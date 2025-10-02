Dàn diễn viên nhí “Cách em 1 milimet” gây sốt

Bộ phim Cách em 1 milimet, phát sóng vào thứ 5 và thứ 6 trên VTV3, đang trở thành hiện tượng mới của màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Ngay sau khi tập 8 lên sóng, tác phẩm vượt qua Mưa đỏ với 71.000 lượt thảo luận chỉ trong 24 giờ, dẫn đầu bảng xếp hạng phim ảnh được quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội ngày 26/9 (theo Social Trend).

Tính đến thời điểm hiện tại, Cách em 1 milimet đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách các phim truyền hình và điện ảnh được quan tâm nhất tại Việt Nam, cho thấy sức hút mạnh mẽ của bộ phim với khán giả.

“Cách em 1 milimet” đưa khán giả trở về tuổi học trò với dàn diễn viên nhí tài năng, tạo nên sức sống và màu sắc riêng cho từng nhân vật (Ảnh: Chụp màn hình).

Cách em 1 milimet khai thác tình bạn tuổi thơ trong sáng, giàu tính nhân văn nhưng cũng đầy ắp những khoảnh khắc hài hước, vui nhộn.

Bộ phim đưa khán giả trở lại với ký ức Làng Mây - nơi nhóm trẻ cùng nhau trải qua bao trò nghịch ngợm, sẻ chia buồn vui và những rung động đầu đời.

Mỗi nhân vật hiện lên sinh động với màu sắc riêng: Tú - thủ lĩnh tinh nghịch, Bách - cậu bạn hàng xóm điềm đạm, Đức - lí lắc và hồn nhiên, Thư - lanh lợi, nhanh nhẹn, cùng Quyên - cô bé yếu ớt nhưng giàu tình cảm. Chính sự gắn kết của họ đã làm nên một bức tranh tuổi thơ vừa dí dỏm vừa lay động lòng người.

Góp phần quan trọng tạo nên sức hút cho bộ phim là dàn diễn viên nhí Ali Thục Phương, Gia Long, Nhật Minh, Khánh Chi, Tân Anh.

Diễn xuất tự nhiên và đáng yêu của các em không chỉ chinh phục khán giả trên màn ảnh mà còn trở thành tâm điểm được yêu thích trên mạng xã hội.

Ở trung tâm câu chuyện là Tú - cô bé hiếu động, tinh nghịch, luôn khát khao công bằng và giữ vai trò thủ lĩnh của "đại bản doanh".

Dưới sự dẫn dắt của Tú, nhóm bạn cùng nhau tạo nên không gian tuổi thơ rộn ràng với những trò vui, thử thách và cả những rung động đầu đời.

Nhân vật này được Ali Thục Phương thể hiện bằng lối diễn hồn nhiên, sống động, đưa khán giả trở lại thế giới trong trẻo, đầy sắc màu của những ngày thơ bé.

Ali Thục Phương gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn cùng lối diễn xuất ấn tượng, nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong dàn diễn viên nhí (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh Tú là Bách - cậu bé hiền lành, học giỏi, luôn âm thầm đồng hành cùng bạn. Nhân vật do Gia Long thể hiện với nét điềm tĩnh, chín chắn, trở thành trụ cột tinh thần của cả nhóm.

Sự kết hợp ăn ý giữa Bách và Tú mang đến nhiều tình huống dễ thương, gợi nhớ tình bạn trong sáng xen lẫn những rung động đầu đời.

Nhỏ tuổi nhất nhóm là Đức - cậu nhóc tinh nghịch, hồn nhiên và đặc biệt ngưỡng mộ Tú. Vai diễn do Nhật Minh đảm nhận, mang đến nhiều khoảnh khắc vui nhộn xen lẫn sự chân thành, khiến khán giả vừa bật cười vừa xúc động.

