Địch Lệ Nhiệt Ba biến thành Hằng Nga, thu hút hơn 100 triệu lượt xem

Được biết, tiết mục của Địch Lệ Nhiệt Ba kéo dài khoảng 5 phút, phát sóng ở đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) vào ngày 5/10. Trong đó, cảnh cung trăng được tái hiện bằng công nghệ, Địch Lệ Nhiệt Ba bước ra từ đám mây cùng dàn tiên nữ. Nữ nghệ sĩ thể hiện bài múa uyển chuyển.

Nhà sản xuất cho hay, Nhiệt Ba được treo lên rồi hạ xuống suốt một ngày chỉ để đạt được hiệu ứng bay lượn thoát tục trong bài múa. Động tác rải hoa được diễn giải như biểu tượng cho phúc lành trải khắp đất trời.

Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp trong tạo hình Hằng Nga (Ảnh: Sina).

Theo Sina, tiết mục của Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong một ngày. Nhiều khán giả khen ngợi nữ nghệ sĩ xinh đẹp và rất nỗ lực khi thể hiện các động tác múa dân gian.

Sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trong chương trình cũng hút lượng khán giả đông đảo. Điều này chứng minh sức hấp dẫn lớn của “mỹ nữ Tân Cương” với người hâm mộ.

Địch Lệ Nhiệt Ba (SN 1992) gây ấn tượng với khán giả sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như: Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa... Đặc biệt, vai Bạch Phượng Cửu ở Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa đã giúp cô trở thành diễn viên trẻ triển vọng và được yêu mến tại châu Á.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành Hằng Nga (Video: Weibo).

Vóc dáng cân đối, gương mặt đẹp như búp bê "sống" là lợi thế với Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, nữ diễn viên còn là gương mặt quen thuộc trên các ấn phẩm thời trang và các sự kiện của làng giải trí Trung Quốc hiện tại. Cô luôn có tên trong danh sách những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây tranh cãi. Các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh cho rằng, mỹ nhân thế hệ 9X cần làm mới mình thường xuyên trong các tác phẩm truyền hình.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện được truyền thông Trung Quốc gọi là "nữ hoàng thảm đỏ". Với thị trường thời trang quốc tế, ngôi sao sinh năm 1992 cũng là cái tên thường xuyên được quan tâm.