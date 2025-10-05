Diễn viên "Cách em 1 milimet" lần đầu mặc áo dài diễn thời trang

Ngày 5/10, NTK Ngọc Lan giới thiệu bộ sưu tập Tơ xưa với những thiết kế áo dài và trang phục nhung lụa cho mùa Thu Đông 2025. Ngoài các người mẫu nữ, buổi trình diễn còn thu hút sự quan tâm của khán giả khi có sự xuất hiện của nam diễn viên Sơn Tùng.

Sinh năm 2006, Sơn Tùng đang là "làn gió mới" trong phim truyền hình VTV, được chú ý qua vai Viễn ở phim giờ vàng Cách em 1 milimet. Với vẻ ngoài điển trai, nét diễn tự nhiên, chân thật, Sơn Tùng được nhiều khán giả khen là "nam thần thanh xuân".

NTK Ngọc Lan cho biết, Sơn Tùng và mẹ của anh đều yêu thích những chiếc áo dài hay khăn choàng thêu tay của nhà thiết kế nhiều năm qua. Bản thân Ngọc Lan rất thích vai diễn đầy tươi mới của diễn viên 19 tuổi, vì vậy cô quyết định mời anh làm người mẫu cho bộ sưu tập mới nhất.

Diễn viên Sơn Tùng (phải) xuất hiện với vai trò người mẫu thời trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lần đầu xuất hiện trên sàn diễn lớn trong vai trò người mẫu trình diễn áo dài, Sơn Tùng có đôi chút hồi hộp, lo lắng. Anh đã dành thời gian tập dượt cách đi đứng, tương tác, nắm tay bạn diễn thật tự nhiên... Nhờ vậy, màn trình diễn của Sơn Tùng đã gây ấn tượng với khán giả.

"Là một người trẻ nhưng tôi luôn yêu thích văn hóa truyền thống. Việc được diễn áo dài trong một show diễn đặc biệt giúp tôi góp phần lan tỏa vẻ đẹp của áo dài đến thế hệ trẻ. Tôi mong muốn tập trung vào lĩnh vực điện ảnh, bên cạnh việc phát triển hình tượng nghệ sĩ đa năng", Sơn Tùng nói.

Hơn 40 thiết kế trong bộ sưu tập là sự kết nối giữa tinh thần truyền thống và hơi thở đương đại, được NTK Ngọc Lan cùng đội ngũ chuẩn bị và hoàn thiện suốt hơn 2 tháng.

Các thiết kế có sự mềm mại, bay bổng của nhung lụa và những đường cắt may sáng tạo mang hơi hướng công sở, đặc biệt là những chiếc áo blazer từ lụa Việt được tạo phom cách tân kết hợp họa tiết thêu tay tỉ mỉ.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn gây ấn tượng với loạt váy đầm từ chất liệu nhung the sang trọng, các mẫu áo dài thêu tay chỉ tơ, những mẫu áo chần bông thủ công...

Mỗi trang phục là một tác phẩm thêu tay với hình ảnh các loài hoa, muông thú, mùa xuân... được hiện lên sinh động, nhiều màu sắc. Các nghệ nhân cũng đã mất hàng trăm giờ lao động, thể hiện tình yêu với văn hóa quê hương trên các thiết kế.

Trang phục nằm trong bộ sưu tập "Tơ xưa" của NTK Ngọc Lan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi tin rằng thời trang không chỉ là quần áo mà còn là những tác phẩm nghệ thuật để tôn vinh giá trị thủ công truyền thống kết hợp cùng hơi thở hiện đại. Đây chính là sự giao thoa hoàn hảo giữa truyền thống và sáng tạo, gợi cảm hứng và giá trị nhân văn", NTK Ngọc Lan chia sẻ.

NTK Ngọc Lan tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Học viện Thiết kế và Thời trang London. Cô đã có kinh nghiệm 20 năm trong làng mốt. Trang phục của cô được nhiều nghệ sĩ ưa chuộng nhờ phom dáng tối giản, độ tinh xảo cao, tập trung vào những chi tiết thủ công độc bản.