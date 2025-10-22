Mạnh Trường nói lý do từ chối cảnh hôn: “Con gái lớn rồi, tôi ngại lắm”

Con gái chững chạc hơn, chưa có bạn trai

Thời gian gần đây, khán giả thấy Mạnh Trường có vẻ giãn lịch đóng phim hơn trước? Nhiều người nói anh giàu rồi nên không nhận nhiều phim nữa?

- Tôi phải khẳng định ngay, thông tin nói Mạnh Trường giàu rồi nên ít đi đóng phim là hoàn toàn không đúng. Chỉ cần VFC (Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam - PV) mời là tôi sẵn sàng lên đường, đam mê làm nghề chưa bao giờ bị chi phối bởi điều kiện kinh tế.

Trước đây, mỗi năm tôi thường quay 2 phim, nhưng gần đây, lịch phim giãn ra một chút. Sau mỗi dự án, tôi nghỉ khoảng nửa năm để dành thời gian cho gia đình.

Hiện tại, bé thứ 3 còn nhỏ, 2 bạn lớn là Chíp (con gái lớn của Mạnh Trường - PV) và Bon (con trai thứ hai - PV) lại bước vào độ tuổi dậy thì, cần sự quan tâm và đồng hành của bố mẹ nhiều hơn.

Các dự án gần đây cũng mang tính dài hơi, đòi hỏi sự tập trung cao độ nên tôi tham gia ít phim hơn cũng là điều dễ hiểu.

Diễn viên Mạnh Trường ở tuổi 40.

Tức là sự thay đổi này đến từ việc các con đã lớn? Anh có đặt ra nguyên tắc nào cho bản thân khi nhận vai ở tuổi 40, nhất là với những cảnh tình cảm, thân mật?

- Đúng vậy. Ở tuổi 40, tôi có xu hướng chọn những nhân vật có chiều sâu, nội tâm phức tạp, hợp với trải nghiệm sống nhiều hơn.

Quan trọng là tôi bắt đầu tự đặt ra giới hạn cho mình trong những cảnh tình cảm. Ở 2 bộ phim gần đây, tôi chủ động từ chối các cảnh hôn hay quá thân mật với bạn diễn khác giới, vì không còn cảm thấy thoải mái như trước.

Lý do lớn nhất không phải vì vợ, mà vì các con - đặc biệt là Chíp. Con gái tôi giờ lớn rồi, 16 tuổi, đang học cấp ba, đủ nhạy cảm để quan sát và có suy nghĩ riêng. Tôi thấy ngại nếu để con nhìn thấy bố đóng những cảnh tình tứ quá mức trên truyền hình.

Như phim Lằn ranh, tôi đóng vai vợ chồng với một bạn diễn trẻ, đạo diễn Mai Hiền đề xuất nên kết thúc cảnh cuối bằng một nụ hôn cho lãng mạn. Tôi bảo: “Chíp lớn lắm rồi, em ngại lắm”.

Anh Hiền cũng hiểu và tôn trọng lựa chọn đó. Với phim Không thời gian, tôi cũng nói điều tương tự với đạo diễn Danh Dũng.

Phản ứng nào của vợ và con khiến anh thay đổi như vậy?

- Vợ tôi đã đồng hành cùng tôi hàng chục năm nay - từ thời sinh viên - nên cô ấy hiểu nghề, thoải mái với công việc của chồng và chưa bao giờ đặt vấn đề về chuyện này.

Thậm chí, cô ấy còn góp ý nếu thấy tôi diễn gượng gạo trong các cảnh hôn.

Nhưng các con thì khác, đặc biệt là Chíp. Ngày bé, con hay phụng phịu, lườm nguýt, cấu véo khi xem bố đóng cảnh tình cảm, còn bây giờ lớn rồi lại ít xem và không còn phản ứng như thế nữa.

Ở tuổi này, con đã bắt đầu nhạy cảm, có quan sát và cảm nhận riêng. Tôi nghĩ mình nên giữ hình ảnh chừng mực hơn một chút. Cũng chính sự chững chạc, ít bộc lộ của con khiến tôi càng ý thức rõ hơn về điều đó.

Mạnh Trường và con gái lớn - tên gọi ở nhà là Chíp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chíp đang được nhiều người chú ý, thậm chí còn được khen như hoa hậu tương lai. Anh thấy sao? Anh và gia đình có định hướng cho con bước chân vào nghệ thuật sớm không?

- Tôi rất vui vì con được mọi người yêu mến. Nhưng tôi cũng luôn dặn dò Chíp rằng, mạng xã hội là vậy, mọi người yêu quý do cảm tình thôi, con không nên vì thế nghĩ mình là người nổi tiếng hay tự đặt mình ở vị trí đặc biệt.

