"Lễ hội trăng rằm" ấm áp của hàng trăm trẻ tự kỷ, mồ côi ở TPHCM

Chiều 6/10, Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật (TPHCM) đã tổ chức chương trình “Lễ hội trăng rằm 2025”, cho hàng trăm trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.

Chương trình nhằm tạo cơ hội cho trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng tại Trung tâm được gặp gỡ, kết nối, vui chơi và trải nghiệm một ngày hội tràn đầy niềm vui, ý nghĩa.

Nhộn nhịp chương trình “Lễ hội trăng rằm” tại Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật (Ảnh: Hoàng Lê).

Phát biểu tại chương trình, TS Nguyễn Ngọc Toản, Phó Cục trưởng, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) chia sẻ, Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ em mà còn là biểu tượng của sự sum vầy, kết nối, chia sẻ và đồng hành, làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa và tốt đẹp hơn.

Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật là đơn vị thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng khám chữa bệnh, điều trị, phục hồi chức năng, tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đặc biệt, hướng nghiệp dạy nghề.

Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật đang nuôi dưỡng nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt (Ảnh: Hoàng Lê).

Đối tượng mà Trung tâm phục vụ là trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, mồ côi, suy dinh dưỡng, tự kỷ, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng khác có nhu cầu...

Trong 47 năm thành lập và hoạt động, Trung tâm đã thực hiện điều trị, phục hồi chức năng, tập vật lý trị liệu, can thiệp giáo dục đặc biệt cho hơn 910.000 lượt trẻ khuyết tật; chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 14.000 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Lễ hội trăng rằm" là hoạt động để kết nối, vui chơi và nhằm bảo đảm quyền của trẻ em (Ảnh: Hoàng Lê).

Trung tâm cũng phục hồi suy dinh dưỡng cho hơn 11.000 lượt trẻ em suy dinh dưỡng; khám đánh giá, sàng lọc và cung cấp dịch vụ chăm sóc 193.000 lượt trẻ em khuyết tật tại cộng đồng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hơn 5.600 lượt cán bộ, nhân viên chăm sóc trực tiếp.

Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc, dạy nghề và can thiệp cho hơn 215 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cũng như cung cấp dịch vụ khám, đánh giá, tư vấn, hỗ trợ can thiệp tại cộng đồng cho hàng nghìn lượt trẻ em khuyết tật có nhu cầu.

Trẻ biểu diễn thời trang với lồng đèn trung thu tại lễ hội (Ảnh: Hoàng Lê).

"Chương trình Lễ hội trăng rằm được tổ chức hôm nay có sự tham gia của tất cả trẻ em đang được chăm sóc phục hồi chức năng tại Trung tâm, phụ huynh gia đình, cán bộ công nhân viên chức, người lao động.

Đối với những trẻ em do yếu tố khách quan mà không tham dự được đều đã có quà gửi đến gia đình. Đây không chỉ là hoạt động nhằm bảo đảm quyền của trẻ em, mà còn giúp kết nối yêu thương để cộng đồng, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ chăm sóc trẻ", ông Toản nói.

Ông Nguyễn Ngọc Toản (thứ hai, từ trái sang) cùng các đại biểu tặng quà dịp Tết Trung thu cho trẻ (Ảnh: Hoàng Lê).

Có mặt tại chương trình, trẻ đã cùng hòa vào các hoạt động vui tươi, hấp dẫn như văn nghệ, biểu diễn thời trang. Đáng chú ý, hầu hết các tiết mục do chính các em nhỏ mang hoàn cảnh đặc biệt trình bày, khiến người lớn ngồi theo dõi không khỏi bất ngờ, xúc động.

Cuối giờ chiều, sau khi phá cỗ trăng rằm, các đại biểu cùng nhà tài trợ đã đến thăm và tặng quà Trung thu cho các em đang được nuôi dưỡng, điều trị ở từng khoa của Trung tâm.