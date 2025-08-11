Nghệ sĩ bị ngạt khói, ê-kíp "Chiến sĩ quả cảm" nói gì về an toàn?

Tập phát sóng gần đây của chương trình Chiến sĩ quả cảm có chủ đề “Vì yêu thương mạnh hơn nỗi sợ”, các nghệ sĩ tham gia chương trình được huấn luyện cứu người dưới giếng sâu và trải qua thử thách thực chiến cứu hỏa tại một tòa nhà.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ca sĩ MONO (Nguyễn Việt Hoàng) và nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ bị ngạt khói, dẫn đến choáng váng khi đang tham gia làm nhiệm vụ cứu hỏa.

Phan Mạnh Quỳnh bị ngạt khói, cảm thấy choáng váng "như ở thế giới khác" (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay khi có dấu hiệu khó thở, cả MONO và Phan Mạnh Quỳnh đã được các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng hành làm nhiệm vụ hỗ trợ kịp thời, nên không xảy ra vấn đề nghiêm trọng.

Tham gia buổi công chiếu sớm tập 3 Chiến sĩ quả cảm tại Hà Nội ngày 10/8, nhạc sĩ - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh vui vẻ giao lưu với người hâm mộ. Ca sĩ MONO không thể tham dự sự kiện do bận lịch trình riêng nhưng ê-kíp chương trình cho hay, sức khỏe của MONO vẫn ổn sau sự cố ngạt khói khi đang làm nhiệm vụ.

Các nghệ sĩ khác cùng tham gia chương trình thực tế này như Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Song Luân, Phan Mạnh Quỳnh, Neko Lê, đều cho biết, mặc dù trải qua những thử thách khó khăn khi được huấn luyện cứu hỏa, họ vẫn quyết tâm cao.

Trả lời phóng viên báo Dân trí, chị Mai Thắm - đạo diễn chương trình - cho biết: "Trong suốt quá trình quay, chúng tôi đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Mỗi nghệ sĩ khi quay hình đều có các chiến sĩ cứu hỏa có kinh nghiệm lâu năm túc trực, hỗ trợ.

Chính tôi là người đã trải nghiệm qua tất cả thử thách trong chương trình, từ đó tôi truyền đạt tới các nghệ sĩ và nhận được sự tin tưởng của các bạn khi tham gia chương trình".

MONO (bên trái ảnh) cũng bị ngạt khói nhưng nhanh chóng phục hồi, cùng với Liên Bỉnh Phát (bên phải ảnh) chăm sóc cho Phan Mạnh Quỳnh (Ảnh: Ban tổ chức).

Đạo diễn chương trình cũng cho biết, các nghệ sĩ quay Chiến sĩ quả cảm đều được mua bảo hiểm sức khỏe khi tham gia chương trình. Đồng thời, để đảm bảo an toàn, tại hiện trường quay hình cũng luôn có xe cứu thương túc trực.

"Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ lưỡng khi đặt ra các thử thách, sao cho vừa đảm bảo tính chân thực, vừa an toàn cho các nghệ sĩ. Trong quá trình thực hiện chương trình, các nghệ sĩ chắc chắn sẽ đối mặt với những tình huống nguy hiểm nhưng sẽ không bao giờ đối mặt với nguy hiểm một mình mà luôn có những chiến sĩ thực thụ đồng hành cùng họ", đạo diễn Mai Thắm nói.

Được biết, MONO và Phan Mạnh Quỳnh bị ngạt khói là do chưa làm đúng thao tác đã được các chiến sĩ cảnh sát hướng dẫn. Một người đã đeo mặt nạ nhưng quên bấm nút để thông khí với bình ô-xy, một người đeo mặt nạ nhưng chưa khít nên bị lọt khói vào khi hít thở.

Đạo diễn khẳng định nếu các nghệ sĩ tuân thủ đúng hướng dẫn của chỉ huy, các rủi ro đó sẽ gần như “bằng không”.

Chia sẻ thêm thông tin, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm cho hay: "Trước mỗi bài huấn luyện, chúng tôi được các chiến sĩ hướng dẫn rất kỹ, có khi nội dung hướng dẫn kéo dài hàng giờ nhưng phần này không đưa quá nhiều lên sóng. Cùng với đó, khi thực hiện nhiệm vụ luôn có các chiến sĩ đồng hành".

Các nghệ sĩ tham gia "Chiến sĩ quả cảm" giao lưu cùng người hâm mộ tại Hà Nội (Ảnh: Thanh Huy).

Trong buổi giao lưu với khán giả, ê-kíp chương trình cũng cho biết, một thành viên trong dàn nghệ sĩ chính tham gia Chiến sĩ quả cảm đã gặp phải chấn thương bên ngoài chương trình nên không thể tiếp tục tham gia ghi hình.

Dù nghệ sĩ vẫn rất tha thiết mong muốn điều trị chấn thương tạm thời để gia nhập đơn vị cùng đồng đội, nhưng đạo diễn Mai Thắm cho biết: "Rất tiếc điều này không được chấp nhận. Bởi vì chúng tôi phải đảm bảo sức khỏe cho các nghệ sĩ ở những chặng tiếp theo, những chặng mà nghệ sĩ phải hoạt động với tần suất căng thẳng hơn rất nhiều".

Vì lý do này, ê-kíp quyết định bổ sung thêm một vài gương mặt mới thay thế.