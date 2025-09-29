Bà xã của Phương Nam "Mưa đỏ" tiết lộ chưa xem phim, từng bị chồng trách

Ngày 29/9, phim Mưa đỏ chính thức rời rạp, kết thúc hành trình với hơn 1 tháng "làm mưa làm gió" trên khắp các rạp chiếu phim ở Việt Nam. Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, đến 22h ngày 28/9, doanh thu Mưa đỏ đạt 713,7 tỷ đồng.

Chiều 28/9, Tiểu đội trưởng Tạ (diễn viên Phương Nam) đã có buổi fan meeting (giao lưu với người hâm mộ) với sự tham gia của 2.000 người.

Ngoài khán giả, các khách mời đặc biệt là trợ lý đạo diễn đoàn phim Mưa đỏ Nguyễn Thanh Tùng, diễn viên Hoàng Long (vai Sen), nhóm 1977 Vlog, diễn viên nhí Ali Thục Phương… cũng có mặt để ủng hộ nam diễn viên.

Diễn viên Phương Nam trong buổi giao lưu với khán giả chiều 28/9 (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau Mưa đỏ, Phương Nam nhận được sự yêu mến của khán giả bởi sự chân chất, giản dị và diễn xuất ấn tượng. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Trịnh Yến - vợ của Phương Nam - bày tỏ niềm vui và hạnh phúc cũng như sự trân trọng đối với những tình cảm nồng hậu mà người hâm mộ dành cho chồng mình suốt thời gian vừa qua.

Chị Trịnh Yến tiết lộ, hơn 1 tháng qua, vì bận rộn với lịch trình và công việc nên chị vẫn chưa xem phim Mưa đỏ. "Thực sự, tôi chỉ xem được một số đoạn clip ngắn của phim trên mạng xã hội chứ chưa có thời gian để xem trọn bộ phim này", chị nói.

Phương Nam và bà xã Trịnh Yến trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại sự kiện, Phương Nam đã hé lộ về lần đầu gặp gỡ của anh và bà xã Trịnh Yến khi làm việc chung trong một dự án nhỏ. Nam diễn viên từng trách Trịnh Yến (khi đó là stylist kiêm trợ lý đạo diễn) khi nhìn thấy trang phục trong phim bị để lộn xộn dưới sàn nhà.

Vậy nhưng, sau lần gặp gỡ đầu tiên không mấy thiện cảm đó, số phận run rủi để họ gặp lại nhau và Phương Nam đã si mê Trịnh Yến từ một khoảnh khắc.

Anh nói: “Lúc đó, tôi vừa bước vào và nhìn thấy Yến trong nét đẹp lao động, tôi thực sự cảm thấy bị “hớp hồn” và ngay lập tức nghĩ mình phải yêu và cưới cô gái này rồi!”. Phía dưới sân khấu, khán giả không ngừng hò reo.

2.000 khán giả đã tới giao lưu với diễn viên Phương Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Cũng trong chương trình, Phương Nam bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của khán giả. Những bức phác họa chân dung, những lời chúc của người hâm mộ khiến anh không cầm được nước mắt.

"Sau ngày hôm nay, tôi chính thức chia tay nhân vật Tạ để trở về là Phương Nam. Nhưng trong tôi, Tạ mãi mãi ở lại và là động lực để tôi phấn đấu và nỗ lực hơn nữa cho đam mê và sự nghiệp của mình”, diễn viên xúc động nói.

Khán giả cũng mong sẽ có ngoại truyện Mưa đỏ, hoặc phần 2 trong thời gian sớm nhất.