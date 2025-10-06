Phản ứng của Tiến Linh khi FIFA chuẩn bị đưa ra án phạt với tuyển Malaysia

Ở buổi tập thứ hai của đội tuyển Việt Nam vào chiều nay (6/10), trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra trong tháng 10, một trong những vấn đề được nhắc đến chính là số phận của đội tuyển Malaysia. Đây là đối thủ chung bảng với đội tuyển Việt Nam, đang đối diện với nguy cơ bị FIFA ra án phạt.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (trái) cho biết anh và các đồng đội tạm thời chưa quan tâm đến số phận của đội tuyển Malaysia (Ảnh: VFF).

Trả lời về đối thủ này, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nói: “Mọi người nhắc nhiều đến đội tuyển Malaysia, nhưng việc họ có bị phạt hay không là việc của FIFA và AFC. Đội tuyển Việt Nam chỉ tập trung cho nhiệm vụ của mình”.

“Dù đội tuyển Malaysia có bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 hay không, thì điều quan trọng là chúng tôi phải thể hiện được sự tiến bộ. Đội tuyển Việt Nam cho thấy diện mạo tốt hơn qua mỗi buổi tập và mỗi trận đấu”, Tiến Linh nói thêm.

Ở trận đấu với đội tuyển Malaysia hồi tháng 6, đội tuyển Việt Nam từng để thua 0-4. Tiến Linh tin rằng trận lượt về giữa hai đội vào tháng 3 năm sau sẽ khác. Tiền đạo đang khoác áo CLB Công an TPHCM chia sẻ: “Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia có chuyên môn tốt, mang lại nhiều khác biệt”.

Đội tuyển Việt Nam hiện nay có nhiều cầu thủ trẻ (Ảnh: VFF).

“Ở trận đấu hồi tháng 6, toàn đội đã thi đấu kiên cường và nỗ lực, nhưng thật tiếc khi chúng tôi phải nhận kết quả không mong muốn. Tôi tin rằng nếu có cơ hội tái đấu vào tháng 3/2026, đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác và thi đấu tốt hơn”, Tiến Linh khẳng định.

Trước mắt đội tuyển Việt Nam sẽ là các trận đấu với Nepal vào các ngày 9/10 và 14/10, trên các sân Gò Đậu và Thống Nhất (đều ở TPHCM), Tiến Linh hé lộ về những trận đấu này: “Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho đội tuyển. Tôi hy vọng toàn đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hai trận đấu với Nepal”.

“Đặc biệt, các cầu thủ trẻ đang cho thấy tinh thần quyết tâm, muốn thể hiện bản thân và đều là những nhân tố tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Hai trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội quý giá để họ tích lũy kinh nghiệm, tiếp bước các đàn anh trong tương lai.

Tôi tin rằng các cầu thủ trẻ sẽ mang đến một diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam”, vẫn là lời của tiền đạo đang khoác áo CLB Công an TPHCM.