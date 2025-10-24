Trước đó, vào trung tuần tháng 8, truyền thông Trung Quốc lan truyền hình ảnh Lý Liên Kiệt nằm trên giường bệnh với vẻ ngoài gầy yếu, khiến người hâm mộ lo lắng. Dù phía nam diễn viên xác nhận ông chỉ điều trị ngắn ngày, thông tin này vẫn khiến dư luận xôn xao.

Tuy nhiên, trong loạt ảnh được chia sẻ gần đây, Lý Liên Kiệt cho thấy sức khỏe đã hồi phục tốt. Ở tuổi 62, ông xuất hiện với tinh thần phấn chấn, gương mặt rạng rỡ và trẻ trung.

Lý Liên Kiệt trao lại vai trò đại sứ hình ảnh quốc tế của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế cho Ngô Kinh (Ảnh: Sina).

Ngôi sao Hoàng Phi Hồng vừa góp mặt tại Giải vô địch quốc tế Võ thuật truyền thống tổ chức ở Trung Quốc.

Tại đây, ông chính thức trao lại vai trò đại sứ hình ảnh quốc tế của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế cho người kế nhiệm là tài tử Ngô Kinh. Lý Liên Kiệt đảm nhiệm vai trò này từ năm 2007. Lý Liên Kiệt nhận xét Ngô Kinh là “bạn thân và đồng nghiệp đáng tin cậy”.

Ông chia sẻ: “Trong suốt 18 năm qua, tôi vinh dự được đảm nhận vai trò đại sứ hình ảnh của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế. Hôm nay, tại Giải vô địch quốc tế Võ thuật truyền thống, tôi hoàn thành hành trình của mình và trao lại sứ mệnh cho người bạn thân, diễn viên xuất sắc Ngô Kinh”.

Tại sự kiện, Lý Liên Kiệt cũng hội ngộ sư phụ - võ sư Ngô Bân, người từng phát hiện tài năng và đào tạo ông từ khi còn nhỏ.

Lý Liên Kiệt gặp lại thầy, võ sư Ngô Bân (Ảnh: Sina).

Nam diễn viên xúc động nói: “Tôi rất biết ơn khi được gặp lại sư phụ Ngô Bân, cùng các vận động viên đầy nhiệt huyết. Nhìn thấy võ thuật có thể phát triển rực rỡ như vậy, tôi thật sự cảm động và tự hào”.

Lý Liên Kiệt (SN 1963) là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á, nổi tiếng với những tác phẩm kinh điển như: Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng, Tân thiếu lâm tự...

Ông từng nhận thù lao lên tới 100 triệu NDT (gần 370 tỷ đồng) cho mỗi dự án và là nghệ sĩ Trung Quốc hiếm hoi góp mặt trong danh sách siêu giàu toàn cầu năm 2011.

Gần 10 năm qua, Lý Liên Kiệt hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ông cho biết mắc bệnh cường giáp và gặp nhiều chấn thương xương khớp do đóng phim hành động trong thời gian dài.

Lý Liên Kiệt từng bị bệnh tật hủy hoại ngoại hình (Ảnh: Sohu).

Tài tử cũng thú nhận mắc chứng tự kỷ, khiến ông trở nên nhạy cảm và mệt mỏi khi phải đối diện với danh tiếng và sự chú ý quá mức của truyền thông.

Hai tháng trước, nam diễn viên nhập viện điều trị ngắn ngày nhưng khẳng định đã hồi phục hoàn toàn. Trước đó, cuối năm 2023, ông từng lập di chúc, bày tỏ mong muốn có một tang lễ giản dị, kín đáo và “được rải tro cốt trên biển hoặc trên núi”.

Theo một số nguồn tin, toàn bộ tài sản của Lý Liên Kiệt ước tính khoảng 250 triệu USD và sẽ được ông để lại cho vợ, cựu hoa hậu Lợi Trí. Hiện tại, ngôi sao võ thuật sinh năm 1963 dành phần lớn thời gian cho thiền định và hoạt động thiện nguyện.