"Cách em 1 milimet" lộ diện dàn diễn viên nổi danh vào vai nhân vật khi lớn

Bộ phim "Cách em 1 milimet" đang được khán giả truyền hình yêu thích.

Bộ phim truyền hình Cách em 1 milimet (đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương) đang ở giai đoạn cao trào, hấp dẫn khán giả. Đáng chú ý, các nhân vật thiếu nhi được yêu thích chỉ còn lên sóng trong một vài tập phim, sắp được thay thế bằng những diễn viên trưởng thành, nổi tiếng.

Cùng với sự háo hức chờ đón nội dung mới, khán giả cũng thảo luận rất nhiều về sự giống và khác giữa hình ảnh các diễn viên “phiên bản nhí” và “phiên bản lớn”.

Thục Phương vai Tú (khi bé) và Quỳnh Châu vai Tú (khi lớn)

Ali Thục Phương vai Tú khi bé (bên trái) và Quỳnh Châu vai Tú khi lớn (bên phải).

Nếu như diễn viên Ali Thục Phương chiếm trọn trái tim khán giả bằng nét diễn tinh nghịch, ánh mắt sáng rỡ và giọng nói đanh thép của một “thủ lĩnh” nhí, thì diễn viên Quỳnh Châu là phiên bản có sự chín chắn hơn.

Hình ảnh Tú trưởng thành - một nữ giám đốc năng động, mạnh mẽ, không ngại đối diện thử thách, khiến nhiều khán giả xúc động khi nhớ lại cô bé ngày nào dám đứng ra bảo vệ “đại bản doanh”.

Khán giả bình luận rằng: “Tú lớn lên đúng như mình tưởng tượng hồi nhỏ, mạnh mẽ, quyết đoán và vẫn rất ấm áp”; “Nhìn Quỳnh Châu mà thấy hình bóng Thục Phương ngày bé, từ ánh mắt đến nụ cười, đều giữ được tinh thần "thủ lĩnh" của Làng Mây”; “Cảm giác như cô bé Tú ngày xưa vừa bước ra khỏi màn ảnh và trưởng thành cùng khán giả"...

Gia Long vai Bách khi bé và Huỳnh Anh vai Bách khi lớn

Gia Long vai Bách khi bé (bên trái), Huỳnh Anh vai Bách khi lớn (bên phải).

Gia Long, với đôi mắt hiền và gương mặt sáng, từng khiến khán giả yêu mến bởi hình ảnh một “cậu bạn nhà bên” điềm đạm, chăm học và hết lòng vì bạn bè. Khi trưởng thành, nhân vật này do Huỳnh Anh đảm nhận.

Nam diễn viên Huỳnh Anh được khán giả nhận xét có nét trí thức, điển trai, phù hợp với nhân vật Bách khi lớn.

Khán giả nhận xét rằng: “Huỳnh Anh có ánh mắt hiền, giống với Bách, người mà Tú luôn ngưỡng mộ”; “Cặp diễn viên Gia Long - Huỳnh Anh giống nhau đến ngỡ ngàng, từ khuôn mặt đến khí chất”...

Khán giả dự đoán tuyến tình cảm của 2 nhân vật Tú và Bách khi trưởng thành sẽ là điểm nhấn cảm xúc của bộ phim trong thời gian tới.

Trang Mây vai Ngân khi bé và Huyền Lizzie vai Ngân khi lớn

Trang Mây vai Ngân khi bé (bên trái) và Huyền Lizzie vai Ngân khi lớn (bên phải).

Trang Mây từng hóa thân vào vai Ngân, chị gái Bách, với nét diễn nhẹ nhàng, nữ tính. Khi trưởng thành, vai này được giao cho Huyền Lizzie, người được nhận xét có ngoại hình và thần thái rất giống Trang Mây.

Khán giả cho rằng: “Quỳnh Trang và Huyền Lizzie giống nhau kỳ lạ, từ ánh mắt đến nụ cười. Cảm giác Ngân lớn lên vẫn là cô gái ấy, chỉ trưởng thành hơn thôi”; “Ngân hồi nhỏ đã dịu dàng, còn Huyền Lizzie lại mang nét đằm thắm và buồn man mác, rất hợp với hình ảnh người phụ nữ có quá khứ sâu kín, mong Viễn và Ngân sẽ có một kết thúc đẹp”...

Vai Ngân của Huyền Lizzie được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều lớp cảm xúc, vừa là ký ức của mối tình đầu, vừa là nhân vật chứng kiến sự thay đổi của tất cả những đứa trẻ Làng Mây sau 20 năm xa cách.

Sơn Tùng vai Viễn khi bé và Hà Việt Dũng vai Viễn khi lớn

Sơn Tùng vai Viễn khi bé (bên trái) và Hà Việt Dũng vai Viễn khi lớn (bên phải).

Sơn Tùng trong vai Viễn (khi bé) từng khiến khán giả xúc động bởi tình cảm trong sáng dành cho Ngân. Ở phần phim mới, nhân vật này do Hà Việt Dũng thủ vai.

Khán giả chia sẻ rằng: “Viễn lớn lên đúng kiểu người từng trải, trầm lặng nhưng đầy trách nhiệm”; “Hà Việt Dũng giữ được sự ấm áp của Viễn ngày nhỏ, nhưng nhìn cuốn hút, đàn ông hơn”; “Viễn năm 17 tuổi nhìn mảnh khảnh, còn Viễn khi trưởng thành trông cao ráo, đẹp trai quá"...

