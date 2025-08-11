Quan chức Ukraine: Tổng thống Zelensky nên được mời tới Alaska

Ông Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine (Ảnh: UP).

Ông Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine, ngày 10/8 cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nên mời ông Zelensky tới Alaska khi hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào ngày 15/8.

Ông Merezhko nhấn mạnh, các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine không nên tiến hành khi thiếu sự hiện diện của Kiev.

Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của chính quyền Washington nói rằng, khả năng ông Zelensky được mời tới Alaska là có thể xảy ra.

Hôm 10/8, Anh, Pháp, Italy, Đức, Ba Lan, Phần Lan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ra tuyên bố chung cho rằng, con đường hòa bình cho Ukraine không thể được quyết định nếu thiếu Kiev. Ukraine sau đó đã lên tiếng ủng hộ quan điểm này.

Ông Trump gọi cuộc gặp dự kiến với ông Putin là sự kiện “được mong chờ từ lâu”. Phía Nga xác nhận và cho biết hai bên sẽ “làm việc tích cực" để chuẩn bị chương trình nghị sự trong vài ngày tới. Ông Yury Ushakov, trợ lý của ông Putin, nói rằng Alaska là địa điểm hợp lý do khoảng cách giữa Mỹ và Nga tại eo biển Bering chỉ khoảng 88km.

Ông Ushakov cho biết hai tổng thống “chắc chắn sẽ tập trung bàn về các phương án đạt được giải pháp bền vững cho khủng hoảng Ukraine”.

Cuối tuần qua, ông Trump cho hay sẽ có “một số trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả hai bên”, nhưng cả ông Zelensky và ông Merezhko không đồng ý với phương án nhượng bộ này.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại NATO, Matthew Whitaker, cho biết Tổng thống Trump sẽ cần “tin nhưng phải kiểm chứng” khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo ông Whitaker, nếu các nhà lãnh đạo đạt được một thỏa thuận, cần có sự xác nhận từ cả Nga và Ukraine rằng họ thực sự hành động để hướng tới hòa bình, chứ không chỉ dừng lại ở việc bàn bạc.

“Trong bất kỳ tình huống nào có xung đột lợi ích quốc gia, dù là Mỹ, Ukraine, Nga hay các đồng minh, bạn không thể chỉ nghe lời nói, mà phải nhìn vào hành động”, ông nói.

Mặt khác, dù ông Zelensky chưa được mời tới Alaska, nhưng ông Whitaker đều cho biết khả năng này vẫn được cân nhắc.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump từng hứa sẽ chấm dứt chiến sự ở Ukraine chỉ trong 24 giờ, nhưng quá trình đàm phán đã phức tạp hơn nhiều so với dự tính.