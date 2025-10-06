Sau hôn lễ đình đám, Selena Gomez chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên trang cá nhân và nhận về hàng triệu lượt “thả tim” từ những người theo dõi.

Đặc biệt, diện mạo như “công chúa bước ra từ cổ tích” của Selena Gomez được người hâm mộ cũng như giới thời trang đánh giá rất cao.

Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại trong đời, Selena Gomez chọn 3 chiếc váy cưới đều đến từ nhà mốt danh tiếng Ralph Lauren. Chú rể Benny Blanco cũng mặc bộ cánh của thương hiệu này.

Selena Gomez chọn váy cưới satin cổ yếm của Ralph Lauren cho hôn lễ (Ảnh: Vogue).

Dù Selena Gomez từ chối tiết lộ giá của những chiếc váy cưới, các chuyên gia của tờ Elle ước tính, chi phí mỗi chiếc váy có thể lên tới hàng triệu USD.

Selena Gomez bắt đầu buổi lễ với chiếc váy cưới satin cổ yếm thuộc bộ sưu tập của Ralph Lauren. Phần thân váy được may thủ công, hở lưng và dáng dài chấm đất thanh lịch.

Tuy chiếc váy khá đơn giản về kiểu dáng, các chuyên gia thời trang nhận định, trang phục được may hoàn toàn bằng tay rất tinh tế và khẳng định đẳng cấp của người mặc.

Bộ váy thứ hai của ngôi sao người Mỹ là chiếc váy ren họa tiết hoa lá tinh xảo lộng lẫy với 300 bông hoa được thêu thủ công. Chỉ riêng chiếc váy này đã mất hàng tuần (nếu không muốn nói là hàng tháng) công sức từ xưởng may của Ralph Lauren.

Điều đặc biệt của chiếc váy là chi tiết khoe tình yêu của Selena Gomez - Benny Blanco - họa tiết ren trái tim có lồng chữ S+B (viết tắt tên của Selena và Benny) được làm riêng cho cặp đôi.

Chiếc váy thứ 2 của nhà mốt Ralph Lauren được Selena Gomez diện trong hôn lễ (Ảnh: Instagram).

Điểm nhấn của chiếc váy là họa tiết ren trái tim có lồng chữ S+B (tên cô dâu và chú rể) được thêu trên váy (Ảnh: Vogue).

Tại buổi tiệc sau lễ cưới chính, Selena diện váy cưới kiểu dáng xòe bồng bềnh được may bằng nhiều lớp voan, lụa và vải lanh. Các chuyên gia nhận định, chiếc váy trông khá đơn giản nhưng vẫn khẳng định phong cách thẩm mỹ đặc trưng của nhà mốt Ralph Lauren.

Theo Elle, những thiết kế váy cưới của Ralph Lauren thường có giá khởi điểm khoảng 100.000 USD và có thể tăng cao đáng kể tùy thuộc vào chất liệu, công đoạn may đo và tính độc quyền.

Cả 3 chiếc váy cưới của Selena đều được may đo riêng, thêu tinh xảo với những điểm nhấn cá nhân hóa nên tổng chi phí cho những chiếc váy này có thể cao gấp đôi hoặc gấp ba so với giá trung bình.

Chiếc váy cưới thứ 3 của cô dâu Selena Gomez cũng thuộc bộ sưu tập của nhà mốt Ralph Lauren (Ảnh: Vogue).

Để tạo nên vẻ hoàn hảo cho trang phục cưới, Selena Gomez chi không ít tiền cho trang sức cưới. Cả cô dâu và chú rể cùng đeo trang sức kim cương trị giá hàng triệu USD.

Trên tay trái, nữ ca sĩ đeo nhẫn cưới cạnh nhẫn đính hôn cắt kiểu marquise do Katherine Theofilos Claster và Stephanie Theofilos của Abril Barret thiết kế. Cô còn đeo thêm 2 chiếc nhẫn bên tay phải.

Selena Gomez chọn hoa tai bạch kim gắn kim cương cắt hình bầu dục lớn của Tiffany & Co. Bộ trang sức của cô có tổng trọng lượng 12 carat.

Selena Gomez vốn nổi tiếng với trang sức thảm đỏ xa xỉ. Những lựa chọn của cô thường mang hơi hướng cổ điển, đến từ những thương hiệu lớn như Bulgari, Tiffany & Co., Boucheron, giống phong cách cô diện trong đám cưới.

Trang sức cưới của chú rể Blanco và cô dâu Selena (Ảnh: Instagram).

Nhẫn cưới của chú rể Blanco là nhẫn vàng trơn truyền thống, đính một viên đá aquamarine tượng trưng sinh nhật của Blanco, một viên ruby thể hiện ngày sinh của vợ.

Blanco chọn đồng hồ kim cương Ashoka của Jacob & Co do thợ kim hoàn William Goldberg thực hiện theo yêu cầu riêng cho ngày trọng đại.

Ngoài ra, anh còn đeo 2 vòng tay tennis cỡ lớn đồng thương hiệu, đính kim cương cắt kiểu emerald nặng 29,03 carat. Tổng giá trị của 2 chiếc vòng ước tính gần 1,3 triệu USD.

Các chuyên gia của Vogue cho rằng, Selena Gomez đã biến thời trang cưới của mình thành khoảnh khắc “có một không hai”, đồng thời là một cách xây dựng thương hiệu riêng.

Hôn lễ của Selena Gomez và Benny Blanco được tổ chức tại một điền trang tư nhân được bao quanh với cây cối xanh tươi, nằm trên vách đá có tầm nhìn ra Thái Bình Dương thuộc thành phố Santa Barbara, California (Mỹ), cuối tháng 9 vừa rồi.

Lễ đường được trang trí tối giản, gồm các chữ S, B và hoa khô - tượng trưng cho tình yêu gắn bó, sự trong sáng và cam kết của cô dâu và chú rể. Được biết, vợ chồng Selena chi tới 300.000 USD để đảm bảo an toàn và sự riêng tư cho hôn lễ.