May mắn là Chíp vốn chững chạc nên không bị ảnh hưởng bởi những lời khen “có cánh” trên mạng.

Hiện tại, Chíp chưa thể hiện rõ xu hướng thích đóng phim hay ca hát. Ngày bé, con thích đánh đàn, nghịch nhạc, nhưng giờ thì vẫn chưa theo đuổi hướng nào rõ ràng. Tôi cũng muốn con tập trung học trước.

Tôi hơi lo ngại nếu con theo nghệ thuật sớm quá, vì nghề này đòi hỏi thời gian trải nghiệm và rèn luyện. Tôi không định hướng con đi theo con đường của mình, ít nhất là ở giai đoạn này.

Con gái Mạnh Trường ở tuổi 16 xinh đẹp, được nhiều người khen như hoa hậu tương lai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 16, Chíp có những thay đổi như thế nào? Vợ chồng anh đã chuẩn bị tâm lý ra sao cho việc con gái sắp đến tuổi yêu đương?

- Khác nhiều lắm. Chíp giờ chững chạc hơn nhiều, nhưng cũng bắt đầu ít chia sẻ với bố mẹ như trước.

Con gái ở độ tuổi cấp ba có nhiều thay đổi về tâm lý, suy nghĩ nên vợ chồng tôi bảo nhau phải tinh tế và lựa lời hơn trong cách nói chuyện, hành xử để con luôn thoải mái, không cảm thấy bị “soi”.

Chúng tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý khi con sắp đến tuổi có bạn trai chứ (cười).

Dù hiện tại, theo "khai thác" vẫn chưa thấy gì. Tôi còn đùa với con trai Bon: "Học cùng trường, làm thám tử cho bố nhé, có gì nhớ báo cáo".

Nói thế cho vui, chứ thực ra tôi tôn trọng con, chỉ mong Chíp luôn cởi mở, chia sẻ với bố mẹ.

Mạnh Trường tại buổi họp báo phim "Lằn ranh".

Hụt hẫng vì không được đóng cặp với Hồng Diễm

Trong dự án phim chính luận “Lằn ranh” sắp lên sóng, anh đảm nhận vai Chánh văn phòng Triển - một nhân vật được nhận xét là đa diện, khó đoán. Điều gì ở vai diễn này khiến anh thấy đặc biệt và quyết định nhận lời?

- Vai Triển là một thử thách thực sự với tôi về mọi mặt. Khi đọc khoảng 15 tập đầu, tôi thấy rất mông lung, thậm chí còn phải gọi điện cho đạo diễn Mai Hiền hỏi: “Anh có phương án nào khác tốt hơn em không?” vì sợ mình không thể làm tốt như anh ấy kỳ vọng.

Sau khi trao đổi kỹ với đạo diễn, tôi hiểu rằng cái hay của nhân vật chính là sự đa diện, không hẳn chính diện hay phản diện, mà nằm ở "điểm xám".

Triển là một người nhanh nhạy, khôn khéo, biết cách ứng xử linh hoạt: Một kiểu với lãnh đạo, một kiểu với đối tác, lại khác khi ở cạnh bạn bè thân thiết.

Nhân vật này thay đổi theo từng thời điểm, phải chờ đến cuối phim mới rõ đâu là bản chất. Chính sự phức tạp và nhiều tầng lớp tâm lý này khiến tôi cực kỳ hứng thú vì có nhiều đất diễn để thể hiện.

Khó khăn lớn nhất của anh khi thể hiện nhân vật này là gì? Đặc biệt với dòng phim chính luận?

- Đó chính là lời thoại. Với phim tâm lý đời sống, diễn viên có thể linh hoạt ứng biến cho tự nhiên, nhưng phim chính luận thì khác.

Lời thoại được viết rất đặc thù - dài, nhiều thuật ngữ chuyên môn - buộc phải chính xác tuyệt đối. Chỉ cần lệch một chữ là sai nghĩa, ảnh hưởng đến cả logic phân đoạn, nên áp lực vô cùng lớn.

Không chỉ học thuộc, tôi còn phải hiểu rõ bối cảnh và tầng ý nghĩa ẩn sau từng câu nói.

Đặc trưng của dòng phim này là lời thoại nhiều lớp ẩn ý - nhân vật nói A nhưng có thể đang ngụ ý B.

Người diễn phải “đọc vị” được cảm xúc và ngôn ngữ ngầm ấy mới thể hiện đúng tâm lý nhân vật. Nếu chỉ học thuộc mà không hiểu, diễn viên sẽ chẳng khác nào “con rối”.

