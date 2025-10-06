Cuộc sống xa hoa của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ sau 10 năm đăng quang

Ngày 4/10, Phạm Hương gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình kỷ niệm 10 năm sau cột mốc đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, trong đó có bộ ảnh diện đầm dạ hội cùng áo dài chim hạc - trang phục từng theo cô đến đấu trường Miss Universe 2015 (Hoa hậu Hoàn vũ). Dưới khung hình, cô chia sẻ: "A decade crowned" (Tạm dịch: Một thập kỷ đăng quang).

Thời điểm đăng quang, Phạm Hương được xem là biểu tượng của vẻ đẹp hiện đại, tự tin và chuyên nghiệp. Dù không đi sâu tại Miss Universe 2015, cô vẫn gây ấn tượng mạnh với thần thái, kỹ năng trình diễn và khả năng giao tiếp. Công chúng khi ấy ưu ái gọi cô là "hoa hậu quốc dân".

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, người đẹp bất ngờ thông báo tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để "sang Mỹ chữa bệnh tuyến giáp" vào năm 2018. Sự rút lui đột ngột của Phạm Hương khiến dư luận xôn xao, kèm theo nhiều đồn đoán về việc cô bí mật sinh con. Tuy nhiên, thời điểm ấy, Phạm Hương vẫn giữ im lặng.

Đến tháng 12/2019, cô chính thức xác nhận đã sinh con trai đầu lòng - bé Maximus - và công khai hình ảnh con tròn 1 tuổi. Cùng thời điểm đó, hoa hậu cũng hé lộ việc đã đính hôn, nhưng giấu kín danh tính người bạn đời. Hai năm sau, vào tháng 9/2021, cô tiếp tục chia sẻ tin vui sinh con thứ hai - bé Apollo - vào đúng dịp sinh nhật tuổi 30.

Tại Mỹ, Phạm Hương và gia đình sống trong biệt thự xa hoa ở bang California. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, tổ chức tiệc tại nhà, tự tay chuẩn bị những bữa ăn sang trọng, chăm chút từng góc nhỏ trong tổ ấm.

Xa quê nhưng Phạm Hương vẫn gìn giữ nếp nhà theo truyền thống Việt Nam. Mỗi dịp Tết, cô diện áo dài cùng hai con, trang trí nhà cửa theo phong cách Việt. Cô cũng duy trì mối quan hệ thân thiết với nhiều nhà thiết kế và đồng nghiệp cũ, thường xuyên nhận được lời chúc từ bạn bè trong giới mỗi dịp sinh nhật.

Thời điểm mới sang Mỹ, Phạm Hương tham gia một số hoạt động chụp ảnh, quảng cáo. Nhưng sau đó, cô dần rút khỏi giới giải trí, toàn tâm với vai trò làm mẹ, làm vợ và điều hành cửa hàng hoa riêng.

Hiện người đẹp vẫn giữ kín danh tính ông xã, chỉ chia sẻ hình ảnh hai con trai. Các con của Phạm Hương mang nhiều nét giống mẹ, năng động và yêu thể thao.

Rời xa ánh đèn sân khấu, cô vẫn duy trì thói quen tập yoga, đánh golf, chăm chút vẻ ngoài và giữ tinh thần tích cực.

Năm 2022, Phạm Hương gây chú ý khi trở về Việt Nam sau nhiều năm xa quê. Cô cho biết chuyến đi chỉ nhằm thăm gia đình, đưa hai con về thắp hương cho ông bà và cảm nhận không khí quê hương. Dù được truyền thông săn đón, người đẹp vẫn giữ thái độ kín đáo, từ chối xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Đáng chú ý, thời điểm đó, một số bạn bè trong giới hé lộ loạt hình Phạm Hương diện váy cưới lộng lẫy bên ông xã, được thực hiện bởi ê-kíp trang điểm, stylist (chuyên gia tạo mẫu) từ Việt Nam. Tuy nhiên, người đẹp không chia sẻ thêm về việc này.

Ở tuổi 34, Phạm Hương vẫn giữ vẻ đẹp mặn mà và gợi cảm sau một thập kỷ đăng quang. Người đẹp duy trì phong cách thời trang sang trọng, đa dạng. Cô cũng tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ, sắc vóc thon gọn trong những khung hình diện bikini.

Dù trải qua 10 năm và không còn hoạt động trong showbiz Việt, Phạm Hương vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Mỗi hình ảnh cô chia sẻ đều thu hút lượng tương tác lớn. Người hâm mộ nhiều lần bày tỏ mong muốn cô trở lại showbiz Việt, nhưng người đẹp sinh năm 1991 vẫn chọn giữ im lặng, tận hưởng cuộc sống bình yên.

Ảnh: Instagram nhân vật