng khả năng tích hợp tốt vào mạng lưới đường sắt quốc tế.

Du khách từ Luxembourg muốn lựa chọn đi các thành phố như Trier (Đức), Metz (Pháp) hay Brussels (Bỉ) đều có chuyến diễn ra mỗi giờ. Muốn tới thành phố Paris (Pháp) có thể chọn đi tàu cao tốc TGV khoảng 2 tiếng di chuyển với lịch trình chi tiết tra cứu trên trang chính thức của công ty đường sắt Luxembourg.