Video mỉa mai Lưu Diệc Phi và loạt sao hạng A gây tranh cãi tại Trung Quốc

“Chiến trường” thảm đỏ và thói quen tranh chỗ của nghệ sĩ

Trong sự kiện kỷ niệm thành lập tạp chí Vogue Trung Quốc năm 2024, Lưu Diệc Phi được ban tổ chức ưu ái, xuất hiện ở vị trí trung tâm trên trang bìa số tháng 9. Điều này từng làm dấy lên tranh cãi về mức độ “thiên vị” trong giới thời trang Hoa ngữ.

Trước đó, năm 2021, tại đêm tiệc New Chapter Night của Vogue, thứ tự xuất hiện và vị trí ngồi của dàn nghệ sĩ như Thang Duy, Dương Mịch, Châu Đông Vũ, Tống Thiến, Đồng Dao, Hà Tuệ, Trương Quân Ninh... cũng gây ồn ào.

Lưu Diệc Phi từng không tuân thủ quy tắc về màu sắc trang phục khi tham dự sự kiện đêm hội của Marie Claire Trung Quốc năm 2024 (Ảnh: Weibo).

Theo kế hoạch ban đầu, Thang Duy là người xuất hiện cuối cùng, đứng áp chót là Dương Mịch và trước đó là nam diễn viên Cung Tuấn, Trương Nghệ Hưng, diễn viên trẻ Châu Đông Vũ. Tuy nhiên, sau đó Dương Mịch bị điều chỉnh ra sớm, khiến cô xuất hiện vội vã, chưa hoàn thiện vẻ ngoài.

Đỉnh điểm là bức ảnh chụp tập thể dàn sao ở phần kết sự kiện, trong đó Thang Duy, Châu Đông Vũ và Cung Tuấn được ngồi ở vị trí trung tâm. Cách sắp xếp này tiếp tục khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng, nhiều người cho rằng vị trí chụp ảnh thể hiện vị thế trong giới giải trí.

Tạp chí Vogue Trung Quốc tung video “Hướng dẫn nhập tiệc”

Ngày 22/10, Vogue Trung Quốc đăng tải đoạn video “Hướng dẫn nhập tiệc”, được cho là ẩn ý nhắc nhở các nghệ sĩ trước lễ kỷ niệm 20 năm của tạp chí diễn ra vào ngày 23/10.

Video mở đầu bằng lời nhắc: “Xin vui lòng đi vào từ cổng chính, các đường hầm và lối bí mật tạm thời không mở cửa”. Câu nói này khiến khán giả liên tưởng đến sự cố năm 2023, khi nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba “lạc đường” trên thảm đỏ Tinh quang đại thưởng của Tencent.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng lạc đường tại sự kiện Tinh quang đại thưởng vào năm 2023 (Ảnh: Sina).

Khi MC mời cô tiến vào vị trí, nữ diễn viên lại đi nhầm hướng, khiến từ khóa “Địch Lệ Nhiệt Ba lạc lối” leo top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Một số ý kiến cho rằng mỹ nhân Tân Cương chỉ “giả vờ lạc đường” để gây chú ý.

Tờ Vogue còn đề cập yêu cầu tuân thủ quy định trang phục. Đây được xem là lời nhắc gián tiếp sau vụ Lưu Diệc Phi mặc váy vàng nổi bật tại đêm hội của Marie Claire Trung Quốc vào năm 2024 trong khi chủ đề sự kiện yêu cầu đồ phi công và màu đen. Lưu Thi Thi khi đó cũng mặc trang phục xanh rêu, khác biệt hoàn toàn.

Quy tắc ngầm về chỗ ngồi trong giới giải trí Hoa ngữ

Theo Sohu và Sina, tạp chí Vogue Trung Quốc còn liệt kê chi tiết quy định thảm đỏ, bao gồm số lượng trợ lý được phép mang theo, chỗ ngồi của từng nghệ sĩ và thứ tự xuất hiện. Đây đều là những vấn đề vốn rất nhạy cảm.

Vị trí trên tạp chí, chỗ ngồi trong sự kiện đều nói lên vị thế của ngôi sao trong làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Vogue).

Trong làng giải trí Trung Quốc, vị trí ngồi và thứ tự thảm đỏ được xem như thước đo danh tiếng. Nghệ sĩ ngồi hàng ghế đầu hoặc giữa thường được đánh giá có “đẳng cấp cao”, trong khi những người ở hàng sau bị cho là “hết thời” hoặc kém nổi bật.

Bên cạnh đó, ngôi sao có địa vị cao nhất, quan trọng nhất sẽ được xếp đi cuối cùng trên thảm đỏ. Còn trong các bức ảnh tập thể, càng ngồi giữa, người nghệ sĩ càng được đánh giá là quan trọng.

Do vậy, việc phân chia vị trí VIP tại các sự kiện luôn khiến ban tổ chức đau đầu và trở thành đề tài bàn tán sau mỗi sự kiện. Video mới của Vogue Trung Quốc được xem như lời “cảnh tỉnh” gửi tới các ngôi sao, giữa lúc làng giải trí Hoa ngữ bị chỉ trích vì tính hình thức và thói quen cạnh tranh địa vị.