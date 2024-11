"Em bé triệu view" Bảo An: 18 tuổi xinh đẹp, tân sinh viên Ngoại thương

"Em bé triệu view" Bảo An từng là gương mặt quen thuộc, xuất hiện trong... bữa cơm của các em nhỏ. Như một thói quen, nhiều em bé đòi cha mẹ phải mở "Xúc xắc xúc xẻ" do Bảo An thể hiện thì mới chịu ăn cơm.

Nổi tiếng từ khi tham gia chương trình Đồ Rê Mí và xuất hiện trong hàng loạt phim ảnh, chương trình truyền hình, Bảo An giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Gần đây, cô gây chú ý với việc trở thành tân sinh viên của trường Đại học Ngoại thương TPHCM.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Ruby Bảo An thừa nhận bản thân không tránh khỏi những áp lực khi những sản phẩm của mình lúc nhỏ đã tạo được hiệu ứng quá tốt.

"Em bé triệu view" Bảo An chia sẻ áp lực khi trưởng thành (Video: Cẩm Tiên).

Cái bóng quá lớn của "em bé triệu view"

Biệt danh "em bé triệu view" có gây áp lực cho Bảo An khi trưởng thành?

- Em rất biết ơn khán giả đã yêu thương và gọi em là "em bé triệu view". Thỉnh thoảng em cũng cảm thấy áp lực vì danh hiệu này, nhưng đó cũng là thành tựu mà em rất hạnh phúc khi đạt được.

Nhưng em mong là những sản phẩm sau này cũng sẽ được khán giả đón nhận và đạt được nhiều lượt xem như lúc em còn bé.

Được nhiều người biết đến khi còn nhỏ, Bảo An "nếm trải" việc nổi tiếng sớm như thế nào?

- Từ nhỏ em đã thích ca hát và xin ba mẹ cho làm MV. Nhờ tham gia Đồ Rê Mí, em được nhiều người biết đến, nhưng lúc đó em còn nhỏ và vô tư.

Bây giờ, khi em lớn, em cảm thấy mình phải chuyển sang một dòng nhạc mới. Em không thể hát dòng nhạc thiếu nhi nữa. Bây giờ có rất nhiều bạn cùng độ tuổi, nhiều anh chị lớn hơn ra mắt rất nhiều ca khúc hay, đó mới là điều áp lực với em.

Một số sao nhí từng rơi vào hoàn cảnh bị gia đình ép chạy show, trở thành trụ cột kinh tế. Bảo An thì sao?

- Em ít thời gian vui chơi hơn các bạn, nhưng mỗi khi đi diễn, em lại được đặt chân đến những thành phố mới, có cơ hội khám phá nhiều điều hơn. Nên em thấy mình được nhiều hơn mất.

Có đôi lúc em cũng hơi buồn một chút, vì đa số dịp sinh nhật của mình, em đều đi diễn. Có nhiều năm, em phải ăn sinh nhật muộn hơn. Tuy nhiên, em cũng thấy sinh nhật có thể tổ chức sau, em thích được biểu diễn cho khán giả xem hơn.

Việc bị ép chạy show có thể tùy hoàn cảnh mỗi người. Riêng em thì không có tình trạng đó, bởi vì em thật sự thích nghệ thuật, nên ba mẹ luôn ủng hộ và đưa em đi diễn. Mỗi lần đi diễn, em được gặp các anh chị trong Đồ Rê Mí và quý vị khán giả luôn dành nhiều tình yêu thương cho em nên không có chuyện ép em "chạy show".

Nhiều sao nhí khi trưởng thành không còn giữ được sức hút như lúc nhỏ. Điều đó có khiến Bảo An chạnh lòng?

- Em không thể nào bé mãi được. Khi em còn nhỏ, khán giả của em là những em bé. Bây giờ em lớn rồi, chắc chắn đối tượng khán giả của em sẽ phải thay đổi theo thời gian.

