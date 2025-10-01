Bình và Hồng trong "Mưa đỏ" bất ngờ tái ngộ, hóa cô dâu - chú rể gây sốt

Show thời trang cưới "Lụa là trà hoa" của nhà thiết kế (NTK) Linh San vừa diễn ra tại TPHCM, thu hút sự chú ý nhờ màn xuất hiện của hai diễn viên phim Mưa đỏ là Lâm Thanh Nhã và Lê Hạ Anh.

Dù không phải người mẫu chuyên nghiệp, hai diễn viên vẫn tạo nên khoảnh khắc cuốn hút khi sải bước bên nhau. Trên sân khấu, cả hai tương tác mùi mẫn như một cặp đôi ngoài đời thực, được nhận xét là “xứng đôi vừa lứa”.

Trong phim, Lâm Thanh Nhã hóa thân thành người lính tên Bình, âm thầm yêu cô lái đò Hồng (do Lê Hạ Anh thủ vai) và mang nỗi niềm giấu kín cho đến lúc hy sinh. Chính vì vậy, hình ảnh họ gặp lại nhau trên sàn diễn, trong vai trò cô dâu - chú rể, đã khơi gợi lại mối tình còn dang dở trên màn ảnh, khiến khán giả thích thú.

Sau đêm diễn, hình ảnh của Lâm Thanh Nhã và Lê Hạ Anh trong trang phục cưới trên sân khấu được chia sẻ rộng rãi, kèm nhiều bình luận hài hước: "Cuối cùng thì anh lính và cô lái đò cũng nên duyên", "Cái kết đẹp cho phiên bản ngoài đời"…

Trên trang cá nhân mới đây, Lâm Thanh Nhã hào hứng chia sẻ ảnh với Lê Hạ Anh trong show diễn kèm chia sẻ: "Rất ít khi đăng ảnh với Hồng, nay Bình làm nhé!".

Theo NTK Linh San, "Lụa là trà hoa" giống như một bức tranh nghệ thuật sống động, nơi áo dài trở thành biểu tượng kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Từng gam màu, từng chất liệu được NTK cân nhắc kỹ lưỡng để khắc họa vẻ đẹp thanh lịch, nền nã nhưng vẫn chạm đến tinh thần haute couture (thời trang cao cấp).

Chương trình được chia thành 4 màn trình diễn, đại diện cho 4 chương nghệ thuật của tình yêu và thời trang. NTK Linh San chia sẻ: "Áo dài không chỉ làm đẹp cho phụ nữ, mà còn gìn giữ ký ức thiêng liêng của gia đình và văn hóa Việt. Tôi muốn áo dài trở thành một phần trong hành trình yêu thương và kết nối".

Show mở màn bằng sự xuất hiện của dàn hoa hậu, á hậu trong những thiết kế áo dài xuyên thấu, mềm mại tựa giọt sương sớm.

Mai Ngô xuất hiện trong chiếc áo dài thêu tay tinh xảo, từng hoa văn tôn lên vẻ thanh thoát, kiểu dáng trẻ trung nhưng vẫn phảng phất nét e ấp truyền thống của phụ nữ Việt.

Phần thứ hai của chương trình quy tụ loạt nghệ sĩ tên tuổi như Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi, Hiền Mai, Việt Trinh, Thân Thúy Hà…

Trong ảnh, diễn viên Trương Ngọc Ánh khoác lên mình thiết kế dạ hội gam hồng phấn ngọt ngào. Điểm nhấn nằm ở phần tay bồng. Thân váy được đính kết một cách tinh xảo, hòa quyện giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại.

Lý Nhã Kỳ diện áo dài cách điệu màu đỏ, sánh bước cùng Lý Hùng trong tà áo dài trắng. Trang phục được làm từ lụa kết hợp ren, hoa văn thêu tay, toát lên nét sang trọng, quý phái.

Sân khấu bừng sáng với hình ảnh những cặp đôi nổi tiếng hóa thân thành cô dâu - chú rể. Đang trong thai kỳ, người mẫu Lê Thu Trang vẫn xuất hiện rạng rỡ, sánh bước bên ông xã trong thiết kế áo dài đỏ truyền thống. Phom dáng rộng được xử lý tinh tế, giúp cô trở thành "mẹ bầu sành điệu".

Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid (Indonesia) thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong chiếc áo cưới thêu tay tinh xảo với họa tiết chim hạc. Sắc đỏ chủ đạo biểu trưng cho sự son sắt trong hạnh phúc lứa đôi.

Cao trào của show diễn nằm ở màn "Giao duyên", tái hiện nghi thức lễ gia tiên truyền thống. Sân khấu ngập tràn sắc đỏ, điểm xuyết rồng phượng, hoa sen, quạt giấy gợi nhớ ký ức đoàn viên. Áo dài trong phần này mang đậm tinh thần nghi lễ với cổ áo cao, tà gấm thêu thủ công và kỹ thuật đính kết tinh xảo, tạo nên một không gian vừa trang trọng vừa giàu cảm xúc.

