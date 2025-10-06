"Lễ hội trăng rằm" ấm áp của hàng trăm trẻ tự kỷ, mồ côi ở TPHCM
(Dân trí) - Hàng trăm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, suy dinh dưỡng, tự kỷ... đã cùng hòa mình vào lễ hội trăng rằm đặc biệt tổ chức tại TPHCM, để vui Tết Trung thu như các bạn đồng trang lứa.
Chiều 6/10, Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật (TPHCM) đã tổ chức chương trình “Lễ hội trăng rằm 2025”, cho hàng trăm trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.
Chương trình nhằm tạo cơ hội cho trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng tại Trung tâm được gặp gỡ, kết nối, vui chơi và trải nghiệm một ngày hội tràn đầy niềm vui, ý nghĩa.
Phát biểu tại chương trình, TS Nguyễn Ngọc Toản, Phó Cục trưởng, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) chia sẻ, Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ em mà còn là biểu tượng của sự sum vầy, kết nối, chia sẻ và đồng hành, làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa và tốt đẹp hơn.
Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật là đơn vị thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng khám chữa bệnh, điều trị, phục hồi chức năng, tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đặc biệt, hướng nghiệp dạy nghề.
Đối tượng mà Trung tâm phục vụ là trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, suy dinh dưỡng, tự kỷ, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng khác có nhu cầu...
Trong 47 năm thành lập và hoạt động, Trung tâm đã thực hiện điều trị, phục hồi chức năng, tập vật lý trị liệu, can thiệp giáo dục đặc biệt cho hơn 910.000 lượt trẻ khuyết tật; chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 14.000 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trung tâm cũng phục hồi suy dinh dưỡng cho hơn 11.000 lượt trẻ em suy dinh dưỡng; khám đánh giá, sàng lọc và cung cấp dịch vụ chăm sóc 193.000 lượt trẻ em khuyết tật tại cộng đồng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hơn 5.600 lượt cán bộ, nhân viên chăm sóc trực tiếp.
Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc, dạy nghề và can thiệp cho hơn 215 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cũng như cung cấp dịch vụ khám, đánh giá, tư vấn, hỗ trợ can thiệp tại cộng đồng cho hàng nghìn lượt trẻ em khuyết tật có nhu cầu.
"Chương trình Lễ hội trăng rằm được tổ chức hôm nay có sự tham gia của tất cả trẻ em đang được chăm sóc phục hồi chức năng tại Trung tâm, phụ huynh gia đình, cán bộ công nhân viên chức, người lao động.
Đối với những trẻ em do yếu tố khách quan mà không tham dự được đều đã có quà gửi đến gia đình. Đây không chỉ là hoạt động nhằm bảo đảm quyền của trẻ em, mà còn giúp kết nối yêu thương để cộng đồng, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ", ông Toản nói.
Có mặt tại chương trình, trẻ đã cùng hòa vào các hoạt động vui tươi, hấp dẫn như văn nghệ, biểu diễn thời trang. Đáng chú ý, hầu hết các tiết mục do chính các em nhỏ mang hoàn cảnh đặc biệt trình bày, khiến người lớn ngồi theo dõi không khỏi bất ngờ, xúc động.
Cuối giờ chiều, sau khi phá cỗ trăng rằm, các đại biểu cùng nhà tài trợ đã đến thăm và tặng quà Trung thu cho các em đang được nuôi dưỡng, điều trị ở từng khoa của Trung tâm.
Ý nghĩa "Phiên chợ 0 đồng" cho người cao tuổi giữa mùa Trung thu
Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) vừa tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” dành cho hơn 900 người bệnh cao tuổi đang điều trị nội trú tại đây. Chương trình nhằm hưởng ứng không khí Ngày Quốc tế Người cao tuổi và kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Bệnh viện Thống Nhất (1975-2025).
Đặc biệt, hoạt động này cũng diễn ra trong thời điểm cả nước rộn ràng không khí vui Tết Trung thu.
Tại phiên chợ, mỗi người bệnh được nhận phần quà gồm thực phẩm, vật dụng cá nhân, đồ dùng sinh hoạt. Ngoài ra, chương trình còn tặng 10 phần quà đặc biệt là máy đo đường huyết tại nhà, giúp người bệnh thuận tiện hơn trong việc theo dõi sức khỏe.
Song song với "Phiên chợ 0 đồng", Bệnh viện Thống Nhất cũng thường xuyên tổ chức câu lạc bộ bệnh nhân, các buổi tư vấn sức khỏe, chương trình cắt tóc miễn phí mỗi tuần, thăm hỏi tặng quà dịp lễ, Tết cho người bệnh cao tuổi, đặc biệt là những trường hợp neo đơn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.
Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ còn phối hợp cùng chính quyền địa phương khám tầm soát các bệnh lý tim mạch, cơ xương khớp, giúp hơn 300 người cao tuổi trong cộng đồng được tiếp cận chăm sóc y tế sớm.
Bà Phạm Hồng Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội, cho biết khoảng 70% người bệnh tại Bệnh viện Thống Nhất trên 60 tuổi. Do đó, công tác chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho nhóm đối tượng này luôn được đặt lên hàng đầu.
“Chúng tôi luôn khuyến khích nhân viên y tế hướng đến tinh thần coi bệnh nhân như người nhà, tạo điều kiện để người cao tuổi cảm thấy an tâm, vui vẻ trong quá trình điều trị tại bệnh viện”, bà Hà chia sẻ.