Từ mối quan hệ thân thiết ấy, một tam giác tình bạn thú vị dần hình thành giữa Đức - Tú - Bách : Đức luôn theo sát Tú, Tú lại dành sự quan tâm đặc biệt cho Bách, còn Bách với nét điềm tĩnh, hiền lành trở thành điểm tựa vững vàng cho cả nhóm.

Dàn diễn viên nhí tạo dáng nhí nhảnh, hé lộ những khoảnh khắc đáng yêu trong hậu trường khiến khán giả thích thú (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thư - cô bé lanh lợi, tính toán nhanh nhạy - là “chất xúc tác” mang đến không khí vui tươi cho nhóm. Nhân vật do Khánh Chi thể hiện duyên dáng, hóm hỉnh, giúp những cảnh quay trở nên sinh động và đầy sức hút.

Trái ngược với sự sôi nổi ấy, Quyên - chị gái của Đức - lại dịu dàng, nhạy cảm và yếu ớt vì căn bệnh tim bẩm sinh. Vai diễn do Tân Anh đảm nhận với lối thể hiện ấm áp, chạm đến cảm xúc khán giả, khiến tình bạn trong nhóm thêm phần thiêng liêng và ý nghĩa.

Mỗi trích đoạn của Cách em 1 milimet đều nhận được lượng tương tác lớn. Khán giả dành phản hồi tích cực cho diễn xuất tự nhiên, hồn nhiên của các bạn nhỏ: “Các bé diễn xuất quá tốt, cảnh quay khiến tôi xúc động theo”, “Nhóm bạn dễ thương quá, cảnh đẹp mê ly”, “Phim hay, trong trẻo, khiến thế hệ 7X, 8X đều thấy tuổi thơ của mình trong đó”…

Bên cạnh tình bạn trong sáng và tam giác tình yêu tuổi thơ giữa Tú - Bách - Đức, bộ phim còn kể câu chuyện tình chớm nở của cặp đôi thanh mai trúc mã - Viễn, anh trai Tú (Sơn Tùng thủ vai) và Ngân, chị gái Bách (Quỳnh Trang thủ vai).

Cặp đôi láng giềng giỏi giang nhưng thường xuyên khắc khẩu này tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, gợi về những rung động đầu đời, trước khi biến cố bất ngờ khiến biệt đội nhí phải chia xa.

Cặp đôi Viễn - Ngân, do Sơn Tùng và Quỳnh Trang thủ vai, gây thiện cảm nhờ ngoại hình ăn ý cùng lối diễn xuất tự nhiên, nhận được nhiều lời khen từ khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài dàn diễn viên nhí đáng yêu, Cách em 1 milimet còn đánh dấu sự trở lại của nhiều gương mặt quen thuộc như: Minh Huyền, Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu… hứa hẹn nối tiếp cảm xúc và duy trì sức hút của bộ phim.

Khi nhóm bạn bước vào giai đoạn trưởng thành, các vai diễn được trao cho lớp diễn viên mới: Quỳnh Châu đảm nhận vai Tú, Huỳnh Anh hóa thân thành Bách, Hoàng Long (Mưa đỏ) vào vai Biên, Huyền Lizzie trở lại trong vai Ngân, Hà Việt Dũng đảm nhận nhân vật Viễn, còn Trọng Lân thay thế Nhật Minh trong vai Đức.

Sự xuất hiện của dàn diễn viên trưởng thành khiến khán giả kỳ vọng mạch cảm xúc từ tuổi thơ đến khi trưởng thành sẽ được truyền tải trọn vẹn, vẫn giữ được nét trong sáng và sức sống vốn có của câu chuyện.

Bộ đôi đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương - từng thành công với Biệt dược đen và Độc đạo - lần này thử sức ở một màu sắc hoàn toàn mới ngoài dòng phim hình sự.

Cách em 1 milimet mang đến một hành trình tuổi thơ trong trẻo, giàu cảm xúc, vừa mang tính giải trí, vừa gợi nhớ ký ức, để khán giả ở mọi lứa tuổi đều tìm thấy hình bóng của mình trong câu chuyện về nhóm bạn làng Mây.