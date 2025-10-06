Zverev nối gót Sinner rời Thượng Hải Masters

Sau khi từng loại Zverev tại Wimbledon hồi tháng 7, Rinderknech tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại sự kiện ATP Masters 1000 ở Thượng Hải. Mặc dù để thua set đầu tiên, tay vợt 28 tuổi đã lội ngược dòng mạnh mẽ, giành 24/29 điểm trên lưới trong hai set cuối và tỏ ra vượt trội về thể lực khi hạt giống số 3 Zverev thường xuyên phải cúi người, cho thấy sự bất ổn trong sức khỏe.

Chiến thắng này giúp Rinderknech đạt 23 trận thắng trong năm 2025, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp, và lần thứ ba lọt vào vòng 4 của một giải ATP Masters 1000. Tay vợt 30 tuổi có thành tích 3 thắng, 18 thua trước các đối thủ Top 10, từng vào vòng 4 ở Toronto và Paris mùa giải trước.

Zverev gây thất vọng lớn tại Thượng Hải Masters 2025 (Ảnh: Getty).

"Đây là một chiến thắng tuyệt vời. Tôi đã có chiến thắng Top 5 đầu tiên tại một Grand Slam ở Wimbledon trước Sascha và điều đó lại xảy ra một lần nữa. Tôi đoán mình hơi may mắn khi đối đầu với anh ấy và có thể chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình. Tôi cần phải chơi với phong độ tốt nhất để đánh bại một tay vợt như Sascha, người đã giữ vị trí số 3 trong nhiều năm, một tay vợt ổn định và rất giỏi. Tôi rất hạnh phúc", Rinderknech nói sau trận đấu.

Với chiến thắng này, Rinderknech đã tăng năm bậc lên vị trí thứ 49 trên bảng xếp hạng trực tiếp của ATP và anh sẽ đối đầu với Jiri Lehecka ở vòng tiếp theo. Tay vợt người Séc đã đánh bại Denis Shapovalov với tỷ số 6-4, 6-4 và đã lọt vào vòng 1/8 ở 6 trong 9 sự kiện Masters 1000.

Zverev là tay vợt có thứ hạng cao nhất sau khi Jannik Sinner rút lui do chuột rút, anh rời Thượng Hải với vị trí thứ 4 trong cuộc đua ATP Live Race To Turin. Tay vợt người Đức hiện hơn 1.475 điểm so với Felix Auger-Aliassime, người xếp thứ 10, trong khi Jack Draper, người xếp thứ 9, phải ngồi ngoài phần còn lại của mùa giải. Zverev là nhà vô địch Nitto ATP Finals hai lần.

Ở một diễn biến khác, tay vợt Learner Tien tiếp tục phong độ ấn tượng với chiến thắng 7-6(4), 6-3 trước Cameron Norrie. Tay vợt thuận tay trái này đã thắng bảy trong tám trận đấu gần nhất, lọt vào trận chung kết ATP Tour đầu tiên tại Bắc Kinh tuần trước. Anh sẽ đối đầu với Daniil Medvedev tại vòng đấu tiếp theo. Tien đang thi đấu ở vị trí số 36, thành tích cao nhất trong sự nghiệp của mình.

Tien đã cứu được tám trong số 10 break-point trong trận đấu tại vòng 3, bao gồm cả 6 break-point trong set thứ hai. Anh đã dẫn trước 4-3 trong set thứ hai trước khi vùng lên giành lại thế trận, sau đó bẻ được game của Norrie lần thứ tư trong trận đấu.

"Tôi rất tự tin vào lúc này. Tôi đã có thể thắng một số trận đấu mà tôi bị dẫn trước khá nhiều, và điều đó thực sự tiếp thêm cho tôi sự tự tin khi bước vào những trận đấu như thế này này, tôi có thể tìm ra cách vượt qua. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất", Tien chia sẻ sau trận đấu.