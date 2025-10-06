Gã đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu ở Tây Ninh

Ngày 6/10, Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ án xảy ra tại khu phố Thanh Sơn, phường Thanh Điền, khiến một người phụ nữ bị sát hại và một người nhảy lầu tử vong.

Theo thông tin điều tra ban đầu, bà N.T.N. (SN 1987, ngụ xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh) là chủ một quán cà phê ở khu phố Thanh Sơn. Khoảng 3 tháng nay, bà N. có quan hệ tình cảm, sống như vợ chồng với Lưu Tuấn Kiệt (bằng tuổi bà N., ngụ phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh).

Khu vực quán cà phê xảy ra vụ việc (Ảnh: N.H.).

Ngày 5/10, sau khi đi du lịch 10 ngày, bà N. trở về quán cà phê. Cùng ngày, bà và Kiệt đến xã Châu Thành đón cháu của bà là L.K.A. (SN 2024) về quán chơi.

Trong lúc ở quán, hai người nảy sinh chuyện ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn. Đến hơn 22h cùng ngày, Kiệt dùng dao đâm bà N. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Kiệt lái xe máy của nạn nhân đưa A. về nhà người thân của bé ở xã Châu Thành. Khi đó, trên người A. vẫn còn dính nhiều vết máu. Chở A. về xong, Kiệt lấy xe máy của bà N. bỏ trốn.

Rạng sáng 6/10, Kiệt nhắn tin cho một nhân viên quán cà phê, thông báo do mâu thuẫn, bị bà N. đánh nên đã đâm chết người tình. Kiệt nhờ người này trình báo công an và nói sẽ ra đầu thú.

Đến khoảng 12h cùng ngày, một người đàn ông được phát hiện nhảy từ lầu 4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh xuống đất, tử vong tại chỗ. Qua xác minh, nạn nhân chính là Lưu Tuấn Kiệt.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.