Bé Tú phim Cách em 1 milimet: "Khi Quyên mất, em khóc thật chứ không diễn"

Bộ phim Cách em 1 milimet (chiếu trên VTV3) đang được khán giả yêu thích vì gợi nhắc lại những kỷ niệm thưở niên thiếu của rất nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x, đồng thời mang tới những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp.

Bộ phim kể về câu chuyện tình bạn của nhóm trẻ ở Làng Mây, nơi Tú, một cô bé hiếu động, yêu sự công bằng, luôn mong muốn bảo vệ lãnh thổ cũng như đám bạn nhỏ là thần dân của "đại bản doanh" mà cô bé lập nên.

Đại bản doanh ấy có Bách, cậu bé nhà bên học giỏi, ngoan ngoãn; có Thư "ống bơ" với khả năng tính tiền nổi bật; có Biên, cậu bé mồ côi vô cùng tình cảm, chăm chỉ và khéo tay; có Đức đáng yêu, nghịch ngợm, hâm mộ Tú vô cùng.

Và ở đó còn có Quyên, chị gái Đức, cô bé xinh xắn, đáng yêu, được cả nhóm coi như một thiên thần yếu ớt cần được bảo vệ vì mắc bệnh tim bẩm sinh.

Đám trẻ đã có một tuổi thơ rực rỡ, tươi sáng, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc sâu lắng của tình bạn. Và đến thời điểm hiện tại, mạch phim đang đi vào giai đoạn cao trào khi những biến cố liên tục xảy ra với đám trẻ Làng Mây…

Ở thời điểm này, diễn viên nhí Ali Thục Phương (thường gọi là Ali) bật mí nhiều điều thú vị về vai diễn với phóng viên Dân trí.

Ali Thục Phương (bên trái ảnh) vào vai Tú, thủ lĩnh tinh nghịch của đám trẻ con Làng Mây, trong phim "Cách em 1 milimet".

Thủ lĩnh đám trẻ Làng Mây tinh nghịch, dễ tin người, mạnh mẽ, nhưng sợ cô đơn

Ali đến với vai Tú trong “Cách em 1 milimet” như thế nào?

- Em đến buổi casting (thử vai) cùng các bạn thân là Chi (vai Thư) và Tân Anh (vai Quyên). Lúc đó, em mới chỉ đọc qua kịch bản, chưa biết sẽ diễn gì. Chú Khôi, đạo diễn phim, nói rằng thấy tính cách của em rất giống Tú, nên quyết định chọn em. Chú bảo em có vẻ tinh nghịch, có tố chất thủ lĩnh, nên hợp vai này.

Trong thời gian quay phim, Ali đã có những trải nghiệm gì đáng nhớ?

- Kỷ niệm khiến em nhớ nhất là vào một ngày quay phim kéo dài liên tục từ sáng cho đến đêm. Lúc đó mọi người trong đoàn phim đều đã mệt lả, nhưng trước cảnh quay lúc 4h sáng, các cô các chú mang đàn ra hát để tạo tinh thần. Chúng em đều thích đàn hát nên thấy rất vui.

Đó cũng là lúc em cảm nhận được sự đoàn kết của cả đoàn phim giống như một gia đình.

Tú quỳ rạp xuống đất khóc lóc khi Đức rời đi trong phim.

Cảnh quay nào khó nhất với Ali?

- Cảnh khó nhất là khi Đức bỏ đi. Em phải quỳ giữa đường khóc. Vì đây là cảnh quay ngoài đường nên rất khẩn trương. Em sợ ảnh hưởng đến mọi người nên đã tự nhủ là phải cố gắng làm tốt. Trước khi bấm máy, em đã cố lấy cảm xúc nhưng càng cố lại càng không tìm được đúng điểm chạm.

Lúc đó, đạo diễn Khôi đến tâm sự để giúp em nhanh chóng nhập diễn. Chú nói: “Đức đã đi rồi, người bạn em rất yêu quý đã không ở bên em nữa”. Nghe được câu này, em thấy nghẹn ngào và diễn một đúp là đạt ngay.

Vậy còn với cảnh Quyên qua đời thì sao, khán giả đã thấy em khóc rất thương tâm trên phim?

- Cảnh Tú khóc khi Quyên qua đời, em không nghĩ gì nhiều và khóc thật lòng. Em không diễn, chỉ cảm thấy như chính mình đang mất đi một người bạn thân. Khi đó em hoàn toàn là Tú, bởi vì ngoài đời Quyên cũng là bạn của em.

Cảnh Tú khóc nghẹn ngào khi Quyên qua đời trong phim "Cách em 1 milimet" (Video: Nhân vật cung cấp).

Đây là vai diễn đầu tiên của Ali nhưng lại có những cảnh cần thể hiện tâm lý phức tạp, thậm chí là đau khổ tột cùng, Ali đã vượt qua thử thách này bằng cách nào?

- Trước đây khi mới đóng phim, em chưa biết cách đẩy cảm xúc nên chỉ biết đặt chính mình vào nhân vật. Sau này, nhờ chú Khôi và chú Phương chỉ dạy, em hiểu hơn về cách diễn.

Với Tú, em không cần cố gắng diễn vì thấy mình có nhiều điểm giống nhân vật. Tú là nhân vật có tính cách tinh nghịch, dễ tin người, mạnh mẽ, nhưng cũng sợ cô đơn.

Nhiều khán giả than thở rằng, đạo diễn “ác quá” khi để các nhân vật nhỏ tuổi trong phim chịu nhiều đau thương, có cả sinh ly tử biệt. Ali có nghĩ vậy không?

