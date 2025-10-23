H'Hen Niê hé lộ gương mặt sưng tấy sau khi sinh, sức khỏe hiện ra sao?

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi chia sẻ về tình trạng bất ổn sau khi sinh con. Cô cho biết mình mắc chứng nổi mề đay sau sinh, một trường hợp hiếm gặp ở các mẹ bỉm.

Chứng nổi mề đay khiến gương mặt Hoa hậu H’Hen Niê bị sưng tấy. Người đẹp kể, khi phát hiện tình trạng này, cô thẩn thờ, "nổi hết gai ốc". Sau khi bình tĩnh lại, cô tự tìm cách giảm ngứa bằng việc nấu nước đậu xanh uống, lau vùng sưng với nước muối sinh lý, bôi thuốc đỏ và dầu tràm vào các huyệt đạo.

"Cứ đúng vào buổi chiều là da lại sưng đỏ, sau 4 ngày thì giảm dần. Cứ sưng lên chỗ nào là tôi bôi thuốc đỏ ngay nên giờ cũng ổn hết rồi", H’Hen Niê chia sẻ.

Gương mặt của H'Hen Niê bị sưng đỏ nhiều chỗ (Ảnh: Facebook nhân vật)

Đại diện truyền thông của H’Hen Niê chia sẻ với phóng viên Dân trí, hiện sức khỏe của cô đã ổn định, không còn tái phát bệnh.

Thời gian qua, người đẹp tập trung chăm sóc con nên lịch sinh hoạt cũng bận rộn hơn trước.

H'Hen Niê sinh con gái đầu lòng vào giữa tháng 9, đặt tên bé là Niê Nguyễn Mộc Đan (tên thân mật là Harley). Cách đây vài ngày, vợ chồng cô vừa tổ chức tiệc đầy tháng cho con. Từ khi mang thai đến lúc sinh và chăm con, H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ hành trình làm mẹ với khán giả.

"Sinh đứa con đầu lòng là một cột mốc vô cùng quan trọng và thiêng liêng trong cuộc đời của tôi. Ai từng trải qua khoảnh khắc này chắc hẳn sẽ hiểu cảm giác vừa hạnh phúc, vừa lo lắng và cả những thử thách không tên khi đứa bé chào đời", cô bày tỏ.

Vợ chồng H'Hen Niê tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Những ngày đầu làm mẹ, H’Hen Niê luôn có chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - đồng hành, hỗ trợ chăm con. Con gái của cặp đôi được nhận xét có nhiều nét giống bố. Trên trang cá nhân, hoa hậu thường chia sẻ những khoảnh khắc vui nhộn, ấm áp bên con, mang đến hình ảnh tích cực và gần gũi với công chúng.