Lê Khánh: Hôn nhân bên chồng kém tuổi, ngại vì cảnh nóng với Quốc Trường

Cảnh nóng với Quốc Trường quay mất 10 tiếng

Lê Khánh (SN 1981, quê ở Bến Tre cũ) là gương mặt quen thuộc với khán giả sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Cô từng tham gia các phim: Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Cuộc chiến hoa hồng, Dù gió có thổi, Độc thân tuổi 30, Gái già lắm chiêu 5, Chị dâu... Ở mảng sân khấu, cô ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn.

Gần đây, nữ diễn viên 44 tuổi nhận được sự quan tâm khi đảm nhận vai Thương trong phim điện ảnh Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Đây cũng là lần hiếm hoi Lê Khánh đóng chính trên màn ảnh rộng.

Lê Khánh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bích Phương).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Lê Khánh cho biết, ở phim mới, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, tìm tòi cách thể hiện nhân vật. Thương là người phụ nữ giàu có nhưng cuộc sống riêng nhiều rối ren vì phải lo lắng cho em trai Lực (Thuận Nguyễn đóng). Chuyện tình của Thương với bác sĩ Trường (Quốc Trường đóng) cũng ẩn chứa nhiều phức tạp.

Một trong những cảnh quay gây chú ý nhất phim là tình huống thân mật trên giường của Lê Khánh và Quốc Trường. Cả hai diễn viên đều ngại ngùng, áp lực khi vào vai tình nhân màn ảnh.

Lê Khánh cho biết, ở cảnh này, Thương không chỉ cần thể hiện tình cảm với Trường mà còn phải bộc lộ sự lo lắng, tình thương với Lực khi nhận cuộc gọi từ em trai. Dù chỉ vài phút lên hình nhưng cảnh quay mất 10 tiếng mới hoàn thành.

"Ê-kíp sắp xếp máy quay kỹ lưỡng, đủ cảnh trung, cận, toàn. Đạo diễn cũng động viên tôi và Quốc Trường thể hiện một cách chân thành nhất tình cảm giữa hai nhân vật.

Ngoài đời, Quốc Trường kém tuổi tôi, hai chị em cũng từng gặp gỡ trong một số chương trình nhưng đây là lần đầu thực hiện cảnh tình cảm. Chúng tôi xấu hổ, áp lực lắm. Ban đầu, Trường loay hoay không biết cách ôm tôi như thế nào để hợp lý. Nhờ đạo diễn động viên và sự chủ động từ Trường, chúng tôi cũng hoàn thành cảnh quay", Lê Khánh kể.

Lê Khánh và Quốc Trường vào vai người yêu màn ảnh (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Sau nhiều năm làm nghề, Lê Khánh chia sẻ, cô cảm nhận bản thân là người may mắn. Dù hoạt động ở lĩnh vực sân khấu hay điện ảnh, cô đều nhận được sự yêu thương từ khán giả, có những dấu ấn nhất định.

Thời gian qua, nhờ góp mặt trong nhiều phim ăn khách, Lê Khánh cũng được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "diễn viên trăm tỷ". Tuy nhiên, cô phủ nhận mình là ngôi sao. Mỗi khi nhận lời tham gia dự án mới, Lê Khánh không quá quan trọng chuyện thù lao vì còn nhiều yếu tố khác.

"Đối với lĩnh vực nghệ thuật, đôi khi tôi nhận một dự án nào đó không phải vì cát-xê, mà quan trọng là kịch bản, ê-kíp. Tôi quan niệm làm việc phải vui, phải hứng khởi, phải cảm nhận sự mới mẻ, bất ngờ từ chính nhân vật mình thể hiện. Bản thân tôi và ê-kíp phải vui vẻ thì mới làm việc được với nhau", Lê Khánh chia sẻ.

Nói về việc ngừng hoạt động ở một sân khấu kịch sau nhiều năm gắn bó, Lê Khánh giải thích cô cần thời gian chiêm nghiệm, tìm hướng đi phù hợp.

"Càng làm nghề, tôi càng nếm trải nhiều khó khăn của nghề diễn. Mỗi nhân vật cho tôi những trải nghiệm khác nhau. Những thử thách trong nghề giúp tôi trân quý mọi điều tôi có được. Tôi cũng hy vọng sẽ sớm trở lại sân khấu kịch trong tương lai gần", Lê Khánh bộc bạch.