Đạo diễn Trần Trọng Khôi nhảy xuống nước đầu tiên để hỗ trợ hai diễn viên nhí đóng cảnh quay dưới nước.

- Chú Khôi chỉ “ác” trong kịch bản thôi. Ngoài đời, chú rất thương chúng em.

Trong phim có cảnh Tú và Quyên rơi xuống nước, chú là người nhảy xuống đầu tiên để chúng em yên tâm diễn xuất. Chú luôn dặn dò kỹ và chuẩn bị rất nhiều người hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho chúng em.

Vậy khi đã hoàn thành cảnh diễn trong kịch bản, phải chia xa đoàn phim và các bạn, Ali có tiếc không?

- Sau phim, em vẫn nhớ các bạn trong đoàn. Dù buồn nhưng em không tiếc, vì em hiểu “chuyện gì đến sẽ đến”, giống như lời mẹ của Quyên trong phim.

Sau khi vào vai Tú, Ali thấy bản thân đã thay đổi thế nào?

- Em thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Trước đây em nhí nhảnh, hay ỷ lại bố mẹ. Giờ em biết suy nghĩ, biết chia sẻ hơn. Ba mẹ nói em đã chín chắn hơn về cảm xúc.

Diễn nhạc kịch từ khi chưa biết chữ, có khả năng đàn, hát, tự sáng tác ca khúc

Vì sao em có nghệ danh là Ali Thục Phương?

- Ali là tên ở nhà được ba mẹ đặt cho em. Ba em gọi là Alô, mẹ em là Alu, em là Ali và em trai của em là Bali.

Được biết Ali còn có năng khiếu ca hát, chơi đàn. Em bắt đầu đến với nghệ thuật từ khi nào?

- Em biết nói sớm nên được ba mẹ cho tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ nghệ thuật. Lúc chưa biết chữ, em đã được tham gia nhạc kịch rồi. Vở đầu tiên của em là Nhà hát của những giấc mơ của VTV3.

Dù chưa được học qua trường lớp đào tạo bài bản, em may mắn được trải nghiệm rất nhiều. Qua những lần tham gia các chương trình nhạc kịch, chương trình biểu diễn nghệ thuật, theo đoàn phim..., em được tiếp xúc và hướng dẫn bởi các chuyên gia, đạo diễn giỏi. Các cô các chú chính là những người thầy của em.

Ngoài ra, em biết chơi piano, guitar và thích sáng tác nhạc.

ALi Thục Phương (ở giữa ảnh) bén duyên với nghệ thuật từ khi chưa biết chữ, nên cô bé nhanh chóng hòa nhập khi đóng phim lần đầu tiên.

Gia đình định hướng và bảo vệ Ali ra sao giữa showbiz nhiều áp lực?

- Gia đình em có thói quen luôn chia sẻ với nhau, không có khoảng cách. Ba mẹ quản lý các tài khoản mạng xã hội của em, hướng em sống đúng tuổi, không bị ảnh hưởng xấu.

Ba là người dạy em hát, đàn. Bà nội em là cô giáo tổng phụ trách, từng dẫn ba tham gia các cuộc thi văn nghệ. Em nghĩ mình không phải con nhà nòi, nhưng chắc là có chút gien nghệ thuật.

Em có đọc các bình luận của khán giả, có chịu áp lực?

- Em có đọc và rất vui khi được khán giả động viên. Bố mẹ em đã dạy là nên lựa chọn những gì phù hợp với mình. Những người muốn góp ý và khuyên chân thành thì em sẽ tiếp nhận và điều chỉnh bản thân.

Em biết chắc chắn trong nghề này, em sẽ có người yêu, người ghét nên bản thân không quá áp lực.

Ali thích ca hát và đã sáng tác nhiều ca khúc của riêng mình.

Việc đóng phim có ảnh hưởng đến thời gian học của em không, Ali sắp xếp thời gian thế nào?

- Đối với em, việc học vẫn là việc quan trọng nhất. Thời gian quay phim Cách em 1 milimet tại Ninh Bình được sắp xếp vào thời điểm em nghỉ hè. Tuy nhiên, sau này có phát sinh thời gian kéo dài hơn dự định, em cũng được các thầy cô ở trường tạo điều kiện để hoàn thành phim và bổ trợ thêm kiến thức khi quay trở lại lớp.

Với nhiều tài năng như vậy, Ali muốn trở thành nghệ sĩ như thế nào trong tương lai?

- Em muốn trở thành ca sĩ có thể tự sáng tác bài hát và cũng sẽ tiếp tục đóng phim trong tương lai. Em muốn học thêm các loại nhạc cụ khác và học âm nhạc chuyên nghiệp.

Cảm ơn em đã chia sẻ!

Ali Thục Phương ngoài đời tự tin, chín chắn và năng động.

Ali Thục Phương, tên thật là Nguyễn Thục Phương, đang học lớp 7, sống tại Hà Nội. Ali là diễn viên nhí được chú ý sau vai diễn trong phim Cách em 1 milimét. Em từng gây ấn tượng khi tham gia loạt phim thanh xuân học đường và các dự án điện ảnh độc lập. Với gương mặt sáng, lối diễn tự nhiên, Ali Thục Phương được khen ngợi vì thể hiện tốt tâm lý nhân vật tuổi mới lớn. Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, là gương mặt tiềm năng của màn ảnh Việt thế hệ mới.

Ảnh: Nhân vật cung cấp, VTV