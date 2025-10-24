NSƯT Lê Mai bị ốm, tóc rụng và giảm gần 10kg

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Lê Vi - con út NSƯT Lê Mai - chia sẻ rằng, khi điện thoại về Việt Nam, chị đã sững người vì mẹ không nhận ra mình.

"Nhìn ánh mắt mẹ ngây ngô như một đứa trẻ, tôi chỉ muốn ôm mẹ vào lòng vỗ về. Mẹ gầy, chậm chạp và mệt mỏi hơn trước nhiều. Lần này không thấy mẹ bảo như mọi lần rằng, đừng lo cho mẹ, có chị Khanh đây rồi", chị viết.

Nghệ sĩ Lê Vi và mẹ Lê Mai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Lê Vi, ngày 20/10, mẹ chị cùng con cháu ăn uống vui vẻ, hoa đầy phòng, tinh thần của bà khá hơn. Khi chị điện thoại về, bà Lê Mai nhìn sát vào hình trong điện thoại và bảo "hình như Vi" cả nhà vỗ tay tán thưởng, còn chị thì cố ghìm nước mắt.

Lê Vi tiết lộ rằng, Tết này chị sẽ về Việt Nam: "Những lần trước, tôi không dám báo ngày về sợ ngày nào mẹ cũng đếm. Lần này báo trước chẳng hiểu mẹ có nhớ mà đếm nữa không. Tự nhủ lần này về không đi đâu nữa, chỉ ở nhà với mẹ".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Kim Xuyến - bạn thân của nghệ sĩ Lê Mai - cho biết, mới đây bà có đến thăm đàn chị nhưng NSƯT Lê Mai đã yếu, bị ngứa khắp người. NSND Lê Khanh - con gái thứ 2 của nghệ sĩ Lê Mai - đưa bà đi chữa cả đông y và tây y nên bệnh của nữ nghệ sĩ cũng đỡ hơn.

"Chị Lê Mai bây giờ gầy và đen lắm, sụt gần 10kg, tóc rụng, đôi khi hơi lẫn. Nhưng khi tôi đến, chị vẫn nhận ra và hỏi: "Sao lâu không thấy đến chơi?". Bị ốm nên chị ấy cũng không ra ngồi quán nước như thói quen hơn 10 năm qua", NSƯT Kim Xuyến kể.

NSƯT Lê Mai (trái) và NSƯT Kim Xuyến là bạn thân, từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

NSƯT Kim Xuyến cho biết thêm, khi nghệ sĩ Lê Mai chưa ốm, bà và đàn chị thường ra quán nước đầu phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) để uống trà, trò chuyện.

"Trước kia, bà Mai sống một mình ở Phan Đình Phùng nhưng mới đây, gia đình Lê Khanh chuyển về sống cùng mẹ. Nhà có việc gì Lê Khanh gọi là tôi có mặt ngay. Hoặc thấy 2 bà không gặp nhau, thì Khanh lại đưa mẹ sang nhà tôi chơi. Chúng tôi có thời tuổi trẻ ở Nhà hát Kịch Hà Nội nên hiểu nhau và tâm sự nhiều hơn", bà Kim Xuyến chia sẻ thêm.

Theo nữ nghệ sĩ, khi cùng công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội, bà Lê Mai luôn động viên, giúp đỡ để bà có thể đi được đường dài trong nghệ thuật. Bà thấy đàn chị là người dễ chịu, thoáng tính và không để bụng.

"Hồi đó, tôi chưa có nhà, bà Lê Mai nói rằng, "cứ mua đi, thiếu chị cho vay tiền". Bà ấy cho tôi vay 100 triệu đồng (bằng 20 cây vàng thời đó). Số tiền khi ấy rất lớn. Bà Mai cùng tôi đi tìm nhà để mua, đó chính là ngôi nhà ở Hàng Vải mà gia đình tôi đang ở bây giờ", nghệ sĩ Kim Xuyến chia sẻ.

