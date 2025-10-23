H'Hen Niê hé lộ gương mặt sưng tấy sau khi sinh, sức khỏe hiện ra sao?
(Dân trí) - Hình ảnh Hoa hậu H’Hen Niê với gương mặt sưng tấy khiến khán giả lo lắng. Người đẹp tiết lộ bản thân mắc chứng nổi mề đay sau khi sinh.
Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi chia sẻ về tình trạng bất ổn sau khi sinh con. Cô cho biết mình mắc chứng nổi mề đay sau sinh, một trường hợp hiếm gặp ở các mẹ bỉm.
Chứng nổi mề đay khiến gương mặt Hoa hậu H’Hen Niê bị sưng tấy. Người đẹp kể, khi phát hiện tình trạng này, cô thẩn thờ, "nổi hết gai ốc". Sau khi bình tĩnh lại, cô tự tìm cách giảm ngứa bằng việc nấu nước đậu xanh uống, lau vùng sưng với nước muối sinh lý, bôi thuốc đỏ và dầu tràm vào các huyệt đạo.
"Cứ đúng vào buổi chiều là da lại sưng đỏ, sau 4 ngày thì giảm dần. Cứ sưng lên chỗ nào là tôi bôi thuốc đỏ ngay nên giờ cũng ổn hết rồi", H’Hen Niê chia sẻ.
Đại diện truyền thông của H’Hen Niê chia sẻ với phóng viên Dân trí, hiện sức khỏe của cô đã ổn định, không còn tái phát bệnh.
Thời gian qua, người đẹp tập trung chăm sóc con nên lịch sinh hoạt cũng bận rộn hơn trước.
H'Hen Niê sinh con gái đầu lòng vào giữa tháng 9, đặt tên bé là Niê Nguyễn Mộc Đan (tên thân mật là Harley). Cách đây vài ngày, vợ chồng cô vừa tổ chức tiệc đầy tháng cho con. Từ khi mang thai đến lúc sinh và chăm con, H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ hành trình làm mẹ với khán giả.
"Sinh đứa con đầu lòng là một cột mốc vô cùng quan trọng và thiêng liêng trong cuộc đời của tôi. Ai từng trải qua khoảnh khắc này chắc hẳn sẽ hiểu cảm giác vừa hạnh phúc, vừa lo lắng và cả những thử thách không tên khi đứa bé chào đời", cô bày tỏ.
Những ngày đầu làm mẹ, H’Hen Niê luôn có chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - đồng hành, hỗ trợ chăm con. Con gái của cặp đôi được nhận xét có nhiều nét giống bố. Trên trang cá nhân, hoa hậu thường chia sẻ những khoảnh khắc vui nhộn, ấm áp bên con, mang đến hình ảnh tích cực và gần gũi với công chúng.
Hoa hậu H'Hen Niê sinh năm 1992 tại Đắk Lắk. Năm 2017, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trở thành người dân tộc thiểu số đầu tiên giành được danh hiệu này.
Một năm sau, H'Hen Niê làm nên lịch sử khi lọt Top 5 Miss Universe 2018, mang về thành tích cao nhất cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế thời điểm đó.
Sau đăng quang, H'Hen lựa chọn theo đuổi hình ảnh giản dị và gần gũi, dành phần lớn thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt hướng đến trẻ em và phụ nữ vùng cao.
Chồng của H'Hen Niê là Nguyễn Tuấn Khôi, sinh năm 1989, nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Cả hai quen nhau từ giữa năm 2018 nhưng giữ kín chuyện tình cảm suốt nhiều năm. Trải qua không ít lần hợp tan, cặp đôi quyết định về chung một nhà vào năm nay.