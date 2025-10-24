Kim Kardashian khóc tiết lộ mắc bệnh về não, nói về nỗi đau hôn nhân đổ vỡ

Trong tập mở đầu mùa 7 của chương trình thực tế The Kardashians, Kim bật khóc khi gọi điện cho chị gái Kourtney Kardashian và nói: “Bác sĩ nói họ phát hiện một chỗ phình nhỏ trong não em”. Kourtney cũng không giấu được sự bàng hoàng trước thông tin này.

Theo các bác sĩ, tình trạng của Kim có thể xuất phát từ căng thẳng tâm lý kéo dài. Nữ tỷ phú cho rằng, những áp lực hậu ly hôn với Kanye West là nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề sức khỏe.

Kim Kardashian thừa nhận mắc bệnh về não, hậu quả của áp lực căng thẳng kéo dài (Ảnh: Getty Images).

Cũng trong tập mới của The Kardashians, Kim cũng nói về cuộc hôn nhân ồn ào với chồng cũ và thừa nhận bản thân từng rơi vào trạng thái “hội chứng Stockholm”, một trạng thái tâm lý khiến nạn nhân có xu hướng cảm thông, thậm chí bảo vệ người từng gây tổn thương cho mình.

Kim chia sẻ rằng, cô luôn cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ Kanye West mỗi khi anh vướng vào tranh cãi công khai. Tuy nhiên, khi sức chịu đựng đạt ngưỡng và thấy các con bị ảnh hưởng tiêu cực, cô đã quyết định ly hôn.

Kim Kardashian và Kanye West kết hôn vào năm 2014, có 4 con chung gồm North (12 tuổi), Saint (9 tuổi), Chicago (7 tuổi) và Psalm (6 tuổi). Cặp đôi chia tay vào năm 2021 với lý do “khác biệt không thể hòa giải”, sau nhiều bê bối của Kanye West liên quan đến chứng rối loạn lưỡng cực.

Kim kể lại, cuộc hôn nhân của cô và Kanye West để lại cho cô nhiều tổn thương (Ảnh: Getty Images).

Trong một cuộc trò chuyện với gia đình, Kim thừa nhận: “Thật khó khăn hơn khi bạn không muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc, nhưng hoàn cảnh buộc bạn phải làm vậy”.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2022, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ để cùng nuôi dạy con. Tuy nhiên, 3 năm qua, họ nhiều lần xảy ra mâu thuẫn công khai.

Giữa năm nay, Kanye West gây chú ý khi phát biểu trên sóng livestream (phát sóng trực tuyến): “Kim chỉ là trợ lý của Paris Hilton. Tôi lẽ ra nên sinh con với Paris. Các bạn thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra? Hiện tại, tôi sẽ sở hữu bao nhiêu khách sạn?”. Phát ngôn bị đánh giá là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, khiến kênh phát sóng của anh bị khóa.

Kể từ sau ly hôn, Kanye West nhiều lần chỉ trích Kim, công khai phàn nàn về quyền nuôi con và cáo buộc gia đình Kardashian “kiểm soát” vai trò làm cha của mình. Trong khi đó, Kim chọn cách giữ im lặng, chỉ lên tiếng khi những phát ngôn của chồng cũ vượt giới hạn.

Sau khi cặp đôi ly hôn và Kim bắt đầu hẹn hò với người mới, nam rapper từng nhiều lần tìm cách phá hỏng mối quan hệ của vợ cũ, bày tỏ tình cảm với cô trong khi vẫn "đi lại" với những người phụ nữ khác.

Hậu ly hôn, Kim tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc con (Ảnh: Instagram).

Đầu tháng 4 vừa rồi, Kanye West thừa nhận việc có con với Kim là một sai lầm trong cuộc đời: "Đó là lỗi của tôi. Tôi đã không muốn có con với người phụ nữ này sau 2 tháng quen biết".

Hiện tại, Kanye West tái hôn với Bianca Censori, nhưng mối quan hệ giữa anh và Kim vẫn thường xuyên thu hút sự chú ý của truyền thông.

Trái ngược với sự ồn ào của chồng cũ, Kim Kardashian hiện tập trung phát triển sự nghiệp và nuôi dạy các con. Cô sở hữu khối tài sản ước tính 1,7 tỷ USD, phần lớn đến từ thương hiệu thời trang Skims.

Về đời tư, Kim hiện giữ kín chuyện tình cảm. Trước đây, cô từng hẹn hò diễn viên hài Pete Davidson trong 9 tháng. Năm 2023, Kim được cho là có mối quan hệ với cầu thủ Odell Beckham Jr, song cả hai không xác nhận. Theo tạp chí People, cặp đôi đã chia tay vào tháng 4/2024.