Vượt qua căn bệnh rối loạn lo âu, hạnh phúc bên chồng kém tuổi

Bên cạnh nét diễn duyên dáng, Lê Khánh còn được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã - diễn viên Tuấn Khải.

Vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải quen biết nhau từ lúc học ở trường sân khấu, khi về chung nhà tiếp tục gắn bó trong công việc. Mỗi khi có dự án mới, hai vợ chồng đều chia sẻ với người còn lại để hỗ trợ nhau.

Lê Khánh và ông xã Tuấn Khải (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lê Khánh hé lộ, cô luôn nhận được sự đồng hành tuyệt đối từ chồng. Khi Lê Khánh đóng Chị ngã em nâng, chồng san sẻ vai trò chăm sóc con cái, lo toan chuyện gia đình. Ông xã cũng không hề ghen tuông với những cảnh quay tình cảm giữa Lê Khánh và bạn diễn Quốc Trường.

“Mỗi khi tôi tham gia bộ phim nào, chồng cũng luôn ủng hộ và sát cánh với tôi. Chồng thương tôi, giúp đỡ tôi về sức khỏe, tinh thần để tôi làm tốt nhất công việc.

Dù tôi có những cảnh quay tình cảm trên phim, chồng tôi không ghen tuông. Anh ấy rất thoải mái, tin tưởng và thấu hiểu tôi. Chúng tôi thống nhất công việc chỉ là công việc, chuyện nào ra chuyện đó”, cô bộc bạch.

Cô cho rằng, nghề diễn vốn nhiều áp lực, nếu không có hậu phương vững vàng thì khó toàn tâm toàn ý cho vai diễn. Tuấn Khải không chỉ là người bạn đời mà còn là đồng nghiệp hiểu nghề, hiểu vợ. Nhờ sự đồng điệu về sự nghiệp lẫn cuộc sống, mọi khúc mắc, mâu thuẫn giữa vợ chồng Lê Khánh đều dễ dàng được hóa giải.

Tổ ấm hạnh phúc của Lê Khánh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Luôn xuất hiện rạng rỡ, vui tươi trước khán giả nhưng Lê Khánh cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn tâm lý vì bị rối loạn lo âu sau khi sinh con đầu lòng (năm 2018). Thời điểm này, cô thường xuyên căng thẳng, tâm trạng bồn chồn không kiểm soát, hay suy nghĩ, tưởng tượng những chuyện bi kịch sẽ xảy ra.

Trong những ngày khó khăn này, chính tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là sự động viên, kiên nhẫn của chồng, đã giúp Lê Khánh dần lấy lại cân bằng.

"Bí quyết để tạo nên một người phụ nữ đẹp rạng rỡ không có gì quan trọng hơn là tinh thần tốt. May mắn là tôi có gia đình tuyệt vời, chồng luôn bên cạnh động viên nên mọi chuyện ổn định trở lại. Tình yêu thương từ mọi người và niềm đam mê công việc giúp tôi cảm nhận ý nghĩa cuộc sống, tinh thần luôn an yên", nữ diễn viên chia sẻ.

Ở tuổi 44, nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống bình yên, giản dị. Vợ chồng Lê Khánh - Tuấn Khải may mắn nhận được sự hỗ trợ lớn từ hai bên nội, ngoại trong việc chăm sóc các con nhỏ. Nhờ vậy, nữ diễn viên và chồng có thể toàn tâm cho công việc mà vẫn giữ được nhịp sống gia đình cân bằng.

"Chúng tôi hạnh phúc ở hiện tại nhưng không dám nói trước điều gì xa xôi. Về kinh tế, cuộc sống cơm áo gạo tiền tất nhiên nhiều áp lực nhưng vợ chồng tôi đã bớt khó khăn để không phải trăn trở ngày mai mình thế nào, tương lai mình ra sao. Hiện tại những người thân yêu khỏe mạnh là niềm mong ước lớn nhất của tôi", Lê Khánh bộc bạch.

Ảnh: Facebook nhân vật