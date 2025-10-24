Hành trình DHG Pharma gieo yêu thương, mang nắng ấm đến Lào Cai

Đưa y tế đến gần hơn với vùng cao

Tả Củ Tỷ, một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Hà, là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số. Sau mưa bão, nơi đây thiếu thuốc men, điều kiện y tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đường vào Tả Củ Tỷ còn gập ghềnh khó khăn (Ảnh: DHG).

Hiểu rõ điều đó, DHG Pharma đã huy động 30 bác sĩ và dược sĩ đến từ các chuyên khoa nội tổng quát, nhi, dinh dưỡng, tai mũi họng, da liễu, mang theo hàng nghìn viên thuốc cùng thiết bị y tế để thực hiện sứ mệnh “đưa y tế đến gần hơn với người dân vùng cao”.

Theo đại diện đoàn, mục tiêu của chuyến đi không chỉ là chữa bệnh mà còn là trao gửi niềm tin, giúp người dân hiểu hơn về chăm sóc sức khỏe sau thiên tai.

Mang nắng ấm đến Tả Củ Tỷ

Đường đến Tả Củ Tỷ quanh co, nhiều đoạn sạt lở chỉ còn vừa một bánh xe, nhưng đoàn thiện nguyện vẫn kiên trì vượt qua để kịp mang “nắng ấm” đến vùng đất đang chịu nhiều mất mát.

Ngay từ tinh mơ, hàng trăm người dân đã tập trung trước điểm khám, trong đó có nhiều cụ già, phụ nữ mang thai và trẻ em.

Trong ngày, đoàn đã khám và tư vấn cho hơn 1.000 lượt người dân, vượt xa con số dự kiến ban đầu, gồm 700 người lớn và 300 trẻ em. Người dân được đo huyết áp, siêu âm, kiểm tra dinh dưỡng và tư vấn điều trị phù hợp với điều kiện địa phương.

Đông đảo người dân đã tới từ sớm để chờ thăm khám (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó, 1.000 phần thuốc thiết yếu do DHG Pharma chuẩn bị đã được trao tận tay bà con. Trong đó bao gồm hơn 50 loại thuốc điều trị cảm cúm, viêm hô hấp, bệnh da liễu, tiêu hóa và huyết áp - những căn bệnh phổ biến sau mưa lũ.

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các y bác sĩ và đội ngũ thiện nguyện đã triển khai hoạt động khám - phát thuốc - tư vấn chu đáo và tràn đầy nhân ái.

“Điều khiến chúng tôi xúc động nhất không phải là số lượng người đến khám, mà là ánh mắt biết ơn của bà con khi được bác sĩ hỏi han tận tình. Với DHG Pharma, đó là giá trị thật của những viên thuốc”, ông Nguyễn Ngọc Toàn xúc động nói.

Phát hiện sớm bệnh lý, sẻ chia nỗi lo sức khỏe vùng cao

Qua thăm khám, đoàn ghi nhận tình trạng suy dinh dưỡng là vấn đề phổ biến, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Nhiều em chỉ nặng bằng một nửa so với chuẩn độ tuổi. Vì vậy, các bác sĩ đã hướng dẫn phụ huynh bổ sung dinh dưỡng bằng cách sử dụng trứng, rau, đậu… hợp lý trong bữa ăn hàng ngày.

Các bạn nhỏ chờ được khám sức khỏe (Ảnh: BTC).

Với người lớn, nhóm bệnh nổi bật là tim mạch, tăng huyết áp và rối loạn tiêu hóa, chiếm tỷ lệ cao do thói quen uống rượu hàng ngày.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hồng (Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế - Bộ Y tế), nhiều bệnh lý mạn tính đang trẻ hóa tại vùng cao. Không ít người mới ngoài 30 nhưng đã bị tăng huyết áp, viêm dạ dày mạn. Việc tuyên truyền thay đổi thói quen sống là điều rất cần thiết”.

Đoàn cũng phát hiện nhiều ca cần can thiệp y tế kịp thời, trong đó có bệnh nhân huyết áp trên 200mmHg được xử trí tại chỗ và trường hợp bé Anh Thọ (4 tuổi) bị nhiễm trùng mô mềm, được hướng dẫn chuyển tuyến điều trị ngay trong ngày.

Ngoài ra, 500 test (kiểm tra) đường huyết nhanh được thực hiện, phát hiện hơn 10 trường hợp nghi ngờ tiểu đường, giúp bà con nhận thức rõ hơn về việc theo dõi sức khỏe định kỳ.

Đoàn mang đến đội ngũ bác sĩ và dược sĩ giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, điện tim, đo huyết áp và test đường huyết… (Ảnh: BTC).

Chuyến thiện nguyện kết thúc với hơn 1.000 người dân được thăm khám, cấp thuốc và tư vấn, hàng trăm phần quà sinh hoạt được gửi tặng, cùng hàng loạt câu chuyện xúc động giữa y bác sĩ và người dân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó chủ tịch UBND xã Tả Củ Tỷ bày tỏ: “Tả Củ Tỷ là xã vùng cao với 1.164 hộ dân, trong đó 38% là hộ nghèo. Bà con rất phấn khởi khi được thăm khám, nhận thuốc và quà từ chương trình. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của DHG Pharma, AloBacsi và Daisy Media”.

Những phần quà thiết thực giúp bà con tái thiết sau bão lũ (Ảnh: BTC).

Khi sức khỏe là hạt giống của hy vọng

Khi ánh hoàng hôn phủ xuống đồi Tả Củ Tỷ, đoàn thiện nguyện lên đường trở về, mang theo những nụ cười, lời cảm ơn và cái nắm tay ấm áp từ bà con vùng cao. Với DHG Pharma, hơn nửa thế kỷ qua, mỗi viên thuốc là thành quả của nghiên cứu khoa học, vì sức khoẻ cộng đồng.

​​Đại diện xã Tả Củ Tỷ trao thư cảm ơn đến DHG Pharma cùng ban tổ chức vì những đóng góp thiết thực cho người dân vùng cao (Ảnh: BTC).

“Trong kỷ nguyên mới, DHG Pharma chọn “Mạnh mẽ chuyển mình - Vững bước vươn xa” không chỉ để phát triển, mà để sẻ chia. Lợi nhuận không phải đích đến, mà là phương tiện để kiến tạo giá trị cộng đồng. Hành trình tại Lào Cai khép lại, nhưng ánh nắng từ DHG Pharma vẫn tiếp tục lan tỏa, thắp lên niềm tin rằng, ở bất cứ nơi đâu, y tế nhân ái luôn có thể gieo mầm hạnh phúc”, ông Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định.