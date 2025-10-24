HLV Shin Tae Yong vướng vào bê bối chấn động bóng đá Hàn Quốc

HLV Shin Tae Yong đã bị CLB Ulsan HD sa thải chỉ sau 65 ngày hợp tác sau chuỗi thành tích bết bát. Tuy nhiên, theo báo giới Hàn Quốc, việc chiến lược gia người Hàn Quốc mất việc không nằm ở chuyên môn mà còn ở bê bối tại CLB, gây chấn động bóng đá xứ Kim chi trong thời gian qua.

Cầu thủ Lee Chung Yong của Ulsan HD ăn mừng theo kiểu đánh golf để chế giễu HLV Shin Tae Yong (Ảnh: Getty).

Mới đây, cầu thủ Lee Chung Yong của Ulsan HD đã gây sốt với màn ăn mừng theo phong cách đánh golf. Theo báo giới Hàn Quốc, ngôi sao 37 tuổi này đang chế giễu HLV Shin Tae Yong, người vừa bị CLB sa thải.

Trước khi HLV Shin Tae Yong mất việc, mạng xã hội Hàn Quốc đã lan truyền bức ảnh ông mang theo túi gậy golf trên xe bus chở đội bóng. Điều này làm dấy lên nghi ngờ ông tranh thủ chơi golf trong lúc Ulsan HD thi đấu trên sân khách.

Sau khi bức hình này được công bố, HLV Shin Tae Yong giải thích rằng ông mang túi gậy golf cho con trai khi tiện đường qua nhà ở Seongnam. Tuy nhiên, lời giải thích này không thể thuyết phục được các cầu thủ, trong đó có Lee Chung Yong.

Theo cựu Giám đốc điều hành (CEO) của CLB Ulsan HD, Kim Kwang Guk (người từ chức ngay sau khi HLV Shin Tae Yong bị sa thải), vụ tranh cãi về “túi gậy golf” không phải là nguyên nhân chính khiến HLV Shin Tae Yong bị sa thải.

Túi gậy đánh golf của HLV Shin Tae Yong được phát hiện trong xe bus chở toàn đội Ulsan HD (Ảnh: Osen).

“Ông ấy bị sa thải vì phong cách quản lý, bao gồm cả cách đối xử với các cầu thủ không phù hợp với định hướng của CLB”, ông Kim Kwang Guk cho biết. Ông Kim cũng được một số cầu thủ phàn nàn rằng giáo án của HLV Shin Tae Yong không còn phù hợp với bóng đá hiện đại và chỉ hợp với “các cầu thủ trẻ và học sinh”.

Theo ông Kim Kwang Guk, HLV Shin Tae Yong liên tục chửi bới các cầu thủ và có nhiều hành vi như véo tai, đánh nhẹ cầu thủ để "dạy dỗ". Ông nói thêm: “Chúng tôi đã cảnh báo HLV Shin Tae Yong bằng cả lời nói và văn bản về việc không được đánh cầu thủ”. Hành động “dạy dỗ” theo kiểu mắng chửi, véo tai hay đánh nhẹ các cầu thủ chỉ phù hợp với thế hệ cũ.

Căng thẳng leo thang khi HLV Shin Tae Yong loại bỏ một vài cầu thủ kỳ cựu vì thể lực yếu. Điều này dẫn tới mối quan hệ rạn nứt giữa hai bên. Sau đó, nhóm cầu thủ này đã bỏ phiếu yêu cầu sa thải HLV sinh năm 1971.

Lee Chung Yong từng nói về ẩn ý: “Rồi mọi người sẽ biết ai là người chân thành hơn, HLV hay cầu thủ”.

HLV Shin Tae Yong bị tố mắng chửi và đánh cầu thủ Ulsan HD (Ảnh: Ulsan HD).

Điều đáng nói, sau khi HLV Shin Tae Yong ra đi, Ulsan HD lại bay cao. Họ đã giành hai chiến thắng liên tiếp trước Gwangju (giải vô địch Hàn Quốc) vào ngày 19/10 và Sanfrecce Hiroshima (AFC Champions League Elite) vào ngày 21/10.

Sau khi bị CLB Ulsan HD sa thải, HLV Shin Tae Yong đã bóng gió khả năng trở về làm việc ở Indonesia. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này.