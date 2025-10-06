NSƯT Kim Tuyến 17 năm sau đổ vỡ hôn nhân: "Nỗi sợ lớn hơn là yêu ai đó"

Ở tuổi 38, sau 20 năm theo nghề, Kim Tuyến nhìn lại hành trình của mình với nhiều thăng trầm - từ cuộc hôn nhân sớm tan vỡ, những năm tháng một mình nuôi con - đến khi chạm tới danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).

Chia sẻ trong chương trình The Khang Show phát sóng mới đây, Kim Tuyến nói rằng, mỗi giai đoạn trong đời đều là một bài học lớn giúp mình trở nên vững vàng và biết trân trọng hiện tại.

NSƯT Kim Tuyến trong chương trình "The Khang Show" (Ảnh: Chụp màn hình).

Kim Tuyến sinh năm 1987 tại TPHCM, bén duyên với nghệ thuật từ khi còn rất trẻ. Năm 16 tuổi, cô làm người mẫu quảng cáo, sở hữu ngoại hình nổi bật cùng chiều cao 1,72m.

Một lần tham gia buổi casting (thử vai) cho bộ phim quảng cáo mới, cô được yêu cầu thể hiện một năng khiếu gì đó và Kim Tuyến liền chọn kể chuyện cười. Điều này giúp cô gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo. Ngày hôm sau, cô nhận được thông báo mình trúng tuyển.

Ít lâu sau, Kim Tuyến được mời dự thi chương trình Phụ nữ thế kỷ 21, sân chơi truyền hình thực tế quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng thời đó như: Lã Thanh Huyền, Hà Hương, Á hậu Ngọc Lan…

Với vẻ đẹp thanh tú và lối ứng xử duyên dáng, cô giành Giải nhì chung cuộc - cột mốc đưa tên tuổi Kim Tuyến đến gần hơn với công chúng.

Từ một cô gái bình thường bước vào thế giới showbiz, Kim Tuyến thừa nhận là “nghề đã chọn người” bởi cô từng mơ ước trở thành nhân viên văn phòng.

Song, mọi công việc mà cô từng trải qua, từ những ngày đầu đến nay, đều gắn bó với diễn xuất.

Không được đào tạo chuyên nghiệp, Kim Tuyến phải tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi và rèn luyện trước gương từng ánh mắt, nụ cười, từng cách biểu đạt cảm xúc.

“Cũng vì thế, tôi chưa bao giờ có khoảng trống để nghĩ xem mình có thể làm công việc nào khác ngoài nghệ thuật”, NSƯT Kim Tuyến chia sẻ trong chương trình.

Nhan sắc xinh đẹp của Kim Tuyến ở tuổi U40 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thành công đến sớm, nhưng đời sống riêng của nữ diễn viên lại không êm đềm. Năm 19 tuổi, Kim Tuyến kết hôn với một doanh nhân làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nhờ sự vun vén của 2 bên gia đình.

Kim Tuyến cho biết khi được gia đình giới thiệu, cô nghĩ đó là cơ hội để có một mái ấm cho riêng mình nên đồng ý.

Cuộc hôn nhân diễn ra chỉ sau vài tháng hẹn hò, khi tình cảm chưa đủ sâu sắc. Nữ diễn viên thừa nhận lúc ấy còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn để hiểu hết ý nghĩa của hôn nhân.

Cô tiếc vì đã bước vào cuộc sống gia đình chỉ bằng những hình dung về hạnh phúc, xuất phát từ tuổi thơ thiếu sự gần gũi của cha mẹ.

Chính sự non nớt, thiếu kiến thức và trải nghiệm khiến cô gặp nhiều va vấp, trở ngại, cuối cùng cuộc hôn nhân sớm kết thúc.

"Nhiều người đồn tôi lấy chồng sớm vì có bầu, nhưng không phải vậy. Từ nhỏ, tôi ở nhà với bảo mẫu do bố mẹ đi làm suốt, nên thường tưởng tượng cảnh cả nhà cùng đi chơi", Kim Tuyến tâm sự.

Khi quyết định ly hôn, vào 2 năm sau, Kim Tuyến không nhận được sự ủng hộ của bố mẹ nên lựa chọn một mình nuôi con khi bé mới vài tháng tuổi.

Thời điểm đó, chồng cũ của cô cũng gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế năm 2008.

“Nếu khi ấy tôi không thể tự xoay xở, có lẽ đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh ấy. Nhưng may mắn là tôi đã có thể lo cho con bằng chính đôi tay của mình, cho đến hôm nay”, nữ diễn viên trải lòng.

Để cân bằng giữa công việc và việc làm mẹ, Kim Tuyến thuê người trông con, tranh thủ thời gian tập trung đóng phim. Khi ấy, phim truyền hình Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển sôi động, nhiều dự án liên tục được khởi quay.

Ở tuổi 21, trẻ trung và tràn đầy năng lượng, Kim Tuyến được các đạo diễn tin tưởng giao nhiều vai chính, nhờ đó cô có được nguồn thu nhập ổn định để lo cho con và gây dựng lại cuộc sống.

