NSND Trần Hiếu tuổi U90: Sợ bà xã rời bỏ, vẫn đau đáu với âm nhạc

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Minh Ngà - vợ NSND Trần Hiếu - cho biết, sau gần 1 tháng nằm viện, nam nghệ sĩ đã được xuất viện về nhà. Gia đình vẫn thuê người về chăm sóc để đảm bảo sức khỏe cho ông.

Vợ chồng NSND Trần Hiếu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ông vẫn còn yếu, chân tay phù nề và ăn được ít. Người cháu ruột của ông thuê hộ lý chăm sóc ông ở bệnh viện cũng như tại nhà. Tôi cùng người đó chăm chút cho ông từ bữa ăn đến uống thuốc", bà Ngà cho biết.

Bà Minh Ngà chia sẻ thêm, vào sáng 5/10, nhạc sĩ Trần Tiến đến thăm anh trai Trần Hiếu. Hai nghệ sĩ trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe của nhau thân tình.

"Chú Tiến ra Hà Nội công tác, nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái nên vào thăm anh trai. Hai anh em đều bị ung thư nên cũng rất kiên cường chống chọi bệnh tật trong thời gian qua", vợ NSND Trần Hiếu nói.

Trước đó, NSND Trần Hiếu đã phải nằm 2 bệnh viện do nhiễm trùng và suy thận. Dù chưa khỏe nhưng ông vẫn đau đáu với các ca khúc, âm nhạc.

"Ông còn yếu nhưng vẫn đam mê hát. Ngày 1/10, nhân ngày Quốc tế người cao tuổi, ông cũng đứng hát cùng mọi người, giao lưu với bệnh nhân ở Bệnh viện Lão khoa trung ương. Tuy nhiên, ông chỉ hát được vài câu trong bài Mẹ tôi vì đứng không được lâu và trí nhớ kém hơn trước", bà Minh Ngà kể lại.

Theo bà Minh Ngà, những lúc yếu lòng, ông khóc và nói "mình đừng bỏ tôi nhé". Ông rất sợ cô đơn và sống một mình.

"Tôi nói rằng, ông yên tâm, tôi đã 72 tuổi và là con nhà tử tế nên sẽ luôn ở bên ông. Tôi với ông ấy đã trải qua nhiều thăng trầm nên không phải nói bỏ là bỏ được...", bà Ngà cho biết.

Trong một lần gặp gỡ truyền thông tại Hà Nội, NSND Trần Hiếu chia sẻ rằng, ông có niềm đam mê bất tận với âm nhạc. Ông đi hát từ năm 11 tuổi, đến nay đã ngoài 80 tuổi mà vẫn có chất "máu lửa" trong người.

Trần Hiếu kể lại, cứ nghe nhạc là ông lại thấy mình xốn xang, nhiều cảm xúc. Ông cũng nhận mình có tính cách rất thanh niên nên hợp nói chuyện với học trò và các nghệ sĩ trẻ.

"Nếu không ốm, hàng ngày tôi vẫn luyện thanh, tập đàn. Gần 90 tuổi nhưng nếu có ai gọi đi hát, tôi đi ngay nếu sức khỏe đảm bảo. Ngày xưa, đi hát là do đam mê, chứ không phải là vì cát-xê.

Tôi hát tự nhiên như hơi thở của mình vậy. Mấy năm trước tôi cũng đi dạy hát, vì thương học trò mà đi dạy thôi chứ không phải vì cái gì cả. Được dạy học trò, tôi thấy mình trẻ hơn nhiều", NSND Trần Hiếu tâm sự.

NSND Trần Hiếu từng là ca sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghệ sĩ Trần Hiếu cho biết, vài năm gần đây, sức khỏe của ông yếu đi, tuy nhiên, ông được bà Minh Ngà chăm sóc ân cần, chu đáo.

"Tôi lấy 3 vợ, kết hôn nhiều nhưng không phải do lăng nhăng. May mắn là tôi gặp được bà Minh Ngà, vợ chồng tôi đã có gần 20 năm bên nhau, trải qua nhiều vui, buồn.

Tôi vẫn gọi vợ là "bà tiên" vì mình được chăm sóc như em bé. Chúng tôi ở bên nhau cả ngày lẫn đêm nên tôi không thể thiếu vắng bà ấy. Bà ấy hiểu được sự cô đơn của người nghệ sĩ nên luôn động viên chồng…", NSND Trần Hiếu kể lại.

NSND Trần Hiếu chia sẻ thêm rằng, mấy năm trước, ông bà từ TPHCM ra Hà Nội sống ở một căn hộ trên phố Giảng Võ. Tuy nhiên, vì một vài lý do, ông bà lại vào TPHCM.

Khoảng 2 năm nay, vợ chồng NSND Trần Hiếu lại chuyển ra Hà Nội sinh sống, ở nhờ nhà một người quen bên vợ trên phố Võng Thị, Hà Nội. Bà Ngà là người chăm chút sức khỏe, đưa ông đến bệnh viện khám định kỳ, nhắc ông uống thuốc.

"Khi ông còn khỏe, hằng ngày ông ở nhà, tôi đi chợ, nấu nướng chăm sóc ông. Thi thoảng, bạn bè, học trò vẫn tới thăm ông. Nhiều lần cao hứng, ông hát live (biểu diễn trực tiếp) cho đồng nghiệp và học trò nghe", bà Ngà kể lại.

Vào tháng 5/2022, NSND Trần Hiếu ra mắt cuốn sách Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam. Ông đã nhờ bà Minh Ngà chắp bút cuốn sách.

"Cuốn sách là những nghiên cứu, đúc kết từ thực tiễn nghiên cứu, biểu diễn và giảng dạy thanh nhạc trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của tôi. Cuốn sách được ấp ủ từ năm 1968, viết trong 30 năm, đến năm 1998 hoàn thành. Cuốn sách được ra mắt vì có bà xã động viên, ghi chép lại và làm các công tác hậu kỳ để xuất bản…", NSND Trần Hiếu bộc bạch.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông về làm ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương.

Ông từng đi học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria trong 3 năm. Từ năm 1986 đến năm 1991, ông là ca sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ. Ông nổi tiếng với các ca khúc như: Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước), Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh)...

NSND Trần Hiếu, Hà Trần, nhạc sĩ Trần Tiến (từ phải qua) trong tiệc sinh nhật nữ ca sĩ vào năm 2023 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ông còn là một nhà sư phạm, người đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tài năng của nghệ thuật thanh nhạc như: Cố NSND Y Moan, NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn…

NSND Trần Hiếu là bố ca sĩ Trần Thu Hà (Hà Trần), anh trai của nhạc sĩ Trần Tiến. Khán giả luôn ấn tượng với Trần Hiếu bởi ông hào sảng, vui tính. Dù tuổi đã cao, ông vẫn thể hiện các bài hát cho thiếu nhi rất có duyên, được nhiều thế hệ học sinh quý mến.