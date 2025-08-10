"Từ trên giời rơi xuống”: Hành trình chữa lành và tìm lại chính mình

Chiều 9/8, buổi ra mắt tiểu thuyết Từ trên giời rơi xuống của nhà văn Lê Xuân Khoa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện thu hút đông đảo bạn đọc, các nhà văn hóa, nghệ sĩ cùng những người yêu văn chương.

Với nội dung giàu cảm xúc, tác phẩm khắc họa hành trình chữa lành, vượt qua tổn thương và tìm lại chính mình qua những “mảnh vỡ” của cuộc đời.

Nhà văn Lê Xuân Khoa (bên trái) tại buổi ra mắt tiểu thuyết “Từ trên giời rơi xuống” ngày 9/8 tại Hà Nội (Ảnh: Lê Phương Anh).

Từ trên giời rơi xuống xoay quanh câu chuyện của Đoàn Thành Luân, một nhiếp ảnh gia tài năng với biệt danh “Bánh Mì”. Sau một tai nạn nghiêm trọng khiến trí nhớ suy giảm và khả năng cầm máy bị ảnh hưởng, anh phải học lại cách sống và làm quen với chính mình như một “người mới”.

Từ đó, câu hỏi xuyên suốt tác phẩm vang lên: “Nếu một ngày bạn tỉnh dậy không còn nhớ mình là ai, bạn sẽ làm gì giữa những mảnh vụn sắc nhọn của cuộc đời?”.

Tác phẩm dẫn dắt độc giả qua những vùng miền đa dạng của Việt Nam, từ miền quê Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội, đến TPHCM phồn hoa và miền Tây dịu dàng. Không chỉ là câu chuyện cá nhân, tác phẩm còn phản ánh những giá trị phổ quát về thân phận con người - những vết thương, mất mát, khát vọng và hy vọng.

Từ trên giời rơi xuống như người bạn đồng hành thầm lặng với những ai đang cảm thấy chênh vênh trong cuộc sống. Tác phẩm giúp người đọc thấu hiểu cảm giác lạc lối, ngã đau nhưng vẫn kiên trì đứng lên, từng bước học lại cách sống, từng cú bấm máy dù tay run rẩy.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, nhà văn Lê Xuân Khoa cho biết, trong suốt cuộc đời, anh từng chứng kiến không ít “cú rơi”, từ chính bản thân lẫn những người xung quanh.

“Có những cú rơi nhẹ nhàng như quả chín rụng xuống thảm cỏ êm, chỉ khẽ rung động rồi nằm yên. Nhưng cũng có những cú rơi đau đớn, dữ dội như một vì sao bị hất mạnh từ tầng mây xuống mặt đất, vỡ tan tành thành muôn mảnh.

Từ trên giời rơi xuống chính là câu chuyện về những cú rơi như thế, về hành trình lần tìm và gắn lại những mảnh vỡ của cuộc đời”, anh Lê Xuân Khoa nói.

Tác giả cũng giải thích lý do chọn từ “giời” thay vì “trời”, một chi tiết tưởng nhỏ nhưng ẩn chứa dụng ý nghệ thuật rõ rệt.

“Tôi dùng chữ “giời” bởi nó mang sắc thái dân dã, gần gũi hơn, đặc biệt quen thuộc với người miền Bắc. Nhân vật trong sách dù đang sống ở đô thị hiện đại vẫn giữ sự mộc mạc, giản dị và đôi khi hài hước. Tôi muốn tên sách vang lên như lời trò chuyện của một người thân quen, có thể gặp bất cứ đâu trong đời thường”, anh nói.

Tại sự kiện, họa sĩ Trịnh Lữ (cầm mic) bày tỏ cảm nhận về tiểu thuyết "Từ trên giời rơi xuống" và ý nghĩa biểu tượng “cú rơi” trong tác phẩm (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt sách, họa sĩ, nhà văn, dịch giả Trịnh Lữ bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với hình tượng “cú rơi” xuyên suốt trong tiểu thuyết của Lê Xuân Khoa. Ông ví “cú rơi” như một ẩn dụ cho đời sống con người.

“Cuộc đời là một cú rơi, không phải đi lên. Điều cốt lõi là rơi ra khỏi cái gì và trở thành một cái gì khác. Khi rơi quá nhiều, nó không còn là rơi nữa mà trở thành bình thường. Đó là cái cốt lõi nhất”, họa sĩ Trịnh Lữ nói.

Họa sĩ Trịnh Lữ cho rằng cốt lõi nhất chính là trải nghiệm “rơi”, tức những biến cố, mất mát hay sự thay đổi đột ngột trong đời, bởi chính điều đó tạo nên sự chuyển hóa và đưa con người sang một trạng thái mới, một “hình dạng” mới của bản thân.

Ông cũng cho rằng, chính sự chân thật, không “trình diễn” hay cố tạo chiều sâu một cách gượng ép đã khiến tác phẩm gần gũi và dễ chạm đến cảm xúc người đọc. Thay vì phô trương kỹ thuật, tác giả để câu chuyện tự vận hành, để nhân vật sống và bộc lộ mình một cách tự nhiên.