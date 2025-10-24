Đang đi họp, nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu người gặp nạn giữa đường

Cộng đồng mạng đang dành “mưa lời khen” cho người phụ nữ quê Thanh Hóa vì hành động đẹp và kịp thời cứu giúp người gặp nạn.

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, khi đang di chuyển trên đường, thấy một phụ nữ bị tai nạn, nữ bác sĩ được cho là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã dừng xe kiểm tra, sơ cứu và gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, đang sơ cứu cho bệnh nhân nằm bất động bên đường sau tai nạn (Ảnh: OFFB).

“Hình ảnh đẹp giữa đời thường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn - dừng xe cứu người bị tai nạn. Có những người chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng khiến thế giới quanh mình ấm áp hơn.

Không ai bảo chị phải làm, nhưng trái tim người thầy thuốc đã khiến chị hành động! Thật sự khâm phục và yêu quý một người phụ nữ vừa tài giỏi, vừa nhân hậu đến thế”, một tài khoản Facebook viết.

Qua tìm hiểu, người phụ nữ trong câu chuyện là bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Hường cho biết khá bất ngờ khi hành động của mình được cộng đồng mạng khen ngợi. Nạn nhân trong vụ việc là bà N.T.H. (50 tuổi, trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Bà Hường kể, khoảng 15h ngày 23/10, khi đang trên đường đi họp, bà thấy một người phụ nữ nằm bất động bên đường sau vụ va chạm giao thông. Ngay lập tức, nữ giám đốc xuống xe kiểm tra tình hình sức khỏe nạn nhân, đồng thời sơ cứu và gọi đội ngũ y tế cùng xe cứu thương tới hiện trường.

“Bệnh viện chỉ cách hiện trường khoảng 5km. Trong khi đợi nhân viên y tế và xe cứu thương đến, tôi có kiểm tra sơ bộ cho bệnh nhân”, bà Hường nói.

Sau khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, bà Hường trực tiếp thăm khám và xác định bệnh nhân bị chấn động não. Đến sáng 24/10, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm, có thể ăn cháo, nhưng vẫn còn nôn.

Bà Hường cùng lực lượng y tế và người dân đưa nạn nhân lên xe cấp cứu về điều trị tại bệnh viện (Ảnh: OFFB).

“Sau khi thăm khám và điều trị cho bệnh nhân xong, tôi tiếp tục đi họp, không hề biết hành động của mình được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sáng 24/10, thấy nhiều người hỏi thăm, tôi mới biết mọi người dành lời khen cho mình. Tôi nghĩ đây chỉ là phản xạ nghề nghiệp bình thường, vì nếu là bác sĩ khác, họ cũng sẽ làm như tôi”, bà Hường tâm sự.

Nữ giám đốc bệnh viện cũng chia sẻ thêm, trong trường hợp gặp người bị tai nạn, nếu không có chuyên môn y tế, người dân nên quan sát, theo dõi tình trạng nạn nhân và chờ lực lượng y tế đến sơ cứu. Còn nếu có nghiệp vụ y khoa, nên sơ cứu kịp thời để tránh tình huống xấu.

Bà Hường cho biết thêm, trước đây con bà cũng từng bị tai nạn và may mắn được người dân ứng cứu kịp thời. Chính vì vậy, bà cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc khi có thể giúp đỡ một người gặp hoạn nạn.