Tài tử “Sở Kiều truyện” và vợ lên tiếng sau tin đồn hôn nhân rạn nứt

Trên trang cá nhân, Đậu Kiêu viết: “Xin lỗi vì những ồn ào đã chiếm dụng không gian công cộng. Chúng tôi vốn không định phản hồi những tin đồn vô căn cứ, nhưng sự việc đã đi quá xa. Mong mọi người đừng tin và ngừng lan truyền tin sai”.

Ngay sau đó, Hà Siêu Liên cũng chia sẻ: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chúng tôi luôn tin rằng tình cảm bền vững không cần phải phô bày để chứng minh. Chúng tôi vẫn hạnh phúc, tình cảm ổn định”.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên cùng lên tiếng phủ nhận tin đồn ly hôn (Ảnh: Weibo).

Công ty quản lý của Đậu Kiêu cho biết đã ủy quyền cho luật sư thu thập chứng cứ liên quan đến hành vi phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Trước khi cặp đôi lên tiếng, mạng xã hội lan truyền tin đồn họ đã sống ly thân và đang làm thủ tục ly hôn. Nguồn cơn xuất phát từ phát ngôn úp mở của nữ doanh nhân Trần Lam (vợ ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường) khi bà tiết lộ “một nam diễn viên nổi tiếng và ái nữ tỷ phú” sắp chia tay vì bất đồng quan điểm sống. Dù không nêu tên cụ thể, dân mạng nhanh chóng gọi tên Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên.

Sau đám cưới xa hoa vào năm 2023 tại Bali (Indonesia), Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hiếm khi xuất hiện cùng nhau hay tương tác trên mạng xã hội. Nam diễn viên vắng mặt trong nhiều sự kiện của gia đình vợ, khiến tin đồn càng lan rộng. Anh được cho là sống xa nhà thường xuyên, phục vụ việc quay phim.

Nghi vấn ly hôn bùng phát khi Đậu Kiêu không xuất hiện trong loạt ảnh mừng sinh nhật và Trung thu do Hà Siêu Liên đăng tải. Ngày 17/9, cô tham dự sự kiện thời trang tại Hong Kong (Trung Quốc) một mình, không đeo nhẫn cưới và từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến chồng.

Sau đó, hàng loạt thông tin chưa kiểm chứng xuất hiện, từ việc “chưa đăng ký kết hôn”, “không ký thỏa thuận tiền hôn nhân” đến “chưa trả xong chi phí đám cưới”, trở thành từ khóa nóng trên Weibo. Khi Đậu Kiêu giữ im lặng, Hà Siêu Liên bị cư dân mạng tràn vào trang cá nhân để chỉ trích.

Ngày 21/10, một người bạn thân của cặp đôi lên tiếng phủ nhận tin đồn và cho biết Hà Siêu Liên đang lên kế hoạch sinh con.

Đậu Kiêu (SN 1988) là một nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ qua các bộ phim như: Chuyện tình cây táo gai, Quan hệ nguy hiểm, Tân bộ bộ kinh tâm, Sở Kiều truyện. Anh từng được hy vọng trở thành ảnh đế tương lai của giới giải trí Hoa ngữ.

Hà Siêu Liên (SN 1991) kém chồng 3 tuổi, là con gái cưng của tỷ phú giàu có Hà Hồng Sân. Khi tỷ phú họ Hà qua đời, ông để lại khối tài sản hơn 1,6 tỷ USD cho 3 người vợ và 16 người con.

Ngoài việc thừa kế tài sản từ người cha giàu có, Hà Siêu Liên cũng có sự nghiệp kinh doanh riêng. Theo Idol Net Worth, khối tài sản ròng của Hà Siêu Liên hiện lên tới 1,5 triệu USD.