Rà soát các dự án tồn đọng đã có kết luận thanh tra, bản án ở 5 địa phương

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ tối 6/10 với các bộ ngành, địa phương về tình hình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc những dự án tồn đọng, kéo dài.

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành, địa phương đã rà soát việc thực hiện thí điểm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những dự án, đất đai theo các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ tại 5 địa phương là Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hoà và Tây Ninh.

Đặc biệt, các đại biểu đã nêu một số tồn tại cần được khắc phục và cam kết sẽ khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai để đưa các nguồn lực này vào phát triển, đồng thời có cơ sở để đề xuất Bộ Chính trị cho phép mở rộng thực hiện trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ tối 6/10 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tính đúng đắn các kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, cũng như các nghị định của Chính phủ liên quan nội dung này.

Ghi nhận những kết quả hai địa phương Đà Nẵng và Khánh Hòa đạt được khi thực hiện chủ trương này, song đánh giá chung, người đứng đầu Chính phủ cho rằng quá trình rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án còn rất chậm.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, đặc biệt là 5 địa phương (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh) rà soát lại các dự án tồn đọng, kéo dài đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trong Kết luận 77 của Bộ Chính trị. Việc này phải hoàn thành trước 15/10.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tổng hợp, báo cáo rõ những dự án nào đã được xử lý, dự án nào đang xử lý, dự án nào còn vướng mắc.

Theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, các bộ ngành, địa phương cần rà soát những dự án tồn đọng, kéo dài khác và xác định rõ dự án thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp, ngành đó phải giải quyết.

Với các dự án tương tự dự án được Bộ Chính trị, Quốc hội cho phép xử lý nhưng ngoài phạm vi của Kết luận số 77 của Bộ Chính trị, Thủ tướng yêu cầu tổng hợp, báo cáo đề xuất Bộ Chính trị cho phép mở rộng thực hiện trên phạm vi cả nước.

Trước đó, Bộ Chính trị có Kết luận số 77 về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố.

Quốc hội sau đó thông qua Nghị quyết 170, Chính phủ có các Nghị định 76, 91 để thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Kết luận 77. Chính phủ cũng thành lập Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng.