Rơi đồ tại “concert quốc gia” 50.000 người, chàng trai nhận cái kết ấm lòng

Tối 10/8, anh Thành Nam (33 tuổi, quê Thanh Hóa) có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để theo dõi concert “Tổ quốc trong tim", hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lần đầu đi xem chương trình nghệ thuật, chưa có kinh nghiệm, anh Nam căn khá sát giờ để di chuyển từ Thanh Hóa tới Hà Nội. Chàng trai đến muộn bởi gặp cảnh tắc đường vào giờ cao điểm. 20h30, anh mới có mặt tại vị trí ngồi khu B2 (Cờ đỏ sao vàng).

Khung cảnh sân vận động Mỹ Đình được nhuộm đỏ bởi màu cờ, sắc áo của hơn 50.000 khán giả cùng sân khấu hoành tráng, với dàn ánh sáng, âm thanh hiện đại khiến anh Nam choáng ngợp.

Choáng ngợp trước không gian rực sắc đỏ và cuốn theo những bài hát, anh Nam không biết mình đánh rơi đồ khi nào (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chàng trai không thể ngồi im một chỗ mà liên tục đứng dậy để hò reo, hát vang các bài hát, cùng mọi người hòa chung không khí vừa náo nhiệt, vừa xúc động tự hào.

Thấy việc đeo chìa khóa ô tô ở đai quần bất tiện khi đứng lên ngồi xuống và nhún nhẩy theo nhạc nên anh đã tháo ra cho vào túi quần. Sau đó khi hết chương trình, về tới khách sạn, anh Nam mới sực nhớ ra chìa khóa ô tô.

“Trước đó, tôi nói đùa với người bạn đi cùng, giờ mà mất chìa khóa giữa 50.000 người chắc là không tìm nổi. Ai ngờ sờ đến túi quần thì không thấy chìa khóa đâu”, anh Nam nhớ lại.

Tin nhắn với hình chụp chìa khóa xe Mercedes anh Nam đánh rơi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi ra khỏi sân vận động, vì đường tắc cứng nên anh Nam và bạn chọn cách đi bộ hơn 1km về khách sạn. Chàng trai không thể biết mình đã đánh rơi chìa khóa ở đâu, tại khu vực ngồi xem chương trình hay trên đường di chuyển về khách sạn. Chìa khóa được nhét chung với điện thoại và thi thoảng anh thường lấy điện thoại ra để sử dụng.

Anh Nam sau đó đã quay lại sân vận động để tìm chìa khóa. Lúc này đã bước sang ngày hôm sau, trên sân chỉ còn lại các công nhân môi trường cùng một vài người của lực lượng bảo an.

Anh Nam chạy khắp sân, kiên trì hỏi từng người nhưng đều nhận về cái lắc đầu.

“Tôi có nhớ lại mình đã đi những đâu, qua những cửa nào. Tôi tìm ở khu Cờ đỏ sao vàng 2 lần, tìm rộng ra xung quanh vì nghĩ có thể chìa khóa rơi xuống mọi người di chuyển sẽ đá từ khu này sang khu khác”, anh Nam cho hay.

Đêm muộn, người đàn ông thấm mệt sau hành trình di chuyển từ quê lên Hà Nội, lại đến sân luôn cho kịp giờ nên lúc đó anh Nam như kiệt sức.

Lúc đó, anh nảy ra ý định đăng bài lên mạng xã hội. “Tôi nghĩ chỉ như mò kim đáy bể nhưng không ngờ bài đăng được nhiều người giúp sức lan tỏa. Tôi bắt đầu nhận được những tin nhắn gửi đến kèm theo hình ảnh họ chụp chiếc chìa khóa. Người thứ nhất, thứ hai không phải đến người thứ ba gửi hình, tôi nhận ra chìa khóa của mình. Cảm xúc vỡ òa, nhẹ nhõm”, anh Nam cho hay.

Người gửi tin nhắn đến cho anh Nam là anh Ngọc Anh (nhân viên của Sun Bright - đơn vị tổ chức sự kiện tại concert). Nhờ thế ngay trong đêm, anh Nam đã nhận được lại đồ đánh rơi.

Thành Nam check-in tại khu vực khán đài của "concert quốc gia" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi lập tức kết nối với anh Ngọc Anh để nhận lại đồ. Lúc đó đã gần 1h đêm nhưng anh Ngọc Anh vẫn quay trở lại sân vận động để giao đồ cho tôi mà không nhận bất cứ sự hậu tạ nào ngoài lời cảm ơn”, anh Nam kể.

Vậy là chỉ sau hơn một tiếng, chàng trai Thanh Hóa đã nhận được lại đồ đánh mất. Anh cho biết, trước đó dù nỗ lực tìm đồ nhưng anh không dám hy vọng.

Anh dự định sẽ nhờ người thân ở quê gửi chiếc chìa khóa dự phòng theo xe khách ra Hà Nội. Nhưng may mắn đã mỉm cười khi cộng đồng mạng giúp anh chia sẻ bài viết và anh sớm nhận được lại đồ.

“Tôi rất ấn tượng với chương trình và cảm thấy xúc động, tự hào vì người Việt Nam luôn đoàn kết, nhân ái. Tôi không ngờ có thể cảm nhận rõ điều đó ngay sau chương trình và nhận về cái kết ấm lòng dù bị rơi đồ giữa “biển người”, anh Thành Nam xúc động nói.

Anh Thành Nam được anh Ngọc Anh trao lại chìa khóa ngay trong đêm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên, anh Ngọc Anh, xác nhận sự việc. Anh này cho biết, sau sự kiện nhân viên quản lý khu vực khán đài đã bàn giao chiếc chìa khóa cho anh.

Anh đã thông báo cho quầy đồ thất lạc nhưng không thấy ai đến nhận nên đành tạm giữ chiếc chìa khóa với dự định sẽ tìm cách trả lại cho chủ nhân. Sau đó, khi đọc được bài viết của anh Nam, anh đã liên hệ và trả lại đồ sớm nhất để chủ nhân không bị ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt.

Anh Ngọc Anh cũng cho biết, chương trình thu hút hàng chục nghìn khán giả. Nhiều người không may đánh rơi đồ như chìa khóa xe, căn cước công dân… Đơn vị tổ chức sự kiện đã gom các món đồ gửi tại quầy đồ thất lạc nhưng cũng có người biết khu vực này và tìm đến, có người thì không biết.

Theo anh Anh, khi tham dự những chương trình nghệ thuật lớn, khán giả nên lưu ý bảo quản đồ đạc vì không phải ai cũng may mắn tìm lại được những gì đánh rơi.

“Mỗi người nên mang theo một chiếc túi nhỏ, đeo sát người để có thể cất được các đồ dùng cơ bản. Đồ đạc mang theo nên đơn giản, nhỏ gọn. Trong lúc xem chương trình nên chú ý những tài sản của mình, tránh để tình trạng vì quá hưng phấn, cuốn theo các tiết mục mà để rơi đồ không biết”, anh Ngọc Anh đưa ra lời khuyên.