Nhưng em cũng mong khán giả sẽ thay đổi cách nhìn và chấp nhận bây giờ em đã là một Bảo An trưởng thành. Và em mong khán giả sẽ ủng hộ cả "Bảo An lớn" lẫn "bé Bảo An" ngày trước.

Hành trình trưởng thành

Người ta thường ví tuổi dậy thì là tuổi nổi loạn. Bảo An trong giai đoạn đó như thế nào?

- Em nghĩ cũng có. Em nhớ mẹ có bảo rằng tính khí của em khi đó rất kỳ cục và luôn dở dở ương ương. Em cũng thấy mình dễ nóng tính và nhạy cảm hơn bình thường.

Trong khoảng thời gian đó, mẹ cũng bảo rằng rất khó để nói chuyện được với em bởi em cứ ngang ngang. Nhưng mà bây giờ em đã 18 tuổi rồi, em đã qua giai đoạn đó và trở lại bình thường. Em hết ngang rồi (cười)!

Gần đây, câu chuyện của Justin Bieber khiến nhiều người xót xa về những mặt trái của ngành giải trí. Bảo An có gặp trường hợp tương tự?

- Ba mẹ đồng hành cùng em 100% trong cả công việc lẫn học tập. Có lẽ vì vậy mà em may mắn không gặp những trường hợp như anh Justin Bieber.

Em cũng không nghĩ việc ba mẹ luôn bên cạnh sẽ khiến mình mất tự do, bởi vì em cũng chỉ mới 18 tuổi, em thấy mình vẫn còn bé. Khi có ba mẹ che chở, chỉ dẫn, em sẽ tránh được việc mắc những sai lầm không đáng có và cho em một định hướng tốt nhất.

Trong âm nhạc, ai là nguồn cảm hứng của Bảo An?

- Em thần tượng nhóm Blackpink, đặc biệt là chị Jennie. Ngoài ra, em cũng rất thần tượng chị Taylor Swift và chị Billie Eilish. Em thấy các chị rất tài năng và sáng tác nhiều bài hát hay.

Ví dụ như chị Billie Eilish, năm 2020 khi chỉ mới 19 tuổi, chị ấy đã nhận được 5 giải Grammy cùng lúc. Em thấy thật sự đây là một tài năng hiếm có. Cho nên, em cũng muốn được một phần như các chị. Em cũng có học theo các chị như tự sáng tác những bài hát cho riêng mình...

"Tình đầu" trắc trở

Gần đây, Bảo An ra mắt ca khúc "Tình đầu". Quá trình sáng tác bài hát mới của Bảo An có gì đặc biệt?

- "Tình đầu" của em thật sự rất trắc trở. Em phải thu âm nhiều lần. Khoảng thời gian đó em lại đang ôn thi lớp 12 nên thấy cực kỳ trắc trở luôn.

Sau khi thu xong, bắt đầu quay MV, em cũng gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như hôm em quay, trời mưa rất lớn và liên tục, nên không kịp tiến độ. Mọi người lại mất thêm một ngày quay bổ sung mới hoàn thành.

Từ lúc lên ý tưởng cho đến khi MV hoàn thành phải mất đến 2 tháng. Tuy nhiên, đây là món quà ba mẹ tặng em tuổi 18 nên em thấy rất ý nghĩa.

"Tình đầu" có phải là cảm xúc của Bảo An về một ai đó?

- Thật ra em cũng không có ẩn ý gì đâu, chỉ vì em không nghĩ ra được tên bài hát. Em có thể sáng tác nhưng em luôn gặp khó khăn khi phải đặt tên cho bài hát của mình. Thậm chí đến lúc đi thu âm, các anh ở phòng thu còn phải hỏi lại tên bài hát và toàn ghi tên bản thu là "Bài mới Bảo An" thôi.

Còn những bài hát của em, em đều tìm cảm hứng từ những quyển tiểu thuyết mà em đọc. Em cũng rất thích xem phim. Mỗi lần xem xong em đều bị cuốn theo cảm xúc của phim. Nhưng mỗi lần như vậy, em lại có thêm ý tưởng để sáng tác những ca khúc mới.