Tôi nhớ, mỗi lần quay ở Hòa Bình (nay là Phú Thọ) - nơi đặt bối cảnh tỉnh ủy - ai cũng “rùng mình” vì toàn cảnh họp, chỉ đạo với 100% thoại chuyên môn.

Có ngày tôi phải quay tới 15-17 trang thoại liên tục. Ăn trưa xong, cả đoàn lại mỗi người tìm một góc học thoại, ai nấy đều trong trạng thái “căng dây”.

Tạo hình nhân vật Triển của Mạnh Trường trong "Lằn ranh" (Ảnh: VFC).

Anh có sợ rằng gương mặt vốn toát lên vẻ chính trực của mình sẽ khó thể hiện được sự khó đoán, nhập nhằng của nhân vật Triển?

- Ngược lại, tôi thấy đó là lợi thế. Cái hay của vai Triển ở chỗ, khán giả sẽ liên tục phải đặt câu hỏi: "Anh ta là người tốt hay người xấu?".

Có những lúc Triển hành động rất chính nghĩa, nhưng ở những phân đoạn khác, anh ta lại khiến khán giả phải nghi ngờ.

Chính vì vậy, gương mặt có vẻ chính trực, đáng tin của tôi lại trở thành một lớp vỏ bọc tự nhiên cho nhân vật, giúp những khúc quanh tâm lý của Triển trở nên thuyết phục hơn, khiến khán giả khó nhận ra ngay từ đầu.

Tôi nghĩ đây cũng là lý do đạo diễn đã tin tưởng muốn tôi đảm nhận vai diễn này.

Trong phim, anh và Hồng Diễm vào vai bạn thân, không đóng cặp tình cảm. Anh có cảm thấy hụt hẫng không khi khán giả luôn kỳ vọng sự tái hợp của hai người trong vai trò người yêu/vợ chồng?

- Đúng là ban đầu tôi cũng “tưởng bở” như vậy. Khi nghe tin phim có tôi và Hồng Diễm, tôi cứ nghĩ hai chị em sẽ đóng cặp - vợ chồng, người yêu hay ít nhất cũng có chút “drama” (kịch tính - PV) tình cảm.

Ai ngờ đọc kịch bản mới biết, chúng tôi chỉ là bạn thân từ thời cấp ba, là đồng nghiệp thuộc hai tuyến khác nhau nên gần như không có nhiều tương tác.

Mối quan hệ của hai nhân vật xoay quanh công việc, lý tưởng và quan điểm sống, không phải câu chuyện lãng mạn.

Tôi còn đùa với đạo diễn rằng, thấy hơi hụt hẫng vì đóng với Hồng Diễm bao nhiêu lần rồi mà chưa từng có cảnh hôn nào.

Đến phim này lại phải nhìn chị hôn người khác, mà không phải hôn trán nhẹ nhàng đâu nhé. Lần này là hôn... vào gáy Hà Việt Dũng cơ! (Cười lớn).

Nhưng tôi nghĩ, chính sự tiết chế đó - không để yếu tố tình cảm làm loãng mạch phim lại - giúp tác phẩm giữ được tinh thần chính luận rõ nét và tạo ra khác biệt so với những lần hợp tác trước của chúng tôi.

Mạnh Trường và Hồng Diễm.

Giờ đây, nếu có lời mời vào vai "nam thần" hay "tổng tài" như trước, anh sẽ cân nhắc thế nào?

- Đương nhiên tôi sẽ hạn chế, nhất là với những cảnh tình cảm lãng mạn như thời trẻ. Còn vai “tổng tài” cũng tùy từng trường hợp thôi - “tổng tài” trung niên vẫn là “tổng tài” mà (cười). Khán giả thường mặc định cứ thấy người đàn ông mặc vest, nói chuyện chững chạc là nghĩ ngay đến “tổng tài”.

Tôi không đặt nặng việc phải chuyển hẳn sang điện ảnh hay theo đuổi một dạng vai cố định.

Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là kịch bản hay, nhân vật được xây dựng có chiều sâu, khiến mình phải đào sâu cảm xúc.

Dù là phim truyền hình hay điện ảnh, tôi vẫn làm nghề bằng sự đam mê như những ngày đầu.

Ở tuổi 40, có điều gì anh trân trọng nhất?

- Là gia đình. Tôi từng mải mê công việc, bây giờ chỉ muốn dành thời gian nhiều hơn cho vợ con. Sự bình yên bên họ giúp tôi giữ cân bằng, để khi bước lên phim trường vẫn có năng lượng mới.

Cảm ơn diễn viên Mạnh Trường vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam