Chiến sự Ukraine chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt (Ảnh minh họa: Skynews).

Ông Zelensky: EU cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine đến 2027

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sau cuộc họp Hội đồng Châu Âu tại Brussels, tuyên bố trên mạng xã hội rằng, Liên minh châu Âu (EU) cam kết hỗ trợ tài chính cho Kiev đến hết năm 2027, khẳng định quyết tâm chính trị trong việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine.

Theo ông, một trong những thành tựu quan trọng nhất của hội nghị thượng đỉnh là quyết định của các quốc gia thành viên EU về việc duy trì hỗ trợ tài chính cho Ukraine không chỉ trong năm tới mà còn đến năm 2027.

Việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng có sự ủng hộ chính trị đối với việc tối đa hóa việc sử dụng các khoản tiền này để bảo vệ Ukraine khỏi sự gây hấn của Nga. Ủy ban Châu Âu hiện phải hoàn thiện tất cả các chi tiết kỹ thuật và pháp lý cần thiết để thực hiện quyết định này.

Tổng thống Zelensky cũng thông báo những tiến triển tích cực trong việc tăng cường phòng không của Ukraine. Ông lưu ý rằng, mặc dù các chi tiết vẫn chưa được công khai, nhưng có "những tín hiệu tích cực cho thấy các đối tác của chúng tôi đã sẵn sàng".

Phương Tây áp lệnh trừng phạt mới với Nga

Kênh Military Summary đưa tin, Mỹ, EU đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Lần này họ nhắm vào các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga.

Sau cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay đổi hoàn toàn quan điểm khi ông chính thức áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với các tập đoàn xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Vẫn chưa rõ những lệnh trừng phạt này sẽ có tác động như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn: hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Budapest (Hungary) sẽ không diễn ra trong thời gian tới.

Tại Ukraine, căng thẳng toàn diện đang diễn ra ở Kiev cũng như các thành phố lớn khác do thiếu hụt khí đốt nghiêm trọng sau các cuộc không kích của Nga. Trong đêm, các bên đã tấn công qua lại lẫn nhau bằng UAV.

Lực lượng Kiev đã tập kích nhà máy lọc dầu Nga ở Ryazan trong khi Moscow trả đũa vào 3 nhà máy điện của Ukraine bằng UAV Geran.

Bỉ chặn kế hoạch EU dùng tài sản Nga cho Ukraine vay 140 tỷ euro

Financial Times đưa tin, Bỉ đã chặn kế hoạch EU dùng tài sản bị đóng băng của Nga làm khoản vay 140 tỷ euro cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo EU đã hoãn việc xem xét vấn đề này cho đến tháng 12, làm tiêu tan hy vọng của chính phủ Ukraine về việc nhận được khoản tiền này vào đầu năm 2026.

Financial Times viết: "Các nhà lãnh đạo của 26 quốc gia EU (Hungary bỏ phiếu trắng) đã yêu cầu Ủy ban Châu Âu "trình bày các phương án hỗ trợ tài chính càng sớm càng tốt dựa trên đánh giá về nhu cầu tài chính của Ukraine", nhưng không chính thức ủng hộ việc cung cấp khoản vay".

Tại hội nghị thượng đỉnh Brussels, đề xuất sử dụng số tiền thu từ tài sản bị đóng băng của Nga (khoảng 190 tỷ euro) để tài trợ cho khoản vay lớn cho Ukraine đã gặp phải sự phản đối từ Bỉ.

Do phần lớn số tài sản này lưu giữ tại trung tâm lưu ký Euroclear có trụ sở tại Brussels, Bỉ lo ngại sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu cho các hành động pháp lý cũng như các biện pháp đối phó tài chính từ Nga.

Ukraine vội vã rút khỏi Pokrovsk

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục phát triển trên toàn mặt trận. Có báo cáo về tình hình bi đát của lực lượng Kiev đồn trú ở Rodinske, nằm ở sườn phía bắc Pokrovsk, trong khi tại thành phố song sinh Mirnograd, quân đội Ukraine (AFU) rút lui hoàn toàn, kênh Military Summary cho hay.

Tình hình ở tiền tuyến đang ngày càng xấu đi đối với AFU, đặc biệt là ở khu vực Kupyansk và Liman. Theo các báo cáo đáng tin cậy, AFU đã bắt đầu tháo chạy toàn bộ khỏi Mirnograd, đồng thời rút lui một phần khỏi Pokrovsk. Quân đội Nga hiện kiểm soát khoảng 70% Rodinske, khu định cư này sắp thất thủ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 23/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Hai gọng kìm của họ chỉ còn 5km nữa là có thể bắt tay nhau, đóng sập "cửa tử". Lực lượng Kiev tháo chạy khỏi thành phố theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

Cuộc đột phá ở phía bắc Ivanovka diễn ra bất ngờ, vòng vây mới từ 3 phía đang hình thành xung quanh Novopavlovka. Lực lượng Moscow bắt đầu chiến dịch vượt sông Dnieper thuộc vùng Kherson, cho đến nay với số lượng hạn chế, nhưng chiến dịch tại vùng Kherson này vẫn đang tiếp diễn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kherson ngày 23/10. Lực lượng Moscow vượt sông Dnieper theo các mũi tên đỏ, chiếm lĩnh một số vị trí quan trọng (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh Readovka, hai tập đoàn quân của RFAF đã hợp lực bao vây Mirnograd, tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Kiev đồn trú ở Pokrovsk.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đang diễn ra ở khu vực gần nhà ga xe lửa. Các nhóm xung kích tiền phương của Nga đã bắt đầu đẩy lùi đối phương khỏi đó, cũng như khu vực sửa chữa tàu hỏa và các tòa nhà khác liền kề.

Điều này có nghĩa là RFAF bắt đầu cắt đứt phòng tuyến AFU ở phía bắc Pokrovsk, đồng thời cố gắng phá hủy hệ thống phòng thủ thống nhất ở phần còn lại của thành phố.

Xa hơn về phía bắc, từ khu vực Rodinske bị bao vây, RFAF đang tiến về phía nam dọc theo quốc lộ T-05-15. Do đó, nguồn tiếp tế cho AFU tại Mirnograd đang bị đe dọa nghiêm trọng, vì chỉ có lượng nhỏ hàng tiếp tế từ làng Grishino đến đích thông qua các cánh đồng phía bắc Pokrovsk.

Hơn nữa, do tiềm lực chiến đấu của lực lượng Kiev tại Pokrovsk đang suy yếu, RFAF có thể dễ dàng cắt qua khu vực tư nhân ở phía bắc thành phố, nhanh chóng hợp lực với Tập đoàn quân số 51, bao vây Mirnograd. Các lực lượng tiền phương của hai gọng kìm chỉ còn cách nhau khoảng 5km.

RFAF tiếp tục cắt đứt tuyến phòng thủ của đối phương tại Pokrovsk. Việc hình thành thêm "vạc dầu" nhỏ khác trong thành phố đã bắt đầu. Lần này, các đơn vị xung kích Moscow từ tiểu khu Solnechny và bến xe buýt Pokrovsk phát triển dọc theo cao tốc để bắt tay với các đồng đội, những người trước đó đã chia cắt Pokrovsk dọc theo tuyến ray xe lửa.

Với chiến dịch này, các lực lượng của Tập đoàn quân số 2 RFAF đang bao vây lực lượng Kiev trong khu dân cư ở phía đông thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 23/10. Moscow kiểm soát phần màu đỏ đậm, tiếp tục mở rộng tại những khu vực đỏ , thọc sâu vào nội đô (Ảnh: Readovka).

Kênh ZOV Military xác nhận, RFAF mở rộng vùng kiểm soát xung quanh ga xe lửa Krasnoarmeysk (Pokrovsk), chiếm giữ các vị trí mới trong khu dân cư của làng Dinase. Họ đã tiến thêm 400m vào trung tâm thành phố.

Ở phía nam, lực lượng Moscow chiếm giữ các vị trí mới trong khu vực tư nhân của làng Sobachevka, phát triển về phía nội đô 1,5km.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrvosk ngày 23/10. Moscow phát huy thế chủ động, tiếp tục chia 2 mũi thọc sâu vào trung tâm thành phố (Ảnh: ZOV Military).

Quân đội Nga tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố, chủ yếu phát triển về phía nam tuyến đường sắt, theo kênh AMK Mapping.

Ở phía tây, sau khi xâm nhập, RFAF đã giành được khoảng 40% khu công nghiệp tây bắc, bắt đầu tấn công xa hơn về phía bắc - tây bắc. Họ cũng vượt qua đường ray tại một điểm mới, chiếm được nhiều vị trí trong các tòa nhà phía đông khu công nghiệp.

Về phía đông nam, lực lượng Moscow củng cố thêm tại quận Pervomaika, chiếm giữ các vị trí ở trung tâm thành phố qua các phố Prokofieva và Zaliznychna. Từ đây, họ hoạt động tại nhà ga cũng như các khu vực xung quanh.

Ở phía nam, RFAF cuối cùng đã dọn sạch các khu rừng ở ngoại ô thành phố, cùng với công viên Yuvileynyy, chiếm được phần còn lại của khu chợ trung tâm và phần đông nam quận Pervomaika.

Ở phía đông nam, RFAF tiến xa hơn về phía bắc qua quận Sobachivka, đột phá vào trung tâm thành phố qua đại lộ Samarska. Họ cũng đã mở rộng vùng kiểm soát của mình ở phần còn lại của quận, đang tiến đến vùng ngoại ô phía đông. Quân đội Nga tiếp tục tiến công ở Novopavlivka. Họ đã kiểm soát được trung tâm ngôi làng, đang tiến qua các ngôi nhà ở phía đông bắc.

Trong ngày qua, đã có thêm 4,23km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 23/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine vỡ trận ở Zaporizhia và Dnipropetrovsk

Trên hướng Hulyaipole (Zaporizhia) và Pokrovskoe (Dnipropetrovsk), lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía đông sông Yanchur, giành được những bước tiến mới ở 3 khu vực khác nhau, kênh AMK Mapping đưa tin.

Ở phía bắc, sau khi đột phá đến Pryvillya, RFAF bắt đầu củng cố sườn phía bắc. Dưới sự yểm trợ của pháo hạng nặng và UAV, họ bắt đầu tiến vào làng Vyshneve từ 2 hướng, chiếm được một khe núi cũng như khu vực nằm giữa Vyshneve và Verbove. Trong 10 ngày qua, Vyshneve đã bị tập kích dữ dội bằng bom FAB, pháo và pháo phản lực các loại.

Xa hơn về phía nam, lực lượng Moscow tiếp tục củng cố sườn phía nam của cuộc đột phá đến Pryvillya. Tại đây, họ đã có thể giữ vững một phần cao điểm chiến thuật và tiến vào các hàng cây ở vùng đất thấp phía đông bắc Krasnohirske. Binh sĩ Nga cũng tiếp tục tiến về phía tây Novohryhorivka, chiếm thêm các đồn điền ở phía tây hồ chứa.

Ở phía nam, RFAF tiến vào Pavlivka, nơi phần lớn đã bị AFU bỏ lại để chuyển sang các vị trí an toàn hơn ở phía nam sông Yanchur. Quân đội Nga củng cố quyền kiểm soát toàn bộ ngôi làng và chiếm được các vị trí mới trong các rặng cây ở phía đông nam. Có thêm 12,22km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 23/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Nga đột phá bất thành qua tuyến phòng thủ Chasov Yar

Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 24 AFU trên Facebook cho biết, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi một cuộc tấn công khác của RFAF bằng xe bọc thép, xe máy và xe địa hình (ATV) tại Chasov Yar.

Thông cáo viết: "Sáng 20/10, tại khu vực do Lữ đoàn 24 phụ trách, RFAF đã thực hiện một nỗ lực đột phá bất thành bằng xe bọc thép, xe máy và xe địa hình (ATV)".

Đơn vị báo cáo rằng một xe bọc thép MT-LB và một xe bọc thép BMP-1 được trang bị hệ thống chống UAV, 2 xe ATV và 3 xe máy của Nga đã bị phá hủy. Hai xe bọc thép khác bị trúng đạn khi chúng tiếp cận và rút lui. Có 20 binh sĩ Nga thiệt mạng cùng 11 người khác bị thương.

Cuộc tấn công lớn của RFAF đã bị đẩy lùi bởi Lữ đoàn 24, Lữ đoàn 18 của Vệ binh Quốc gia Ukraine, Lữ đoàn tác chiến đặc biệt độc lập số 101 và Đội tác chiến chuyên biệt số 427 "RAROG".

"Việc phòng thủ thành phố vẫn tiếp tục", Lữ đoàn 24 lưu ý.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 103 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 23/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 103 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận, trong đó có 31 cuộc diễn ra ở hướng Pokrovsk. Moscow tiến hành 48 cuộc không kích, thả 105 quả bom có điều khiển. Ngoài ra, họ còn sử dụng 2.665 UAV cảm tử, thực hiện 3.653 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Hulyaipole, Orekhov và Dnieper. Quân đội Nga không thực hiện bất kỳ hành động tấn công nào trên hướng Kramatorsk.

Diễn biến mới ở phía tây Donetsk, giáp với Dnipropetrovsk

Trên hướng Novopavlovka - Prosyana, RFAF tiếp tục tiến công, giành được những bước tiến đáng kể về phía bắc sông Vovcha, kênh AMK Mapping xác nhận.

Ở phía tây, RFAF nhanh chóng mở rộng đầu cầu bắc qua sông Vovcha tại Ivanivka, tiến đến trung tâm làng. Các lực lượng khác vượt sông về phía tây, đào hào, đồng thời tập trung bộ binh trước khi tiến vào phía tây Ivanovka. Từ đó, họ phát triển xa hơn về phía tây theo hướng Havrylivka.

Sau đó, lực lượng bỏ qua phần còn lại của làng, tiến lên vùng đồi cao về phía bắc, chiếm các vị trí mới, củng cố trong một khe núi. Họ cũng xâm nhập phía bắc Ivanovka, phát triển đến hậu phương Novopavlovka. Các đơn vị khác đã chiếm được các đồn điền trên các cao điểm chiến thuật phía đông bắc Ivanovka.

Về phía đông, RFAF tiếp tục các hoạt động tấn công hướng tới Novopavlovka từ phía nam. Họ đã giành được chỗ đứng trong khu rừng tiếp theo ở phía tây bắc Filiya, trong khi các mũi xung kích khác vượt sông Solena, chọc thủng tuyến phòng thủ chính của Ukraine tại đây bằng cách thiết lập quyền kiểm soát các vị trí.

Về phía đông nam, RFAF tiếp tục giành được khu vực biên giới 2 tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk. Họ tiến sâu hơn vào Dnipropetrovsk từ hướng này, chiếm được các vị trí mới. Quân đội Ukraine đang bắt đầu rút lui khỏi khu vực nhô ra phía bắc Dachne để tránh bị bao vây.

Về phía đông bắc, binh sĩ Nga đã chiếm lại các vị trí ở phía nam hồ chứa nước (đông nam Kotlyarivka), tiến về phía biên giới Donetsk - Dnipropetrovsk từ phía đông. Tổng cộng, lực lượng Moscow giành thêm được 22,35km².

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk - Dnipropetrovsk ngày 23/10. Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu vàng là nơi họ mới chiếm được và đang tiếp tục tấn công trên các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Rõ ràng, quân đội Nga đang đột phá về hướng Novopavlovka. Đầu cầu bắc qua sông Vovcha của họ đã mở rộng nhanh chóng, buộc nhiều đơn vị Kiev phải rút lui khỏi các vị trí kiên cố để tránh bị bao vây.

Tùy thuộc vào diễn biến của tình hình, Novopavlovka có thể bắt đầu bị bao vây từ phía tây, và toàn bộ mặt trận phía tây Pokrovsk có thể dịch chuyển về phía bắc - tây bắc, hướng tới trung tâm hậu cần quan trọng Mezhova.

Hãy chú ý đến khu vực tây Donetsk và đông Dnipropetrovsk này, đặc biệt là sau khi Pokrovsk - Mirnohrad thất thủ. Tình hình có thể diễn biến như bản đồ dưới đây cho thấy.