Cửa ngõ mới cho khu Đông TPHCM sau khi đường Liên Phường hoàn thành

Sau hơn một năm thi công, 660m đường Liên Phường tại cửa ngõ phía Đông TPHCM đang dần hoàn thiện, hứa hẹn mang lại sự thông suốt và thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

Dự án nằm trên địa bàn phường Bình Trưng, có điểm đầu giao với các dự án nhà ở lớn và điểm cuối kết nối với đoạn đường Liên Phường ra đại lộ Mai Chí Thọ và Võ Nguyên Giáp.

Ghi nhận vào cuối tháng 10, nhà thầu đang tập trung máy móc, công nhân để khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Đoạn đường được thiết kế với tải trọng trục đơn 10 tấn, vận tốc 60km/h và nền rộng 60m.

Dọc tuyến đường Liên Phường, nhiều dự án chung cư và khu biệt thự cao cấp như The Global City, Safira Khang Điền, Verosa, Sky 9, The Eastern, Đông Tăng Long đã và đang hình thành, tạo nên một diện mạo đô thị hiện đại.

Đoạn đường Liên Phường thuộc khu đô thị The Global City hiện đã hoàn thiện với 6 làn xe, vỉa hè được chỉnh trang, lát gạch và trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh mát.

Cầu Liên Phường đã được thảm nhựa, kẻ vạch sơn, lắp lan can và hệ thống chiếu sáng gần như hoàn tất. Cầu thang bộ cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Các lối ra vào tuyến đường Liên Phường, đoạn nối với đường Mai Chí Thọ và Võ Nguyên Giáp (phường An Phú, TP Thủ Đức cũ) đã hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Việc đưa vào sử dụng đường Liên Phường sẽ rút ngắn khoảng 4km từ ngã ba Cát Lái đến nút giao Liên Phường – Đỗ Xuân Hợp, đồng thời giúp người dân di chuyển an toàn hơn, tránh phải đi qua khu vực đường dẫn cao tốc có mật độ xe tải, container dày đặc.

Với vai trò là trục giao thông quan trọng của khu Đông TPHCM, dự án đường Liên Phường đang được thành phố theo dõi sát sao, yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ cam kết và đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp kết nối đồng bộ hạ tầng và giảm áp lực giao thông khu vực này.

Hướng tuyến đường Liên Phường (phường Bình Trưng, TPHCM).