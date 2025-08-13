Ba ngôi sao Trung Quốc so kè vóc dáng trong bộ vest của nhà thiết kế Việt

Nhà thiết kế Trần Hùng khiến cộng đồng thời trang xôn xao khi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh các nam minh tinh hàng đầu Trung Quốc là Lý Hiện, Trần Lập Nông, Vương Tinh Việt, diện một mẫu thiết kế của anh để dự các sự kiện khác nhau.

Đây là dấu ấn mới của một thương hiệu Việt Nam trên thị trường thời trang của đất nước tỷ dân.

Bộ trang phục có phong cách all-black (toàn màu đen) đầy nam tính, kết hợp áo vest dáng suông với quần ống rộng. Điểm nhấn là họa tiết hoa anh túc, được đính thủ công từ lụa tơ tằm Việt Nam, mang đến sự mềm mại giữa tổng thể mạnh mẽ.

Theo nhà thiết kế Trần Hùng, trang phục này từng ra mắt tại London Fashion Week (Tuần lễ thời trang London) vào tháng 9/2024. "Stylist của các nghệ sĩ đã liên hệ trực tiếp với chúng tôi để hợp tác tạo hình cho nghệ sĩ, với yêu cầu giữ nguyên tinh thần thiết kế nhưng điều chỉnh phom dáng theo số đo cá nhân", nhà thiết kế Trần Hùng cho hay.

Lý Hiện (SN 1991) là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên mặc thiết kế này, khi anh xuất hiện trong video quảng bá cho phim Cẩm tú phương hoa, phần tiếp theo của phim Quốc sắc phương hoa.

Anh là cựu sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nổi tiếng với phong cách thời trang hiện đại và giữ vai trò đại diện cho nhiều thương hiệu lớn.

Anh từng lọt top 20 diễn viên xuất sắc nhất Trung Quốc (2015-2017). Tại Việt Nam, vai diễn của Lý Hiện được khán giả biết tới nhiều nhất là nam chính Tạ Chi Dao trong phim Đi đến nơi có gió. Trong bộ phim này, anh đóng cặp cùng nữ diễn viên Lưu Diệc Phi, cặp đôi diễn xuất ăn ý, tạo được tiếng vang toàn châu Á.

Vương Tinh Việt mặc bộ vest này trong sự kiện giao lưu với khán giả của phim Định phong ba. Với chiều cao 1m84 và vẻ ngoài điển trai, Vương Tinh Việt khiến bộ trang phục trở nên nổi bật. Tinh Việt cũng là diễn viên có được rất nhiều tài nguyên ở lĩnh vực thời trang.

Vương Tinh Việt (SN 2002), là cựu sinh viên của Học viện Hý kịch Trung ương. Anh được biết đến với vai phản diện Lưu Tử Hành trong Châu sinh như cố và vai Trọng Khê Ngọ trong Vi hữu ám hương lai. Ngoài ra, Vương Tinh Việt còn góp mặt trong các phim như: Mặc vũ vân gian và Ninh an như mộng.

Ca sĩ Trần Lập Nông chọn bộ trang phục này để tham gia buổi hòa nhạc của ca sĩ Hàn Hồng.

Trần Lập Nông (SN 2000) gây ấn tượng khi giành vị trí thứ hai tại chương trình Idol Produce 2018, sau đó ra mắt trong nhóm Nine Percent cùng Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa. Anh cũng tham gia diễn xuất trong Xích hồ thư sinh cùng Lý Hiện, mang về giải “Diễn viên điện ảnh vượt trội” tại Tinh Quang Đại Thưởng 2020.

Đây không phải lần đầu tiên thiết kế trang phục của nhà mốt Việt Nam được các ngôi sao Hoa ngữ lựa chọn. Tuy nhiên, một bộ trang phục nhận được sự ưu ái đồng thời của các ngôi sao như bộ vest này là không thường thấy. Dẫu vậy, thật khó có thể phân định, trong số 3 minh tinh này, ai là người mặc đẹp nhất.

Ảnh: Nhân vật cung cấp