Venezuela cảnh báo nguy cơ đại sứ quán Mỹ bị tấn công

Đại sứ quán Mỹ ở Caracas, Venezuela năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 6/10 cho biết chính phủ Venezuela "đã cảnh báo chính phủ Mỹ về mối đe dọa nghiêm trọng liên quan tới hành động khiêu khích do các phần tử cực đoan cánh hữu địa phương thực hiện, những kẻ có thể tìm cách đặt các thiết bị nổ chết người tại Đại sứ quán Mỹ ở Caracas”.

Ông nói thêm rằng thông tin này đã được chuyển đến chính phủ Mỹ thông qua một phái bộ ngoại giao châu Âu tại Venezuela.

Ông Rodriguez cũng cho biết một đại sứ quán châu Âu cũng đã được thông báo về kế hoạch này, nhưng không nêu rõ là đại sứ quán nào.

Venezuela đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ vào tháng 1/2019, sau quyết định của chính quyền Mỹ công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời của nước này.

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang gần đây sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu nghi chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 tuyên bố lực lượng Mỹ đã tấn công thêm một xuồng khác bị cáo buộc chở ma túy trái phép ngoài khơi bờ biển Venezuela vào tối 4/10. Ông đồng thời nói thêm rằng Mỹ cũng sẽ bắt đầu xem xét tập kích các đối tượng buôn ma túy diễn ra trên đất liền.

"Chúng không còn đến bằng đường biển nữa, vì vậy bây giờ chúng tôi sẽ phải bắt đầu tìm kiếm trên đất liền vì chúng sẽ buộc phải di chuyển bằng đường bộ”, ông Trump cảnh báo.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích các động thái của Mỹ nhưng đồng thời cũng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với phía Washington để tìm ra giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Trước đây, các chiến dịch chống ma túy thường do Tuần duyên Mỹ, cơ quan thực thi pháp luật hàng hải chính, phụ trách, chứ không phải quân đội Mỹ.

Tuy nhiên, trong báo cáo gửi quốc hội gần đây, Lầu Năm Góc cho biết Tổng thống Trump đã xác định Mỹ đang tham gia một cuộc chiến với các băng nhóm ma túy. Tài liệu này nhằm giải thích cơ sở pháp lý cho việc triển khai lực lượng quân sự Mỹ ở vùng Caribbe.

Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự lớn ở khu vực phía Nam Caribbe. Ngoài các máy bay F-35 đóng tại Puerto Rico, có 8 tàu chiến Mỹ cùng hàng nghìn thủy thủ, lính thủy đánh bộ và một tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động tại đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên Fox News hôm 6/10 rằng ông có toàn quyền cho phép để thực hiện các đợt tấn công chống lại hoạt động mà Mỹ nghi là vận chuyển ma túy tại vùng Caribe.