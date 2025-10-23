Lương Bằng Quang: Từ "phù thủy tạo hit" đến vướng vòng lao lý với Ngân 98

Lương Bằng Quang sinh năm 1982 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 2000, sớm khẳng định tên tuổi trong vai trò nhạc sĩ, ca sĩ. Khi mới 20 tuổi, Lương Bằng Quang đã bước vào con đường sáng tác chuyên nghiệp và liên tiếp gặt hái thành công.

Anh từng giành nhiều giải thưởng như Ca khúc được yêu thích của Bài hát Việt, 3 lần nhận danh hiệu Nhạc sĩ được yêu thích tại giải Làn sóng xanh (2004, 2006, 2008)...

Ngoại hình trước đây của Lương Bằng Quang (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đáng chú ý, ở tuổi 22, Lương Bằng Quang là nhạc sĩ trẻ nhất từng được vinh danh tại Làn sóng xanh, nhờ ca khúc Đôi chân thiên thần (Lam Trường thể hiện).

Sau đó, anh tiếp tục tạo dấu ấn với ca khúc Với anh em vẫn là cô bé - bài hát giúp nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương giành giải Mai Vàng 2006.

Trong suốt sự nghiệp, Lương Bằng Quang đã sáng tác gần 100 ca khúc, nhiều bài từng trở thành hit như Chính em, Đừng làm nỗi đau thêm dài, Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm, Bay cùng tình yêu, Nỗi đau ngự trị…

Lương Bằng Quang và Ngân 98 có nhiều năm gắn bó bên nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Những năm gần đây, Lương Bằng Quang ít ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mà chuyển hướng làm hòa âm phối khí và giảng dạy thanh nhạc. Tuy nhiên, thay vì được nhắc đến bởi thành tựu nghệ thuật, anh lại liên tục gây chú ý bởi những ồn ào đời tư.

Năm 2017, Lương Bằng Quang công khai hẹn hò với Ngân 98 - nữ DJ kém anh 16 tuổi, nổi tiếng với phong cách gợi cảm.

Mối tình chênh lệch tuổi tác cùng hình ảnh táo bạo của bạn gái khiến Lương Bằng Quang vướng nhiều tranh cãi, bị cho là đánh mất hình ảnh. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ nhiều lần lên tiếng bảo vệ bạn gái và khẳng định cả hai sống đúng với cảm xúc của mình.

Vẻ ngoài khác lạ của Lương Bằng Quang sau khi trùng tu nhan sắc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh thân mật trên mạng xã hội, bất chấp ý kiến trái chiều. Trong gần 10 năm gắn bó, họ nhiều lần gây tranh cãi bởi phát ngôn sốc, nghi vấn chia tay rồi tái hợp.

Năm 2019, Ngân 98 từng tố bạn trai ngoại tình, nhưng đến cuối năm cả hai lại trở về bên nhau. Sau 7 năm yêu, năm 2024, họ đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới.

Cùng với tình yêu ồn ào, sự thay đổi ngoại hình của Lương Bằng Quang cũng khiến công chúng chú ý. Từ năm 2019, anh công khai "trùng tu" nhan sắc, chỉnh sửa mũi, cằm, mắt với sự ủng hộ của Ngân 98. Nam nhạc sĩ cũng từng thừa nhận sau khi phẫu thuật, nhiều đồng nghiệp không nhận ra anh nữa.