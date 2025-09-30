Phim "Mưa đỏ" đại diện Việt Nam tranh giải Oscar lần thứ 98

Quyết định số 3479/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cử bộ phim truyện Mưa đỏ tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Phim truyện quốc tế tại giải Oscar lần thứ 98 được đưa ra dựa trên kết quả bỏ phiếu của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim.

Phim "Mưa đỏ" được chọn tham gia giải Oscar lần thứ 98 (Ảnh: Nhà sản xuất).

Hội đồng quốc gia bao gồm 5 thành viên là các nhà quản lý, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh uy tín, do ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, làm Chủ tịch.

Các thành viên đã họp và bỏ phiếu với trách nhiệm tuyển chọn phim đại diện quốc gia theo Điều lệ 16 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ.

Kết quả, bộ phim Mưa đỏ đã được tín nhiệm cao, trở thành đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Phim truyện quốc tế, giải Oscar lần thứ 98.

Mưa đỏ tái hiện chân thực và xúc động bối cảnh chiến tranh cách mạng, tập trung tôn vinh tinh thần quả cảm và sự hy sinh cao cả của người lính.

Bộ phim gây ấn tượng bởi phong cách kể chuyện giàu tính nhân văn, hình ảnh được đầu tư công phu, cùng diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên. Phim do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân Giải phóng miền Nam Việt Nam giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc.

Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, nhất là khu Thành cổ, nhằm ép ký hiệp định có lợi cho họ.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền, với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với dòng phim chiến tranh, đã khéo léo dung hòa giữa tinh thần sử thi hào hùng và góc nhìn gần gũi, hiện đại, giúp tác phẩm không chỉ chạm đến cảm xúc khán giả trong nước mà còn có khả năng kết nối với công chúng quốc tế.

Sau hơn 1 tháng ra rạp, Mưa đỏ thu hút hơn 8,1 triệu lượt khán giả, đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng, là phim ăn khách nhất từ trước tới nay tại thị trường điện ảnh Việt Nam.

Ngày 30/9, Cục Điện ảnh đăng tin khẳng định rằng, việc một bộ phim Việt Nam được gửi dự giải Oscar lần thứ 98 là một bước đi khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của điện ảnh nước nhà trong quá trình hội nhập. Đây là cơ hội quan trọng để điện ảnh Việt được giới thiệu rộng rãi, mở ra cánh cửa giao lưu và học hỏi cùng nền điện ảnh thế giới.

Theo kế hoạch, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Điện ảnh để hoàn thiện hồ sơ và gửi các bản phim kèm phụ đề tiếng Anh tới Ban Tổ chức giải Oscar trước thời hạn quy định.

Mưa đỏ tiếp nối hành trình mà nhiều tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam trước đó từng tham gia hạng mục Phim truyện quốc tế tại giải Oscar, như Mùi đu đủ xanh (1993), Áo lụa Hà Đông (2006), hay Hai Phượng (2019).

Dù chưa có phim giành tượng vàng, mỗi lần điện ảnh Việt Nam góp mặt đều là một dấu mốc quan trọng, giúp thế giới thêm một lần nữa thấu hiểu về đất nước và con người của chúng ta.