Nhớ lại thời đi diễn ở Nhà hát Kịch Hà Nội, bà Kim Xuyến kể rằng, mình và bà Lê Mai thường đưa con đi làm cùng. Nữ nghệ sĩ cũng trông Lê Khanh, Lê Vi để NSƯT Lê Mai ra sân khấu.

NSƯT Kim Xuyến nói thêm: "Hồi trẻ, chúng tôi thường đi chơi xa với nhau. Có lần chị Lê Mai chạy xe máy đến bảo: "Lên xe đi, chị chở ra chỗ này". Thế là chị ấy đưa tôi sang Gia Lâm hay Hà Đông (Hà Nội) để chơi với bạn. Đợt đi diễn ở Thái Nguyên, chị Lê Mai bị sào treo quần áo rơi vào đầu phải nằm viện, tôi cũng lo lắm nhưng rất may là chị ấy chỉ bị choáng nhẹ".

Có một thời gian nghệ sĩ Lê Mai ở Phú Thượng cùng gia đình con gái Lê Vi, nghệ sĩ Kim Xuyến vẫn thường xuyên đến chơi. Đến nỗi con trai Lê Vi ra mở cửa nói: "Lại Kim Xuyến". Nghe thấy câu này, 2 nghệ sĩ già bật cười vì sự ngộ nghĩnh, đáng yêu của con trẻ.

Trong bài phỏng vấn vào năm 2024, nghệ sĩ Lê Mai chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, bà ít bạn nên khi về hưu, bản thân cũng không gặp gỡ nhiều người. Người bạn mà bà hay chơi nhất là nghệ sĩ Kim Xuyến, cả hai có nhiều kỷ niệm.

"Tôi thường gặp Kim Xuyến, Thanh Tú để trò chuyện. Chúng tôi công tác cùng nhau, có thời gian gắn bó nên có nhiều chuyện để nói hơn. Lê Khanh vẫn chở tôi sang nhà Kim Xuyến để… buôn chuyện. Hoặc thi thoảng, Kim Xuyến cũng lên Phan Đình Phùng để gặp tôi", nghệ sĩ Lê Mai kể lại.

Hằng ngày, lịch trình của bà Lê Mai là đi ăn sáng, vào hàng nước ngồi đến trưa, 3h chiều ngủ dậy, bà lại ra hàng nước. "Quán nước này tôi ngồi hơn 10 năm rồi nên ai cũng quen mặt. Ra đấy cũng vui, khán giả nhận ra Lê Mai và xin chụp ảnh nhiều lắm", bà tâm sự.

Nữ nghệ sĩ cho biết, sau khi nghỉ hưu, bà vẫn được một số đạo diễn mời đóng phim. Từ khi bị đau xương khớp, đi lại khó khăn, phải nằm tại nhà điều trị thì bà không tham gia nữa.

Nghệ sĩ Lê Mai là mẹ của ba mỹ nhân màn ảnh Việt: Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nghệ sĩ Lê Mai sinh năm 1938 tại Hải Phòng, bà xuất thân trong một gia đình có cả bố và mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, sân khấu. Cha của bà là nhà thơ - nhà viết kịch Lê Đại Thanh, hoạt động trong Đội kịch Trung ương cùng thời với Thế Lữ và Song Kim.

Hai người em trai của Lê Mai cũng tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật là họa sĩ Lê Đại Chúc và đạo diễn, NSND Lê Chức.

Năm 1954, Lê Mai theo cha lên Hà Nội nhận công tác ở Đoàn kịch Trung ương do nhà văn, nhà viết kịch Học Phi khi đó làm trưởng đoàn. Tại đây, Lê Mai đã quen và kết hôn với nghệ sĩ Trần Tiến (sau là NSND). Nhưng do những rạn nứt trong quan hệ gia đình, hai người sau này đã ly hôn.

Ba người con gái của bà và NSND Trần Tiến đều trở thành những nghệ sĩ thành danh là Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi.

Ở tuổi 87, bà vẫn sống một mình nhưng không cô đơn vì con gái Lê Khanh cũng chuyển về phố Phan Đình Phùng sống gần mẹ.