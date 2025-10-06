Hiệu trưởng lên tiếng về bữa ăn bán trú 25.000 đồng chỉ có trứng, 3 lát chả

Liên quan đến suất ăn 25.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, gây xôn xao dư luận, lãnh đạo nhà trường đang hoàn thiện báo cáo gửi chính quyền địa phương.

Bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, cho biết, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là bữa ăn của học sinh nhà trường vào trưa 6/10 và thừa nhận bữa ăn chưa đạt yêu cầu.

Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (Ảnh: Nhật Anh).

Theo bà Thủy, trường có gần 600 học sinh ăn bán trú, được một doanh nghiệp cung ứng theo hợp đồng ký kết, nhà trường cũng đã làm việc với đơn vị cung ứng suất ăn.

Phía doanh nghiệp cho biết do sơ suất trong khâu chuẩn bị, không sử dụng thịt lợn trong thời điểm có dịch tả lợn châu Phi, nguồn thực phẩm khan hiếm sau mưa bão, dẫn đến bữa ăn của học sinh ngày 6/10 chưa đạt tiêu chuẩn.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn cho biết, trong khẩu phần ăn trưa 6/10 của học sinh còn có món bí xào tỏi, nhưng vì vận chuyển chậm nên được thay thế bằng muối lạc.

Hình ảnh khay cơm của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Tiến Thành).

Như Dân trí đã thông tin, dư luận tại Quảng Trị đang xôn xao hình ảnh 2 khay cơm của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn. Trong đó, một khay có cơm trắng, khoảng 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, muối lạc; khay còn lại có thêm canh rau.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhiều người cho rằng khẩu phần ăn như vậy quá ít so với mức giá 25.000 đồng và khó bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh bán trú.

Lãnh đạo UBND phường Ba Đồn, xác nhận đã nắm thông tin và làm việc trực tiếp với Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, yêu cầu báo cáo cụ thể, rà soát toàn bộ quy trình cung cấp suất ăn nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm cho học sinh.