Về tình yêu, bản thân em thấy giờ em vẫn quan trọng chuyện học hơn cả. Bởi vì, lên đại học em phải bận rộn hơn rất nhiều.

Vậy còn tin đồn tình cảm với Gia Khiêm thì sao?

- Em và anh Gia Khiêm là bạn bè từ nhỏ đến lớn. Tụi em chơi cùng nhau từ hồi em học lớp 5 đến bây giờ cũng đã 8 năm rồi. Tụi em chơi chung rất hợp tính và hay ra chung sản phẩm nên chỉ là những người bạn hợp ý và thân thiết thôi.

Còn về sản phẩm kết hợp thì cũng tùy vào lịch trình của cả hai nên gần đây tụi em cũng không có sản phẩm chung. Nhưng biết đâu trong tương lai, khi tụi em có những ý tưởng chung thì sẽ lại kết hợp cùng ra bài hát mới.

Vậy người yêu lý tưởng trong mắt Bảo An là thế nào?

- Em cực kỳ thích Vương Hạc Đệ và bộ phim "Dĩ ái vi doanh". Trước đây em từng đọc truyện, đến khi có phim, lại là Vương Hạc Đệ đóng nữa nên em cực kỳ thích. Em muốn mẫu người lý tưởng của em là Vương Hạc Đệ. Nhưng vậy chắc chắn là khó rồi (cười).

Khi việc học bận rộn, Bảo An cân bằng giữa học tập và đam mê âm nhạc như thế nào?

- Rất may là giờ diễn của em đều ít khi vướng vào giờ học trên trường. Em vẫn tập trung cho việc học ở trường hơn cả, sau đó là những giờ học hát, học piano, có thời gian rảnh em mới xếp lịch đi biểu diễn.

Cách đây một tuần, hầu như em phải ở lại trường từ sáng đến tối vì em nằm trong các câu lạc bộ biểu diễn của trường. Những ngày đó, em vừa có lịch tập tiết mục, vừa phải làm bài tập nhóm. Bây giờ em mới được nghỉ khoảng 1 tuần để ôn thi cuối kỳ.

Vì sao Bảo An chọn ngành Quản trị kinh doanh mà không phải là một ngành liên quan đến năng khiếu sẵn có?

- Em thấy những môn nghệ thuật mình đã được học từ khi còn bé đến giờ. Các môn như hát, đàn em có thể linh hoạt giờ giấc khi có thể học thêm ở ngoài. Em cũng muốn mình có thêm một nghề tay trái nên chọn học quản trị kinh doanh.

Em cũng có những sáng tác mới, hy vọng sẽ sớm cho ra mắt. Mong khán giả sẽ luôn ủng hộ bé Bảo An lẫn Ruby Bảo An hiện tại.

Cảm ơn những chia sẻ của Bảo An!

Nguyễn Ngọc Bảo An (SN 2006) từng đoạt giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất và Thí sinh ấn tượng nhất trong chương trình Đồ Rê Mí 2011. Từ dấu mốc này, cô bé dần trở thành một ca sĩ nhí quen thuộc, chiếm cảm tình khán giả với MV "Xúc xắc xúc xẻ" - MV nhạc Việt đầu tiên chạm mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube và lượt xem vẫn còn tiếp tục tăng. Bảo An còn được yêu thích qua các bài hát "Bé chút chít", "Mẹ ơi tại sao" và nhiều vai diễn trong các phim như "Cục nợ của cha", "Thời hoa dại", "Cưới chạy kịp xuân", "Nhà chung"... Ngoài ra, cô từng góp mặt trong các chương trình nổi tiếng như "Gương mặt thân quen nhí" (2014) và "Giọng hát Việt nhí".

Ảnh: Cẩm Tiên

Video: Cẩm Tiên