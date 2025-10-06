Bơm nước máy vào bình 20 lít rồi bán cho tiệm tạp hóa ở TPHCM

Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Mỹ (SN 1986) và Dương Đức Tài (SN 1988) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Bị can Mỹ (bìa trái) và Tài (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, chiều 1/10, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt quả tang Mỹ và Tài có hành vi sản xuất, buôn bán nước uống đóng bình (loại 18,5-20 lít) giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo cảnh sát, các đối tượng mua bình nước chính hãng của những thương hiệu nổi tiếng, sau đó dùng nước máy sinh hoạt hoặc mua các loại nước uống có giá thấp hơn để bơm vào vỏ bình.

Tiếp đó, các bị can lên mạng đặt mua màng co, tem nhãn giống hàng chính hãng để dán vào bình, rồi bán với giá 38.000-40.000 đồng/bình cho các tiệm tạp hóa.

Các đối tượng sử dụng nước máy bơm vào bình mang nhãn hiệu nổi tiếng (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Cảnh sát kinh tế cảnh báo người dân không sử dụng nước uống đóng bình giả mạo, các loại nước không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe.

Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào về sản phẩm giả mạo hoặc cơ sở kinh doanh đáng ngờ, người dân cần cung cấp thông tin và tố giác ngay đến cơ quan công an tại địa phương để kịp thời ngăn chặn và xử lý.