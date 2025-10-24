Anna Leigh Waters thắng nghẹt thở, Ben Johns gây sốc khi gục ngã từ sớm

Ở nội dung đơn nữ, Anna Leigh Waters đã rất vất vả mới giành được chiến thắng 13-11 trong ván đầu trước tay vợt Lara Giltinan, sau khi cứu thành công điểm set-point (điểm quyết định set đấu). Ở set thứ hai, Anna Leigh hoàn tất chiến thắng với tỷ số 11-3.

Anna Leigh khẳng định vị thế ở nội dung đơn nữ (Ảnh: PPA).

Sau trận đấu, Anna Leigh thừa nhận: “Tôi chưa từng đấu với cô ấy trước đây, cũng không xem bất kỳ trận nào của cô ấy. Có lẽ, tôi đã quá chủ quan. Tôi nên xem xét kỹ đối thủ trước trận đấu. Cô ấy di chuyển rất tốt, có những cú đánh bóng tuyệt vời và đã chơi cực hay trong set đầu tiên”.

Trong khi đó, Ben Johns bước vào giải đấu sau thời gian dài không thi đấu ở nội dung đơn nam. Anh khởi đầu đầy bùng nổ khi thắng Gabe Joseph 11-2 ở set đầu. Tuy nhiên, sau đó, Gabe Joseph đã thắng áp đảo 11-2 và 11-5 ở hai set còn lại để giành chiến thắng trước cựu tay vợt số 1 thế giới, tạo nên cú sốc lớn.

Tại giải này, Ben Johns trình làng phong cách đánh đơn hoàn toàn khác. Thay vì lao lên sớm, anh chọn đánh mạnh từ cuối sân, chờ thời cơ thuận lợi mới tiến lên tấn công.

Ben Johns bị loại sớm ở giải PPA ở Las Vegas (Ảnh: PPA).

Bình luận viên Parris Todd nhận xét: “Tôi thấy Ben Johns tung ra nhiều cú passing (cú đánh vượt qua đối thủ đứng gần lưới) hơn bao giờ hết. Anh ấy thậm chí còn chủ động ở lại cuối sân trong một số pha bóng. Tôi chưa từng thấy điều đó ở Ben nên tự hỏi liệu có phải do quả bóng Life Time hay không”.

Todd ám chỉ rằng bóng Life Time nảy cao và “dễ chịu” hơn so với các loại bóng trước đây, khiến bóng bổng hơn, giúp các cú đánh cuối sân và passing trở nên hiệu quả hơn.

Theo một vài chuyên gia, loại bóng này được xem như “dấu chấm hết” cho lối chơi mèo vờn chuột truyền thống trong nội dung đánh đơn. Rất có thể, sự xuất hiện của bóng Life Time sẽ tạo ra xu hướng chiến thuật mới ở môn pickleball.