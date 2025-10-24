Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á xách túi Hermès đắt nhất thế giới đi dự tiệc

Túi Hermès đắt nhất thế giới được xách trên tay vợ người giàu nhất châu Á (Video: Facebook).

Tại bữa tiệc xa hoa do nhà thiết kế Manish Malhotra tổ chức cách đây không lâu ở Mumbai, Ấn Độ, Nita Ambani, phu nhân tỷ phú Mukesh Ambani, gây choáng ngợp khi xuất hiện cùng chiếc túi Hermès Sac Bijou Birkin trị giá 2 triệu USD (khoảng 52,6 tỷ đồng), được chế tác vô cùng tinh xảo.

Bà Nita Ambani xách chiếc túi Hermès đắt nhất thế giới đi dự sự kiện (Ảnh: Business Today)

Nita Ambani (SN 1963) là phu nhân của tỷ phú Mukesh Ambani, Chủ tịch Tập đoàn Reliance Industries, được xem là một trong những phụ nữ quyền lực và giàu có nhất châu Á.

Bà là nhà hoạt động xã hội, doanh nhân và nhà bảo trợ nghệ thuật, sáng lập Reliance Foundation, quỹ từ thiện lớn nhất Ấn Độ, đồng thời là chủ tịch CLB bóng đá Mumbai Indians.

Nita Ambani nổi tiếng với gu thời trang tinh tế, thường xuất hiện tại các sự kiện quốc tế cùng những món trang sức và phụ kiện xa xỉ hàng đầu thế giới.

Xuất hiện cùng 2 con dâu Radhika Merchant và Shloka Mehta, Nita Ambani chọn cho mình bộ trang phục sari truyền thống Ấn Độ lấp lánh ánh bạc do chính Manish Malhotra thiết kế, kết hợp với trang sức ngọc lục bảo hình trái tim quý hiếm.

Tuy nhiên, món phụ kiện khiến truyền thông bùng nổ chính là chiếc túi Hermès Sac Bijou, phiên bản xa xỉ bậc nhất của dòng túi Birkin trứ danh.

Cận cảnh chiếc túi Hermès đắt nhất thế giới được chế tác từ vàng trắng 18k, tay cầm và ổ khóa phủ kín 3.025 viên kim cương với tổng trọng lượng 111,09 carat (Ảnh: Business Today).

Theo Sotheby’s, túi Sac Bijou là mẫu Hermès Birkin đắt nhất từng được chế tác, với chỉ 3 chiếc trên toàn thế giới. Mỗi chiếc có kích cỡ bé xíu, không có nhiều giá trị sử dụng nhưng có giá thị trường hàng triệu USD.

Chiếc túi được thiết kế bởi Pierre Hardy, Giám đốc sáng tạo mảng trang sức cao cấp của Hermès, ra mắt năm 2012 trong bộ sưu tập Haute Bijouterie.

Toàn bộ thân túi được chế tác từ vàng trắng 18k, tay cầm và ổ khóa phủ kín 3.025 viên kim cương với tổng trọng lượng 111,09 carat.

Đáng chú ý, Sac Bijou không phải là túi xách thông thường, mà được thiết kế để đeo như một chiếc vòng tay, mang ý nghĩa “tác phẩm điêu khắc đeo được” hơn là phụ kiện thời trang.

Bà Nita được khen ngợi trang điểm và sử dụng trang sức tinh tế, sang trọng (Ảnh: Business Today).

Tại bữa tiệc, Nita Ambani kết hợp túi cùng bộ sari kim sa ánh bạc có họa tiết chéo, tôn dáng và mang vẻ đẹp vừa hiện đại vừa truyền thống. Bà phối hợp trang phục cùng khuyên tai ngọc lục bảo Colombia hình trái tim, vòng tay nạm kim cương và ngọc lục bảo trong bộ sưu tập riêng.

Phong cách trang điểm của bà cũng được truyền thông nước sở tại ca ngợi là tự nhiên và trẻ trung. Bà sử dụng tông màu son nhạt, nhấn nhá bằng phấn mắt nhũ bạc, hàng mi dày và tóc búi thanh lịch.

Theo Business Today, sự xuất hiện của Nita Ambani tại tiệc Diwali năm nay được xem là “đỉnh cao của vẻ đẹp xa xỉ và tinh tế”, khi bà kết hợp hài hòa giữa trang phục truyền thống, trang sức kim cương và khí chất thượng lưu.

Trên mạng xã hội, hình ảnh Nita Ambani xách "chiếc túi Hermès đắt nhất thế giới” nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, củng cố danh hiệu “người phụ nữ giàu nhất châu Á” của bà.