Thành ủy TPHCM nghe góp ý của lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu về Đại hội

Sáng 11/8, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị có sự tham dự của Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tỉnh TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị trao đổi với các nguyên lãnh đạo (Ảnh: Q.Huy).

Phát biểu mở đầu hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trước khi có chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính và thành lập TPHCM mới, cả ba địa phương gồm Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM trước đây đã chủ động, tích cực chuẩn bị cho đại hội, chỉ đạo xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và các nội dung chuẩn bị khác.

Sau khi có Chỉ thị 45, mặc dù chưa chính thức sáp nhập, ba địa phương đã chủ động đi trước một bước trong việc định hướng, chuẩn bị văn kiện và xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị, bám sát nội dung chỉ đạo của Chỉ thị 45, các quan điểm, định hướng lớn, cập nhật các chủ trương, quyết sách mang tầm chiến lược của Trung ương, các phát biểu chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt là các bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong 2 chuyến làm việc tại TPHCM vừa qua.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu mở đầu hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từng bước thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

"Thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, phường, thị trấn đã được triển khai đúng kế hoạch, hoàn thành trước ngày 22/8 như yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy.", ông Nguyễn Thanh Nghị thông tin.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM cho biết, công tác chuẩn bị văn kiện được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học. Thành phố cần huy động tối đa kinh nghiệm và trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân. Trong đó, Báo cáo Chính trị là nội dung trung tâm, cần đánh giá đúng, sát, trung thực, khách quan và toàn diện về tình hình, kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tham dự hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Với kiến thức và kinh nghiệm phong phú trong quá trình công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn các cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo TPHCM nghỉ hưu tập trung cho ý kiến vào một số vấn đề trọng tâm về chủ đề Đại hội; đánh giá tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025; thành tựu, kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng TPHCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045.

"Ban Thường vụ Thành ủy trân trọng mong muốn nhận được tình cảm, sự quan tâm, những đóng góp tâm huyết, sâu sắc và trách nhiệm của các nguyên lãnh đạo, tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, một siêu đô thị tầm vóc quốc gia và quốc tế", ông Nguyễn Thanh Nghị nói.