Sức khỏe của NSND Trần Hiếu sau khi cấp cứu vì suy thận, nhiễm trùng

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Minh Ngà - vợ NSND Trần Hiếu - cho biết, nam nghệ sĩ đã được xuất viện về nhà. Gia đình vẫn thuê người về chăm sóc để đảm bảo sức khỏe cho ông.

"Ông vẫn còn yếu, chân tay phù nề và ăn được ít. Người cháu ruột của ông vẫn thuê người về để chăm sóc ông. Tôi cùng người đó chăm chút cho ông từ bữa ăn đến uống thuốc", bà Ngà cho biết.

Hình ảnh mới nhất của NSND Trần Hiếu, ông đã được xuất viện về nhà và có học trò là NSND Quốc Hưng tới thăm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bà Minh Ngà chia sẻ thêm, vào sáng 5/10, nhạc sĩ Trần Tiến đến thăm anh trai Trần Hiếu. Hai nghệ sĩ trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe của nhau thân tình.

"Chú Tiến ra Hà Nội công tác, nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái nên vào thăm anh trai. Hai anh em đều bị ung thư nên cũng rất kiên cường chống chọi bệnh tật trong thời gian qua", vợ NSND Trần Hiếu nói.

Trước đó, vào ngày 13/9, bà Ngà đưa ông vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì ung thư di căn, áp-xe răng, mũi, mủ trào lên xương hàm.

Sau khi phẫu thuật, ngày 23/9, NSND Trần Hiếu được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị thận vì thời gian qua ông dùng nhiều thuốc, thận của ông bị yếu.

"Ông còn yếu nhưng vẫn đam mê hát. Ngày 1/10, nhân ngày Quốc tế người cao tuổi, ông cũng đứng hát cùng mọi người, giao lưu với bệnh nhân ở đây. Tuy nhiên, ông chỉ hát được vài câu trong bài Mẹ tôi vì đứng không được lâu và trí nhớ kém hơn trước", bà Minh Ngà kể lại.

Theo bà Ngà, cháu ruột của nghệ sĩ đã thuê người chăm sóc đặc biệt cho ông tại bệnh viện. Hằng ngày, bà Minh Ngà vào bệnh viện một lần để thăm chồng.

Trong những ngày NSND Trần Hiếu nằm viện, NSND Tấn Minh đã gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe ông. NSND Quốc Hưng, học trò thân thiết của nghệ sĩ Trần Hiếu, cũng đến thăm ông.

"Quốc Hưng cứ trách tôi, bảo vì sao ông nằm viện mà không báo sớm. Hưng nhiệt tình lắm, hai vợ chồng đến bệnh viện, tự tay chăm sóc, thay đồ cho ông Hiếu", vợ nghệ sĩ Trần Hiếu thông tin.

Gần 2 năm nay, vợ chồng NSND Trần Hiếu chuyển ra Hà Nội sinh sống, ở nhờ nhà một người quen trên phố Võng Thị, Hà Nội. Bà Ngà là người chăm chút sức khỏe, giúp ông đến bệnh viện khám định kỳ, nhắc ông uống thuốc đầy đủ.

5 năm trước, nghệ sĩ Trần Hiếu bị tai nạn gãy xương sườn, phải điều trị dài ngày, từ đó sức khỏe yếu đi, thường xuyên đi bệnh viện.

"Những lúc yếu lòng, ông nói "mình đừng bỏ tôi nhé". Tôi bảo ông yên tâm, tôi đã 72 tuổi và là con nhà tử tế nên sẽ luôn ở bên ông", bà Ngà cho biết.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông về làm ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương.

Ông từng đi học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria trong 3 năm. Từ năm 1986 đến năm 1991, ông là ca sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ.

Ông nổi tiếng với các ca khúc như: Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước), Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh)...

NSND Trần Hiếu là thầy dạy thanh nhạc của các nghệ sĩ như: NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh… (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông còn là người đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tài năng của nghệ thuật thanh nhạc như: Cố NSND Y Moan, NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn…

NSND Trần Hiếu được biết đến là bố ca sĩ Trần Thu Hà (Hà Trần), anh trai của nhạc sĩ Trần Tiến.