Kim Tuyến bộc bạch: “Có những ngày tôi quay từ sáng sớm đến tận khuya, trở về nhà chỉ kịp nhìn con ngủ rồi lại đi làm. Tôi tiếc vì không thể ở bên con nhiều hơn, nhưng khi ấy không còn lựa chọn nào khác”.

Dù một mình gánh vác mọi thứ, Kim Tuyến vẫn cố gắng mang đến cho con điều kiện sống tốt nhất, cho con học trường quốc tế và không để con cảm thấy thiếu thốn tình thương.

Sau khi hôn nhân tan vỡ, cô dành trọn tâm sức cho công việc, không ngại thử thách mình ở những vai diễn nặng tâm lý, phức tạp, thậm chí đầy nước mắt.

Kim Tuyến coi đó là cách để khẳng định bản thân và nuôi dưỡng niềm đam mê nghề nghiệp.

Kim Tuyến chia sẻ rằng, cô sợ yêu ai đó sẽ không thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vì bận rộn với công việc, Kim Tuyến gần như gác lại chuyện tình cảm. Cô cho rằng bản thân chưa sẵn sàng để làm bạn gái hay làm vợ khi mọi tâm sức vẫn dành cho nghệ thuật.

“Đôi khi tôi cũng thấy cô đơn khi nhìn người khác hạnh phúc, nhưng cảm giác đó qua nhanh. Nỗi sợ lớn hơn cả là nếu yêu ai đó, tôi sẽ không thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp”, Kim Tuyến bộc bạch.

Diễn viên Chuyện tình đảo ngọc từng chia sẻ rằng, với cô, chuyện tình cảm phụ thuộc vào chữ duyên. Đến thời điểm nào đó, bản thân sẵn sàng cho một mối quan hệ thì người ấy sẽ xuất hiện.

Cô không đặt kế hoạch mình phải có người yêu. Những gì đang đến thì mình làm tốt, để nó dẫn mình đến một cái tốt khác.

“Có thể bây giờ tôi không dành cho tình yêu nhưng biết đâu vài tháng sau tôi kết hôn. Chuyện đó không phải tôi chưa chín chắn mà cuộc sống luôn là món quà bất ngờ mỗi ngày", Kim Tuyến nói.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Kim Tuyến giành hàng loạt giải thưởng như: Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình tại Cánh diều vàng 2009 với Chuyện tình đảo ngọc; Nữ diễn viên chính xuất sắc của Ngôi sao xanh năm 2014 (do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn); Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình tại Cánh diều vàng 2016 với Tuổi thanh xuân; Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình tại Cánh diều vàng 2018 với Mộng phù hoa.

Cô trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, nổi bật với phong cách diễn tinh tế, chiều sâu nội tâm và khả năng hóa thân linh hoạt ở nhiều thể loại.

Nhắc đến vai diễn đáng nhớ, Kim Tuyến chọn vai Ba Trang trong Mộng phù hoa - nhân vật kỹ nữ xinh đẹp nhưng có số phận truân chuyên.

Trước đó, trong một cuộc trò chuyện với báo chí, Kim Tuyến từng thừa nhận Mộng phù hoa là bộ phim có nhiều cảnh nóng nhất trong sự nghiệp của mình.

Chính từ vai diễn này, cô được khán giả gắn cho biệt danh “nữ hoàng cảnh nóng” - dù bản thân chỉ xem đó là sự hy sinh cần thiết - để nhân vật trở nên chân thực và sống động hơn.

Sự hết mình cho nghệ thuật cũng khiến Kim Tuyến từng đánh đổi chuyện riêng. Sau Mộng phù hoa, cô và bạn trai chia tay vì những cảnh nóng trong phim. Dù vậy, nữ diễn viên không oán trách.

Những nỗ lực không ngừng đã giúp Kim Tuyến đạt danh hiệu NSƯT vào năm 2024 - phần thưởng cô xem như động lực để tiếp tục cống hiến, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm cho lớp diễn viên trẻ.

Cô nói về cảm giác đầu tiên khi nhận danh hiệu cao quý này là vui mừng xen lẫn áp lực: “Nhờ được phong tặng, tôi cảm thấy con đường nghệ thuật của mình rõ ràng, kiên định hơn, từng bước tôi đang đi ngày một vững chãi. Tôi cũng tự hỏi bản thân rằng mình có thể làm gì cho đất nước, cho thế hệ diễn viên tương lai - những người sẽ tiếp bước con đường nghệ thuật mai sau”.

Trải qua nhiều biến cố, Kim Tuyến cho biết cô học được cách cân bằng giữa công việc và đời sống.

Con gái 18 tuổi của Kim Tuyến đã biết phụ giúp mẹ quán xuyến công việc kinh doanh. Nữ diễn viên trả thù lao cho con như các nhân viên khác, để giúp con gái rèn luyện tính tự lập.

Trong quá trình giáo dục con, diễn viên luôn lắng nghe và giúp con phát triển nhiều kỹ năng để vững vàng hơn khi ra đời.

Kim Tuyến từng có lúc thấy mệt mỏi vì một mình nuôi con, chịu áp lực từ công việc, gia đình, không có thời gian nào cho bản thân. Nhưng cô chọn cách đối diện khó khăn, trau dồi bản lĩnh để vừa làm mẹ, vừa làm cha chăm sóc con gái.