Minh Xíu vai Đình Đức khi bé và Trọng Lân vai Đình Đức khi lớn

Minh Xíu vai Đình Đức khi bé và Trọng Lân vai Đình Đức khi lớn chung một khung hình.

Cậu bé Minh Xíu từng là “cây hài” của nhóm trẻ Làng Mây, với tính cách tinh nghịch, nhưng chân thành. Phiên bản trưởng thành của Đức do Trọng Lân đảm nhận.

Khán giả nhận xét: “Trọng Lân diễn mấy vai hài hước rất duyên, mà lại có nét tinh nghịch giống Minh Xíu lắm”; “Đức lớn lên chắc vẫn là người biết quan tâm, chỉ là tình cảm dành cho Tú có còn như xưa không?”...

Đức Phong vai Biên khi bé và Hoàng Long vai Biên khi lớn

Đức Phong vai Biên khi bé (bên trái) và Hoàng Long vai Biên khi lớn (bên phải).

Diễn viên nhí Đức Phong từng tạo dấu ấn với vai Biên, cậu bé mồ côi sống cùng bà, chăm chỉ, sống tình cảm và trung thành với bạn bè. Khi trưởng thành, Hoàng Long (nam diễn viên đóng vai Sen của phim điện ảnh Mưa đỏ) tiếp nối vai này.

Khán giả nhận xét: “Hoàng Long có ngoại hình khác với Đức Phong, nhưng ánh mắt rất giống"; “Hoàng Long có phong thái trầm tĩnh, có chiều sâu, rất hợp với nhân vật từng chịu nhiều mất mát như Biên”...

Gia Bảo vai Chiến "đo" khi bé và Mạnh Dũng vai Chiến "đo" khi lớn

Gia Bảo vai Chiến "đo" khi bé (bên trái) và Mạnh Dũng vai Chiến "đo" khi lớn (bên phải).

Diễn viên nhí Bùi Nguyên Gia Bảo (Muối Dubai) được nhiều khán giả yêu quý khi vào vai Chiến "đo" Ngay từ tập đầu tiên, nhân vật Chiến "đo" đã khiến khán giả bật cười với ngoại hình mũm mĩm, tinh nghịch và những màn "khịa" rất đời với nhóm Đại bản doanh của Thị Tú.

Vai Chiến "đo" khi lớn do diễn viên Mạnh Dũng thủ vai. Các khán giả nhận xét rằng hai diễn viên có nhiều nét tương đồng về ngoại hình và kỳ vọng sẽ tiếp tục được xem những tình huống hài hước, câu thoại thú vị từ nhân vật Chiến "đo".

Khánh Chi vai Thư khi bé và Kiều My vai Thư khi lớn

Khánh Chi vai Thư khi bé (bên trái) và Kiều My vai Thư khi lớn (bên phải).

Diễn viên Khánh Chi vào vai Thư hoạt bát khi bé. Khi trưởng thành, vai Thư sẽ được diễn viên Kiều My thủ vai.

Ngoại hình của Chi và Thư không quá giống nhau nhưng đều là những cô gái xinh xắn. Khán giả bình luận: “Kiều My có thần thái sắc sảo, nhìn là thấy Thư "ống bơ" đã lớn và thành công trong xã hội”.

Khán giả cho rằng, đa phần dàn diễn viên Cách em 1 milimet có ngoại hình phù hợp với phiên bản nhân vật khi còn bé, đồng thời kỳ vọng các diễn viên có thực lực và tên tuổi khi vào phim sẽ mang đến nhiều cảm xúc.

Cách em 1 milimet là bộ phim kể về câu chuyện tình bạn của nhóm trẻ ở Làng Mây, nơi Tú, một cô bé hiếu động, yêu sự công bằng, luôn mong muốn bảo vệ lãnh thổ cũng như thần dân của "đại bản doanh" mà cô bé lập nên. Đại bản doanh ấy có Bách, cậu bé nhà bên học giỏi, ngoan ngoãn; có Thư "ống bơ" với khả năng tính tiền nổi bật; có Biên cậu bé mồ côi vô cùng tình cảm chăm chỉ và khéo tay; có Đức đáng yêu, nghịch ngợm, hâm mộ Tú vô vàn. Và ở đó còn có Quyên, chị gái Đức, cô bé xinh xắn, đáng yêu, được cả nhóm coi như một thiên thần yếu ớt cần bảo vệ vì mắc bệnh tim bẩm sinh. Đám trẻ đã có một tuổi thơ rực rỡ, tươi sáng, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc sâu lắng của tình bạn. Trong nhóm, dần hình thành một tam giác nhỏ thú vị, khi Đức luôn là cái đuôi nhỏ của Tú, còn Tú là cái đuôi nhỏ của Bách. Tú tuyên bố lớn lên sẽ lấy Bách làm chồng. Cùng với thơ ấu của nhóm bạn nhỏ, còn có câu chuyện mối tình đầu chớm nở của Viễn, anh trai Tú và Ngân, chị gái Bách. Cặp đôi láng giềng giỏi giang nhưng thường xuyên khắc khẩu này, tạo nên ký ức đẹp về những rung động đầu đời. Nhưng rồi chẳng có gì tồn tại mãi mãi, biến cố ập đến khiến những đứa trẻ phải xa nhau và có cuộc đời của riêng mình. Tuổi thơ tươi đẹp và 1 bí mật bị ẩn giấu trở thành một phần ký ức của mỗi người... Phim đang phát sóng trên VTV vào tối thứ 5 và thứ 6 hằng tuần.

Ảnh: VTV, Facebook nhân vật